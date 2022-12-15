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新光三越狂撒千萬 會員用點數把特斯拉、賓士露營車開回家

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越skm points歲末回饋，推出千萬好禮邀百萬會員回娘家。圖／新光三越提供
新光三越skm points歲末回饋，推出千萬好禮邀百萬會員回娘家。圖／新光三越提供

新光三越skm points點數即將在2023年1月底前到期，為了回饋百萬會員，新光三越12/16起推出「會員回娘家－狂歡慶點」將送出囊括名車、機票、飯店、美食等一系列共價值千萬的夢幻大獎，像是扣100點就能抽價值逾179萬元、限量6台的Tesla Model 3電動車、扣10,000點還有機會將價值380萬元的賓士Marco Polo豪華露營車開回家。

平常在新光三越線上線下每消費100元就可獲得3點，年度點數即將到期前夕，新光三越把會員點數變成夢幻獎項，國門開放、口罩鬆綁引爆旅遊潮，新光三越特別以旅行、享樂為主題，首波12/16起推出扣skm points點數周周抽夢幻好禮，包括：扣100點可抽Tesla Model 3電動車，共限量6台、扣10,000點有機會把限量1台價值380萬元的賓士Marco Polo豪華露營車開回家。同時，App點數專區也規畫「奢華旅遊體驗行程」，用點數換星級飯店、米其林套餐、SKM Park鈴鹿賽道樂園暢遊年票、SUP立槳體驗等。

12/16至2023/1/31期間，新光三越會員天天可以扣點兌換的「奢華旅遊體驗行程」，像是新光三越聯手萬豪集團旗下5家星級飯店－台北國泰萬怡酒店（扣skm points 16.8萬點）、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店（扣skm points 13.8萬點）、台北萬豪酒店（扣skm points 12.8萬點）、台中萬楓酒店（扣skm points 12.8萬點）及台南安平雅樂軒酒店（扣skm points 11.8萬點）推出的酒店豪華客房住宿券及餐飲禮遇，以及寨酌然villa包棟住宿券（扣skm points 50萬點）等等。

另外，元旦起推出第二波skm points加碼活動邀會員回娘家，活動期間不限金額消費即享skm points點數雙倍回饋，並聯手PORTER、Samsonite、法雅客3大品牌推出旅行隨身包袋、登機行李箱、藍牙喇叭、運動相機、空拍機等共11項集點送好禮，只要扣skm points 6,000點起就能輕鬆帶回家。扣20點再抽「星宇航空日本東京單人經濟艙來回機票」共100張機票，最後一周加碼再抽價值逾35萬、每份共12張單人來回機票的「星宇航空日本不限航點飛行護照」，共限量2份可抽。

12/16至12/18新加入成為新光三越會員立刻可獲得skm points 100點→https://www.skm.com.tw/w/sk?a=eqjttde

會員專屬用skm points將特斯拉、賓士露營車帶回家→https://www.skm.com.tw/w/sk?a=nluvmki

扣100點skm points周周抽Tesla Model 3電動車，價值逾179萬元，限量6台。圖／新光三越提供
扣100點skm points周周抽Tesla Model 3電動車，價值逾179萬元，限量6台。圖／新光三越提供
扣10,000點skm points可抽價值380萬元的賓士Marco Polo豪華露營車，限量1台。圖／新光三越提供
扣10,000點skm points可抽價值380萬元的賓士Marco Polo豪華露營車，限量1台。圖／新光三越提供
扣138,000點skm points兌換桃園大溪笠復威斯汀度假酒店標準客房一泊一食雙人住宿券含早餐＋大廳酒吧雙人下午茶套餐，價值22,455元，限量2組。圖／新光三越提供
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扣500,000點skm points兌換寨酌然弌宅villa包棟一泊二食住宿券，價值78,000元，限量3組。圖／新光三越提供
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扣35,000點skm points兌換陽明春天米其林綠星套餐價值3,828元，限量10組。圖／新光三越提供
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