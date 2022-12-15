新光三越狂撒千萬 會員用點數把特斯拉、賓士露營車開回家

新光三越skm points點數即將在2023年1月底前到期，為了回饋百萬會員，新光三越12/16起推出「會員回娘家－狂歡慶點」將送出囊括名車、機票、飯店、美食等一系列共價值千萬的夢幻大獎，像是扣100點就能抽價值逾179萬元、限量6台的Tesla Model 3電動車、扣10,000點還有機會將價值380萬元的賓士Marco Polo豪華露營車開回家。

平常在新光三越線上線下每消費100元就可獲得3點，年度點數即將到期前夕，新光三越把會員點數變成夢幻獎項，國門開放、口罩鬆綁引爆旅遊潮，新光三越特別以旅行、享樂為主題，首波12/16起推出扣skm points點數周周抽夢幻好禮，包括：扣100點可抽Tesla Model 3電動車，共限量6台、扣10,000點有機會把限量1台價值380萬元的賓士Marco Polo豪華露營車開回家。同時，App點數專區也規畫「奢華旅遊體驗行程」，用點數換星級飯店、米其林套餐、SKM Park鈴鹿賽道樂園暢遊年票、SUP立槳體驗等。

12/16至2023/1/31期間，新光三越會員天天可以扣點兌換的「奢華旅遊體驗行程」，像是新光三越聯手萬豪集團旗下5家星級飯店－台北國泰萬怡酒店（扣skm points 16.8萬點）、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店（扣skm points 13.8萬點）、台北萬豪酒店（扣skm points 12.8萬點）、台中萬楓酒店（扣skm points 12.8萬點）及台南安平雅樂軒酒店（扣skm points 11.8萬點）推出的酒店豪華客房住宿券及餐飲禮遇，以及寨酌然villa包棟住宿券（扣skm points 50萬點）等等。

另外，元旦起推出第二波skm points加碼活動邀會員回娘家，活動期間不限金額消費即享skm points點數雙倍回饋，並聯手PORTER、Samsonite、法雅客3大品牌推出旅行隨身包袋、登機行李箱、藍牙喇叭、運動相機、空拍機等共11項集點送好禮，只要扣skm points 6,000點起就能輕鬆帶回家。扣20點再抽「星宇航空日本東京單人經濟艙來回機票」共100張機票，最後一周加碼再抽價值逾35萬、每份共12張單人來回機票的「星宇航空日本不限航點飛行護照」，共限量2份可抽。

●12/16至12/18新加入成為新光三越會員立刻可獲得skm points 100點→https://www.skm.com.tw/w/sk?a=eqjttde

●會員專屬用skm points將特斯拉、賓士露營車帶回家→https://www.skm.com.tw/w/sk?a=nluvmki