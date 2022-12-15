疫情趨緩春酒尾牙需求多 麗寶福容大飯店接單增4成
因疫情趨緩，尾牙春酒需求多，麗寶福容大飯店訂席量比去年增加4成，今年也推出可以吃尾牙、玩樂園、逛OUTLET的「金兔喜迎春尾牙春酒」包套專案，同時享受員工旅遊與尾牙春酒聚餐。
前兩年受到疫情影響，多數公司行號考量室內空間人數限制，每年例行的春酒尾牙活動縮小規模，有的甚至取消，麗寶福容大飯店表示，今年企業為犒賞員工，紛紛及早籌備春酒尾牙活動，麗寶福容大飯店今年訂席量較往年成長4成。
麗寶福容大飯店主廚李啟天表示，今年物價齊漲，仍堅持選用頂級的新鮮食材入菜，與在地后里小農的溫室有機蔬果每日現採直送，希望提供給消費者最好、最用心的料理，今年主推1萬3800元等三種尾牙春酒專案。
麗寶福容大飯店「金兔喜迎春尾牙春酒」即日起至明年3月31日間皆可訂席，宴會前三個月支付2成訂金享早鳥優惠，每桌加贈紅酒一瓶，訂滿30桌再享卡拉OK、果汁暢飲，依方案再加贈紅酒，訂滿45桌再送住宿券一張，訂席還可享樂園舞者迎賓舞等客製化表演活動服務加價購方案；餐廳訂席專線：04-2557-1366轉8339。
員工旅遊和尾牙春酒，可選擇平日訂席搭配樂園門票的包套方案，每人不到1600元就能吃尾牙、玩樂園、逛OUTLET，12月15日到25日加入享福卡APP會員，可獲得麗寶落羽松祕境購票優惠券一張，花100元，可欣賞1.6公里長落羽松與萬坪摩天輪大草原美景。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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