快訊

影／「最美里長」陳紫渝理想型條件有3點…自曝討厭洗碗 網瘋搶：都我來

兵役延長綠營無共識 黨內有人盼賴清德「一槌定音」

租屋處縱火釀9死…李國輝4度判死 高院更三審逆轉改處無期徒刑

疫情趨緩春酒尾牙需求多 麗寶福容大飯店接單增4成

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
麗寶福容大飯店今年尾牙春酒接單量增加4成。圖／麗寶提供
麗寶福容大飯店今年尾牙春酒接單量增加4成。圖／麗寶提供

因疫情趨緩，尾牙春酒需求多，麗寶福容大飯店訂席量比去年增加4成，今年也推出可以吃尾牙、玩樂園、逛OUTLET的「金兔喜迎春尾牙春酒」包套專案，同時享受員工旅遊與尾牙春酒聚餐。

前兩年受到疫情影響，多數公司行號考量室內空間人數限制，每年例行的春酒尾牙活動縮小規模，有的甚至取消，麗寶福容大飯店表示，今年企業為犒賞員工，紛紛及早籌備春酒尾牙活動，麗寶福容大飯店今年訂席量較往年成長4成。

麗寶福容大飯店主廚李啟天表示，今年物價齊漲，仍堅持選用頂級的新鮮食材入菜，與在地后里小農的溫室有機蔬果每日現採直送，希望提供給消費者最好、最用心的料理，今年主推1萬3800元等三種尾牙春酒專案。

麗寶福容大飯店「金兔喜迎春尾牙春酒」即日起至明年3月31日間皆可訂席，宴會前三個月支付2成訂金享早鳥優惠，每桌加贈紅酒一瓶，訂滿30桌再享卡拉OK、果汁暢飲，依方案再加贈紅酒，訂滿45桌再送住宿券一張，訂席還可享樂園舞者迎賓舞等客製化表演活動服務加價購方案；餐廳訂席專線：04-2557-1366轉8339。

員工旅遊和尾牙春酒，可選擇平日訂席搭配樂園門票的包套方案，每人不到1600元就能吃尾牙、玩樂園、逛OUTLET，12月15日到25日加入享福卡APP會員，可獲得麗寶落羽松祕境購票優惠券一張，花100元，可欣賞1.6公里長落羽松與萬坪摩天輪大草原美景。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

尾牙 落羽松 紅酒

延伸閱讀

Lulu操過頭身體亮紅燈 曾寶儀仗義頂替她主持尾牙

耶誕麗寶OUTLET好康多 身分證中四碼四人同行一人免費吃鍋

漢來美食11月營收創同期新高 尾牙春酒接單翻倍

遠雄廣場主題餐廳推尾牙春酒早鳥優惠 贈甜點抽旅遊金

相關新聞

賣貴了？好市多這台「三輪霸王」176萬 網勸：台灣不適合

網友於「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團中PO出一輛開價1767,999萬的黑色三輪重機照片，引發網友熱烈討論，這輛車到底是機車還汽車。

穿聖誕老人裝「高麗園韓式烤肉」免費吃到飽！限時2天

為了迎接聖誕節，台北老字號的銅盤烤肉「高麗園」，限時推出「變裝免費吃肉吃到飽」的限時活動。12月24日至12月25日期間...

疫情趨緩春酒尾牙需求多 麗寶福容大飯店接單增4成

因疫情趨緩，尾牙春酒需求多，麗寶福容大飯店訂席量比去年增加4成，今年也推出可以吃尾牙、玩樂園、逛OUTLET的「金兔喜迎...

影集只看五分鐘就整碗嗑光光！10大「追劇泡麵」霸主出爐

追劇的時候你都會配哪些泡麵呢？不論是大學生聽了整天的課，還是上班族結束辛苦工作的一天，回到家除了想窩在沙發當馬鈴薯，也會想要在休息時間好好犒賞自己，這時許多人都會選擇煮一碗快速又美味的泡麵，打開手機和平板追劇時，大口吸麵再喝上一口湯頭，在寒冷的冬天裡，從身體到心靈都能獲得滿足感！

JINS再推出哆啦A夢系列眼鏡！完整還原「縮小燈」、「四次元口袋」 就算沒近視也想入手

日本銷量第一眼鏡品牌JINS睽違三年，再推出哆啦A夢款式眼鏡，除了經典角色之外，這次更加入許多漫畫中的道具，像是「縮小燈」、「四次元口袋」也都成為眼鏡上裝飾。而且，這一次不只大人可以回憶兒時「哆啦A夢」帶來的歡笑，還回應市場需求，提供小孩的款式，可愛到讓人失心瘋的設計，即使沒近視也想擁有。

年假長、疫情解封除夕圍爐秒殺 業者搶攻外帶年菜

今年春節有10天年假，加上受疫情解封影響，中部各飯店、餐廳除夕圍爐一位難求，業者順勢推出外帶常溫年菜因應，讓訂不到位或想...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。