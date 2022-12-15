疫情趨緩春酒尾牙需求多 麗寶福容大飯店接單增4成

追劇的時候你都會配哪些泡麵呢？不論是大學生聽了整天的課，還是上班族結束辛苦工作的一天，回到家除了想窩在沙發當馬鈴薯，也會想要在休息時間好好犒賞自己，這時許多人都會選擇煮一碗快速又美味的泡麵，打開手機和平板追劇時，大口吸麵再喝上一口湯頭，在寒冷的冬天裡，從身體到心靈都能獲得滿足感！

2022-12-15 11:13