賣貴了？好市多這台「三輪霸王」176萬 網勸：台灣不適合

網友於「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團中PO出一輛開價1767,999元的黑色三輪重機照片，引發網友熱烈討論，這輛車到底是機車還汽車。

該文一出，引來車迷一眼就認出這是加拿大BRP的Can Am，堪稱是目前三輪重機中的霸王等級車款，配備規格比照超級跑車的標準，車款設計則囊括運動、休旅、極速、豪華等各種車迷的需求，包含頂級環繞音響，後方還有4個行李箱，具備旅行功能。

網友見文紛紛表示，「有錢人的世界真難體會」、「176萬？打過多少四輪車價！」、「這輛1767999元！有錢人的玩具！」；但也有網友大呼：「這輛車都進台灣快十年了，資訊封閉的台灣真可憐」。

就實用性上，有人認為，「買台敞篷車還比較好，下雨還可以開敞篷，這台簡直集合了汽車跟重機的缺點」，「沒有機車的省油和靈活性，跟汽車的舒適和安全性，不是合理的選擇，只是一個玩具」、「這台車的車頭讓我想到兒子的電動車」、「我很好奇音響部份如果下雨會不會漏電」。

還有人就它究竟是可以當機車還汽車使用的問題熱議，有人詢問：「這是要開在汽車還是機車道？」、「在台灣別買，路權和稅金比照小客車卻不能上國道，停車場車牌辨識不到，出門沒地方停車，還有社會觀感不佳」、「有錢人就去國外玩吧，台灣不適合玩車」。

就好市多再度販售車輛商品，網友則說：「都有遊艇了重機意外嗎？」、「哪天就會有直升機」。

但根據外國網站售價顯示，與好市多販售的相似車款為RT LTD SE6 G1NH，開價落在44,109美元(約134萬元台幣)，即便是最頂級的車款RT SEA TO SKY G2NC，價格為47,509美元(約145萬元台幣)，仍比台灣好市多的價格便宜許多。