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JINS再推出哆啦A夢系列眼鏡！完整還原「縮小燈」、「四次元口袋」 就算沒近視也想入手

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
日本銷量第一眼鏡品牌JINS再推出哆啦A夢款式眼鏡，除了經典角色之外，這次更加入了多漫畫中的道具，像是「縮小燈」、「四次元口袋」也都成為眼鏡上裝飾。圖／JINS提供
日本銷量第一眼鏡品牌JINS再推出哆啦A夢款式眼鏡，除了經典角色之外，這次更加入了多漫畫中的道具，像是「縮小燈」、「四次元口袋」也都成為眼鏡上裝飾。圖／JINS提供

日本銷量第一眼鏡品牌JINS睽違三年，再推出哆啦A夢款式眼鏡，除了經典角色之外，這次更加入許多漫畫中的道具，像是「縮小燈」、「四次元口袋」也都成為眼鏡上裝飾。而且，這一次不只大人可以回憶兒時「哆啦A夢」帶來的歡笑，還回應市場需求，提供小孩的款式，可愛到讓人失心瘋的設計，即使沒近視也想擁有。

曾被製作成電影、卡通的人氣漫畫「哆啦A夢」於2020年歡慶誕生50周年之際，日本銷量第一眼鏡品牌JINS就曾推出一系列以哆啦A夢、大雄和哆啦美為主題的鏡框，還附贈「任意門」圖案的眼鏡布，話題十足，因此上市之後不久就銷售一空。當時台、日都有許多消費者沒買到十分扼腕，因此熱切希望JINS能夠再推出哆啦A夢款的眼鏡，得以收藏。因此，為了回應粉絲的期待，在睽違三年後，JINS將於2023年的元旦，再次銷售哆啦A夢系列眼鏡，不同於前一次，還加入了小孩的款式，讓全家人都能同享漫畫超越世代，所帶來的感動。

JINS哆啦A夢眼鏡，由哆啦A夢、大雄和哆啦美組成的「旗艦版角色系列」，推出新色再次登場。圖／JINS提供
JINS哆啦A夢眼鏡，由哆啦A夢、大雄和哆啦美組成的「旗艦版角色系列」，推出新色再次登場。圖／JINS提供

JINS全新的哆啦A夢系列眼鏡，以「人生啊，悠閒地過就好了」為主題，並把各個人物還有祕密道具設計在鏡框上，更有讓人會心一笑的漫畫知名場景呈現。JINS此次共推出4個子系列，包括以哆啦A夢與銅鑼燒為設計發想的「JINS Switch哆啦A夢款式」，搭配的眼鏡盒就以四次元口袋造型設計成斜背包款式，可收納眼鏡以及墨鏡前掛片，還提供了銅鑼燒造型的眼鏡布。其次是2020年推出就受到好評，由哆啦A夢、大雄和哆啦美組成的「旗艦版角色系列」，推出新色再次登場。

JINS哆啦A夢眼鏡悠閒日常系列，眼鏡盤與眼鏡布。圖／JINS提供
JINS哆啦A夢眼鏡悠閒日常系列，眼鏡盤與眼鏡布。圖／JINS提供

而漫畫「哆啦A夢」之所以受到歡迎就是有許多的祕密道具，此次也被設計成「祕密道具系列」，鏡框上不只有「縮小燈」，還有「樵夫之泉」中登場的「乾淨漂亮的胖虎」，還加入巧思將使用「聲音凝固劑」時的「哇」的日文字樣放上鏡腳，而配件更呈現內側印有哆啦A夢手的眼鏡盤。最後的「悠閒日常系列」，則是將哆啦A夢與朋友們的日常生活場景插畫還原在鏡腳上，每款鏡框配合插畫的差異採用不同的顏色組合。全系列共有14款42支眼鏡，細膩的設計結合滿滿回憶，讓人可以在哆啦A夢的世界裡悠遊。

JINS哆啦A夢眼鏡悠閒日常系列1,980元。圖／JINS提供
JINS哆啦A夢眼鏡悠閒日常系列1,980元。圖／JINS提供

JINS哆啦A夢眼鏡祕密道具系列縮小燈款，2,480元。圖／JINS提供
JINS哆啦A夢眼鏡祕密道具系列縮小燈款，2,480元。圖／JINS提供

JINS哆啦A夢眼鏡悠閒日常系列孩童款1,980元。圖／JINS提供
JINS哆啦A夢眼鏡悠閒日常系列孩童款1,980元。圖／JINS提供

JINS Switch哆啦A夢款式眼鏡，3,980元。圖／JINS提供
JINS Switch哆啦A夢款式眼鏡，3,980元。圖／JINS提供

JINS哆啦A夢眼鏡旗艦角色系列，2,980元起。圖／JINS提供
JINS哆啦A夢眼鏡旗艦角色系列，2,980元起。圖／JINS提供

JINS哆啦A夢眼鏡悠閒日常系列，孩童版眼鏡盤。圖／JINS提供
JINS哆啦A夢眼鏡悠閒日常系列，孩童版眼鏡盤。圖／JINS提供

JINS Switch哆啦A夢款式眼鏡，搭配的眼鏡盒就以四次元口袋造型設計成斜背包款式，可收納眼鏡以及墨鏡前掛片，還提供了銅鑼燒造型的眼鏡布。圖／JINS提供
JINS Switch哆啦A夢款式眼鏡，搭配的眼鏡盒就以四次元口袋造型設計成斜背包款式，可收納眼鏡以及墨鏡前掛片，還提供了銅鑼燒造型的眼鏡布。圖／JINS提供

哆啦A夢 JINS

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