年假長、疫情解封除夕圍爐秒殺 業者搶攻外帶年菜

今年春節有10天年假，加上受疫情解封影響，中部各飯店、餐廳除夕圍爐一位難求，業者順勢推出外帶常溫年菜因應，讓訂不到位或想在家圍爐的民眾，不用費心準備，在家就能輕鬆享用美味年菜；餐飲業者也預估今年圍爐商機有望突破60億元，一掃連續3年因疫情影響的陰霾。

台南擔仔麵除夕夜圍爐桌宴已被訂滿，由主廚林炳章研發的「玉兔迎春」外帶年菜，推出精緻單品，也有5人份與10人份的桌菜組合，年菜包括鮑魚御品佛跳牆、魚翅花膠海鮮鍋、人蔘悶燉雞、蒜味葛粉蒸龍蝦、燒烤德式燻豬腳、蔥香清蒸龍虎斑魚等，都是即時烹調溫熱年菜，預購10人份外帶桌菜，還有加送港式臘味蘿蔔糕一條。

裕元花園酒店推出「鴻兔大展」即食年菜外帶組合，6人份年菜包含開胃拼盤、田園蔬虎掌肚膠、闔家富貴八寶雞、清蒸玉露海皇斑、生抽虎蝦好彩頭、櫻花蝦干貝米糕、滿罈御賜佛寶鼎，並同步推出10人份量可供選擇，小年夜至初二開放自取外帶，12月底前預購並付清全額享早鳥優惠；今年首次推出小家庭4人份冷凍宅配7品開運年菜組，在官網線上商城早鳥預購可享65折優惠。

台中福華大飯店看準懶人商機，推出西式、江浙料理、粵式料理3種冷凍年菜組預購，提供多樣化的年菜選擇。另也有外帶常溫年菜，包含傳統江浙菜「富貴利鮑燒婆參」、「柿柿如意佛跳牆」；港式人氣商品「福華私廚牛小排」、「蔥油玉露龍虎斑」及「蔥燒烏參鮮鮑魚」等佳餚。

新天地餐飲集團以拿手的台菜料理為基底，推出「2023鴻兔大展」外帶常溫年菜組，有6人份，也有10人份，除夕當天新鮮現做，民眾只需在除夕當天到店自取，回家後3分鐘即可澎派上桌，限量1200份，售完為止。

台中長榮桂冠酒店除夕圍爐已客滿，飯店推出中式及西式二種不同外帶年菜，可單點，也有6人及10人份，預購加贈主廚特製X.O醬一瓶；購買年菜任一品項，可至點心坊「加購優惠」巧克力珠寶盒及北海道生乳捲。今年也首度推出冷凍年菜桌菜，精選7道人氣料理。