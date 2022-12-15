勇跨舒適圈 趙岱新演繹TUDOR精神優雅堅毅不怕「挫」

每到年底，總是重新出發與相聚、分享的時刻。帝舵（TUDOR）日前為品牌全新台北101專賣店正式營業，並有實力派演員張軒睿、鳳小岳出席帶逛。近日再有仙氣女孩趙岱新現身專賣店上並接受本刊專訪，暢談了她的搭配喜好、手上配戴腕表，更有面對挑戰時的心路歷程分享。

一向偏好經典設計的趙岱新，身上飾品一戴都是十幾年起跳，例如身上的十字架項鍊就是媽媽送的，也帶出她念舊、長情的一面。而採訪當日也是她第一次踏入TUDOR專賣店中，三個主題色（黑紅白）讓她感覺馬上踏入了屬於TUDOR的風格領域，寬敞且明亮，「消費者進入一個空間裡的感受是非常重要的，TUDOR專賣店給我一種乾淨、舒服的印象，另外像是選的照片、擺放的黑膠唱片都很可愛，建議大家逛街之餘，也可以稍微欣賞一下細節。」

雖然自謙自己膽子較小、比較不敢冒險，但趙岱新認為帝舵BornToDare的口號同樣鼓勵著個性積極或保守穩定的人，因為不管面對挑戰是大是小，只要勇敢面對，都是BornToDare精神的具體展現。趙岱新同時分享了自己人生過去的重要突破範例：一向不諳水性、腳踩不到泳池地面就會害怕的她，也在兩年前反覆練習後，終於考取了初級的潛水執照。「勇於踏出舒適圈是很重要的，像是不少人會對工作上有所抱怨、但不是每個人都能真正的轉換。其實遇到抉擇時，第一個是確定自己想要的是什麼，第二步就是勇於行動、踏出舒適圈，只要敢踏出那一步，就會走出不一樣的路，而且不管結束是成功、失敗或挫折，過程一定會帶來更多的養分，這就是BornToDare的精神。」

而採訪當日，趙岱新也先後配戴上了TUDOR的Black Bay 31 S&G與Black Bay Fifty-Eight 925兩款腕表，展現了輕奢洗鍊或動感高雅的不同印象。其中Black Bay 31 S&G腕表在整體上將黃金、精鋼、鑽石，交錯運用在面盤、表殼、表帶與表圈等不同細節。黃金與精鋼的兩種金屬色澤帶出色彩的變化，同時折疊扣上再有著品牌經典的黃金盾形圖騰，在為人容易忽略的細節同樣展現奢華精神，並使用經瑞士天文台認證的品牌自製MT5602機芯，型於外、精確於內。