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南台灣首間！韓式燒肉「姜滿堂」插旗南紡　1元吃和牛

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
花漾豬拼盤2人組合餐，每套1,299元。圖／豆府提供
花漾豬拼盤2人組合餐，每套1,299元。圖／豆府提供

豆府餐飲集團旗下韓式燒肉品牌「姜滿堂」，繼新竹巨城、桃園大江購物中心後，將於12月20日正式插旗台南南紡購物中心，開立全台第一間旗艦店。為慶祝新店開幕，姜滿堂也推出「抽1元日本和牛」、「厚切豬梅花99元」、「日本和牛現省981元」等不同優惠，讓肉食控可以大口享受。

姜滿堂主打「韓國美學系燒肉店」，開幕後將成為南紡購物中心佔地最廣的燒肉店。姜滿堂旗艦店以青瓦臺的建築美感為發想，讓青瓦與曲線型的房頂相映成趣，並以扁筷、金色銅碗和青瓷盤為主體，營造出韓國用餐的氛圍。店內設有超過百席座位，並規劃30席的包廂，增添用餐隱密性。

姜滿堂店內提供有日本和牛、美國PRIME牛肉、伊比利松阪豬等不同肉品，並依肉品特性，運用韓式調味手法製成醃醬搭配，增添肉品的滋味。除此之外，自助吧台也無限供應韓式小菜與蔬菜，讓民眾可以搭配出燒肉、泡菜、蒜頭與蔬菜的組合。另外還有三鮮海味煎餅、經典石鍋拌飯、起司蒸蛋等韓式餐點。雙人套餐價1,299元起。

為慶祝全台第一間旗艦店開幕，姜滿堂南紡旗艦店祭出「38折吃日本和牛」優惠。12月20日起到明年1月20日，只要點組合餐，即可用599元加購一份「日本和牛紐約客」，每份現省981元。另外還可以99元加購「厚切豬梅花」。除此之外，2023年1月21日以前，凡是在旗艦店內消費滿1,000元，還可參加抽獎活動，有機會獲得1元日本和牛、秘製甕醃燒肉條、鮮嫩牛五花、鮮烤魷魚等品項，中獎率100%。

韓式燒肉「姜滿堂」將於12月20日正式插旗台南南紡購物中心。圖／豆府提供
韓式燒肉「姜滿堂」將於12月20日正式插旗台南南紡購物中心。圖／豆府提供
日本和牛紐約客，每份1,580元。圖／豆府提供
日本和牛紐約客，每份1,580元。圖／豆府提供
蔥鹽牛舌，每份280元。圖／豆府提供
蔥鹽牛舌，每份280元。圖／豆府提供

日本和牛

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