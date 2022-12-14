都彭 x Montecristo 大仲馬經典小說化身限量聯名精品
發源自法國的男士精品品牌都彭（S.T. Dupont）在歡慶，再度與古巴國家菸草公司Habanos合作，這次是透過旗下最著名的品牌Montecristo雪茄，推出一系列聯名紳士配件，這個非常具有詩意情懷的系列具有三種豐富色彩變化：Le Crépuscule日暮、Nuit黑夜和與Aurore黎明。Le Crépuscule日暮系列推出三款打火機、兩款Line D書寫工具及雪茄配件。每一件商品都是由六位精通不同技術的工匠花費一週時間手工製作而成。
Habanos的Montecristo雪茄被稱為將工藝提升至藝術的代名詞，其雪茄風味被認為是國際標竿。成立於1935年的Montecristo，以大仲馬的著名小說《基督山恩仇記》中的主人公為名，故事一開始，男主角Edmund Dantes是一位年輕、雄心勃勃的船長，他與Mercedes的婚禮即將開啟他人生的新篇章，但他的人生在一天之內全然不同了。都彭以此為靈感。透過Le Crépuscule日暮系列勾勒的正是漸變的火焰色調光影。
Le Crépuscule日暮打火機系列包括經典雙火焰Le Grand、Ligne 2、和火炬式火焰的Maxijet三種型號，以三層連續不同顏色增強日暮漸變的深度，一面印有金色Montecristo品牌著名的標誌，而另一面印有日月圖案。書寫工具則有Line D鋼筆帶有14K金筆尖與裝飾，同時具備鋼珠筆可供選擇，以都彭古老的工藝技術進行上漆和拋光處理，筆身具備Montecristo標誌與此系列獨有的日暮漸變色彩。最值得收藏的雪茄配件，包括座台兩用式雪茄剪，裝飾金色飾邊的手繪日暮漸層的色彩精緻骨瓷雪茄菸灰缸，以及皮革金色金屬雪茄套，印有Montecristo標誌與日暮色彩為裝飾。
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