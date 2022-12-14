都彭 x Montecristo 大仲馬經典小說化身限量聯名精品

發源自法國的男士精品品牌都彭（S.T. Dupont）在歡慶，再度與古巴國家菸草公司Habanos合作，這次是透過旗下最著名的品牌Montecristo雪茄，推出一系列聯名紳士配件，這個非常具有詩意情懷的系列具有三種豐富色彩變化：Le Crépuscule日暮、Nuit黑夜和與Aurore黎明。Le Crépuscule日暮系列推出三款打火機、兩款Line D書寫工具及雪茄配件。每一件商品都是由六位精通不同技術的工匠花費一週時間手工製作而成。

Habanos的Montecristo雪茄被稱為將工藝提升至藝術的代名詞，其雪茄風味被認為是國際標竿。成立於1935年的Montecristo，以大仲馬的著名小說《基督山恩仇記》中的主人公為名，故事一開始，男主角Edmund Dantes是一位年輕、雄心勃勃的船長，他與Mercedes的婚禮即將開啟他人生的新篇章，但他的人生在一天之內全然不同了。都彭以此為靈感。透過Le Crépuscule日暮系列勾勒的正是漸變的火焰色調光影。