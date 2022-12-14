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終於曝光！IKEA嘉義城市店開幕日曝光 商品美食通通有
讓台南人傷心、嘉義人開心的IKEA，今天終於宣布IKEA嘉義城市店的地址與開幕日期，還強調有8,500項商品、以及美食元素通通有，並表示「IKEA全新店型」，更讓人期待。
IKEA今天宣布，IKEA嘉義城市店將在12月26日正式開幕，地址就在嘉義市西區博愛路二段281號，據了解，就是嘉義大潤發，而營業面積將會包括一樓與地下樓層，IKEA也先宣布品項約8,500個，更強調會把美食元素帶入，並說是新店型，還刻意強調諧音「+1」，更讓外界期待。
IKEA過往正常店型佔地都破萬坪，但配合都會區，也開設城市店，台灣首間城市店就是IKEA台北小巨蛋，約莫2千坪的大小，裡面主要販售各種家飾品，包括小型餐具、廚房、浴廁、寢具等用品，當然也包括瑞典餐廳與小型超市。
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