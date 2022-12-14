快訊

大陸單日不到萬人確診 王必勝諷「厲害了你的國」

傳徐國勇接手周玉蔻「辣新聞」時段 民視回應了

喜添新成員！亨利慕時正式進駐高登鐘表高雄義享形象店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
獨立製表亨利慕時（H. Moser & Cie.）正式進駐高登鐘表的高雄義享形象店，為南台灣的高級手表愛好者帶來包含豐富、完整的收藏之選。圖／高登鐘表提供
獨立製表亨利慕時（H. Moser & Cie.）正式進駐高登鐘表的高雄義享形象店，為南台灣的高級手表愛好者帶來包含豐富、完整的收藏之選。圖／高登鐘表提供

精品產業近日頻頻在南台灣點燃亮點，無論是專賣店的翻新改裝、或新品牌的進駐都為市場與消費者炒熱話題。瑞士獨立製表品牌亨利慕時（H. Moser & Cie.）宣布與高登鐘表合作，已正式進駐高登鐘表的高雄義享形象店，為南台灣的高級手表愛好者帶來包含豐富、完整的收藏之選。

亨利慕時與高登鐘表最早於2018年開始合作，並在今年正式成為高登鐘表高雄義享形象店的重要一員。本次開幕，店中並帶來開拓者圓柱陀飛輪腕表、旗艦系列疾速者萬年曆腕表，以及勇創者大三針Vantablack®概念腕表等多款話題款式。

全新勇創者大三針Vantablack®概念腕表，將可吸收99.965%光線的Vantablack材質運用於面盤再搭配金屬時標以強化黝黑的層次，並搭配品牌自製HMC 200自動上鍊機芯；複雜功能款的開拓者陀飛輪鏤空腕表則具備品牌自製的HMC 811鏤空自動上鍊飛行陀飛輪機芯，並採用姊妹公司Precision Engineering AG所製作的圓柱游絲，能減少摩擦，以確保走時更為精準。

疾速者萬年曆腕表則顛覆過往萬年曆的既定印象，四枚中央指針搭配4點鐘位置的日期視窗及錶冠、10點鐘位置的動力儲存指示，以及紅白雙色的中央月份指針，讓精密複雜與簡單閱讀，可以並存。更多新品或經典表款，則可親洽高登鐘表高雄義享形象店，地址為高雄市鼓山區大順一路115號1樓，電話則為：07-556-6738。

疾速者萬年曆腕表，帶有1960年的動力美學與流線之美，也是品牌首款運動風格設計。圖／高登鐘表提供
疾速者萬年曆腕表，帶有1960年的動力美學與流線之美，也是品牌首款運動風格設計。圖／高登鐘表提供
開拓者圓柱陀飛輪鏤空腕表，其電光藍fumé煙燻弧形小表盤位於12點鐘位置，六點鐘方向則有分秒不息的飛行陀飛輪，272萬元。圖／高登鐘表提供
開拓者圓柱陀飛輪鏤空腕表，其電光藍fumé煙燻弧形小表盤位於12點鐘位置，六點鐘方向則有分秒不息的飛行陀飛輪，272萬元。圖／高登鐘表提供
勇創者大三針Vantablack®概念表，精鋼、40毫米、Vantablack®面盤、HMC 200自動上鍊機芯搭配品牌自製Straumann游絲、時間顯示，90萬元。圖／高登鐘表提供
勇創者大三針Vantablack®概念表，精鋼、40毫米、Vantablack®面盤、HMC 200自動上鍊機芯搭配品牌自製Straumann游絲、時間顯示，90萬元。圖／高登鐘表提供

腕表 品牌

延伸閱讀

T1聯盟／海派大使不藏私 布銳克曼傳授獨門運球步驟

詐騙手法層出不窮 高雄這5種手法最騙人

一台機器救產業 高雄野蓮包裝缺工有解

組裝模型年度盛事《萬代組裝模型巡迴特展》最終回落腳高雄 「水星魔女」風靈鋼彈獨家參展

相關新聞

超出負荷！漢來海港自助餐廳明年2月起 桃園以南分店最高漲9%

漢來美食（1268）旗下漢來海港自助餐廳，考量人力等成本攀升，台北費用原本比中南部店貴，2023年2月1日起調整餐價，這...

高質感打麻將！上下推「大天地」系列胡桃木自動麻將桌

每到過年，打麻將是許多人在家會做的消遣遊戲，為了迎接癸卯財兔年到來，以頂級工藝與藝術美感著稱的SHANG XIA上下，特...

喜添新成員！亨利慕時正式進駐高登鐘表高雄義享形象店

精品產業近日頻頻在南台灣點燃亮點，無論是專賣店的翻新改裝、或新品牌的進駐都為市場與消費者炒熱話題。瑞士獨立製表品牌亨利慕...

六都推購物節衝買氣！臺中購物節登錄金額破兩百億 聲量飆至15萬

image source:FB/台中購物節文／李羿嫺進入後疫情時代，不論是餐廳內用、戶外市集、旅遊購物等休閒活動都逐一解封，越來越多民眾開始回歸疫情前的生活。許多縣市為了復甦景氣，相繼推出購物節或觀光

PChome 24h購物「聖誕狂歡月」全場狂降5折起

聖誕節即將到來，交換禮物可說是年末佳節必備活動之一，PChome 24h購物觀察站上近一周「交換禮物、聖誕禮物、聖誕樹、...

真正的奢華獻禮 Berluti、Loro Piana精緻手工節日臻選

年末佳節節慶是送禮的重要時刻。義大利高級男裝品牌Berluti從具代表性的經典單品中汲取靈感結合著名的皮革工藝，推出由4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。