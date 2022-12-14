喜添新成員！亨利慕時正式進駐高登鐘表高雄義享形象店

精品產業近日頻頻在南台灣點燃亮點，無論是專賣店的翻新改裝、或新品牌的進駐都為市場與消費者炒熱話題。瑞士獨立製表品牌亨利慕時（H. Moser & Cie.）宣布與高登鐘表合作，已正式進駐高登鐘表的高雄義享形象店，為南台灣的高級手表愛好者帶來包含豐富、完整的收藏之選。

亨利慕時與高登鐘表最早於2018年開始合作，並在今年正式成為高登鐘表高雄義享形象店的重要一員。本次開幕，店中並帶來開拓者圓柱陀飛輪腕表、旗艦系列疾速者萬年曆腕表，以及勇創者大三針Vantablack®概念腕表等多款話題款式。

全新勇創者大三針Vantablack®概念腕表，將可吸收99.965%光線的Vantablack材質運用於面盤再搭配金屬時標以強化黝黑的層次，並搭配品牌自製HMC 200自動上鍊機芯；複雜功能款的開拓者陀飛輪鏤空腕表則具備品牌自製的HMC 811鏤空自動上鍊飛行陀飛輪機芯，並採用姊妹公司Precision Engineering AG所製作的圓柱游絲，能減少摩擦，以確保走時更為精準。