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高質感打麻將！上下推「大天地」系列胡桃木自動麻將桌

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
SHANG XIA上下推出「大天地」系列胡桃木自動麻將桌。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下推出「大天地」系列胡桃木自動麻將桌。圖／SHANG XIA上下提供

每到過年，打麻將是許多人在家會做的消遣遊戲，為了迎接癸卯財兔年到來，以頂級工藝與藝術美感著稱的SHANG XIA上下，特別推出兼具實用與優雅的「大天地」系列胡桃木自動麻將桌，不用再自己親手洗牌，還能為家中增添完美的奢華質感。

大天地系列的胡桃木自動麻將桌，延續大天地系列的外方內圓外型，以胡桃木為主要材料，牌桌桌面蓋板為歐洲進口頭層牛皮，桌面下設有專用托架，方便擺放取下的蓋板，而放上蓋板也能當作日常方桌使用，桌身內嵌訂製版自動洗牌機，另外還能搭配同系列的邊桌及扶手椅，讓打麻將時更奢華。

SHANG XIA上下還推出「君子」系列的麻將提盒、麻將旅行盒，麻將提盒設計靈感來自古代提籃造型，金色提把搭配紅色PU皮質盒身，可同時擺放麻將、籌碼與骰子，麻將牌面為經典的六邊形龜背紋圖案；另款麻將旅行盒，以傳統造型鎖扣為主設計，方便外出攜帶，可擺放麻將牌、籌碼跟骰子。

SHANG XIA上下推出「君子」系列的麻將提盒／68,000元。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下推出「君子」系列的麻將提盒／68,000元。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下推出「君子」系列的麻將提盒／68,000元。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下推出「君子」系列的麻將提盒／68,000元。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下推出「大天地」系列胡桃木自動麻將桌。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下推出「大天地」系列胡桃木自動麻將桌。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下推出「君子」系列的麻將旅行盒／47,000元。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下推出「君子」系列的麻將旅行盒／47,000元。圖／SHANG XIA上下提供

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