高質感打麻將！上下推「大天地」系列胡桃木自動麻將桌

每到過年，打麻將是許多人在家會做的消遣遊戲，為了迎接癸卯財兔年到來，以頂級工藝與藝術美感著稱的SHANG XIA上下，特別推出兼具實用與優雅的「大天地」系列胡桃木自動麻將桌，不用再自己親手洗牌，還能為家中增添完美的奢華質感。

大天地系列的胡桃木自動麻將桌，延續大天地系列的外方內圓外型，以胡桃木為主要材料，牌桌桌面蓋板為歐洲進口頭層牛皮，桌面下設有專用托架，方便擺放取下的蓋板，而放上蓋板也能當作日常方桌使用，桌身內嵌訂製版自動洗牌機，另外還能搭配同系列的邊桌及扶手椅，讓打麻將時更奢華。