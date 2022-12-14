PChome 24h購物「聖誕狂歡月」全場狂降5折起

聖誕節即將到來，交換禮物可說是年末佳節必備活動之一，PChome 24h購物觀察站上近一周「交換禮物、聖誕禮物、聖誕樹、聖誕裝飾」等關鍵字皆躍上全站熱搜排行榜，其中「交換禮物」搜尋量更是較上周提升2倍，帶動「限量聖誕禮盒」近一周銷量大幅飆升3倍，「香水／香氛品類」則較上周增加60%。PChome 24h購物即日起至12月26日推出「聖誕狂歡月」全場狂降5折起，並祭出多檔聖誕加碼活動，12月26日前下單天天隨機贈送世界首款蘭芝超能亮睡美人晚安面膜15ml、Pocky日本柚風味棒等限量驚喜小禮。

PChome 24h購物嚴選多樣兼具實用與質感的聖誕交換禮物商品，依照不同價格帶分類，500元～1,500元以上的夢幻禮品推薦大公開，從經典不敗的美妝香氛、限定聖誕禮盒、實用3C小物，到具氛圍感的居家擺飾通通有，不論是情侶、閨蜜、辦公室同事或是家人之間的送禮都能一站買齊。

1,000元以下的交換禮物清單首推經典不踩雷的香氛，韓國知名香氛品牌「cocodor聖誕限定款擴香」為聖誕樹造型的擴香，有英國小蒼蘭、白麝香、黑櫻桃、沉麝香等多款香氛，即日起至12月25日特價269元起；「LANCOME蘭蔻2022年聖誕限量7件組」包含保濕水、超進化肌因大等7款蘭蔻人氣經典商品，外出攜帶方便，再贈化妝袋一個，即日起至12月31日特價899元；冬季熱銷年年榜上有名的「SINCO昕科智能溫感助眠熱敷眼罩 」溫感熱敷，可舒緩眼部疲勞，即日起至12月26日特價499元；便攜的「HP惠普迷你藍牙音箱」可續航12小時，且擁有IP54防水防塵等級，12月16日至12月25日特價699元。

1,000元~2,000元的質感交換禮物推薦「L’OCCITANE歐舒丹繽紛限定版7日倒數月曆」，內含經典護手霜、沐浴膠、洗髮乳等人氣商品，12月15日前限時狂降79折特價1,327元；「Jo Malone 2022 糖果造型聖誕禮物」一次擁有香水、護手霜、身體霜等3項經典商品，節慶限定包裝為生活帶來滿滿的儀式感，即日起至12月26日特價1,612元；500g輕量化設計的「FUJI日式按摩槍」四段模式可隨意調整，即日起至12月20日特價1,988元。

2,000元以上的精緻聖誕禮物推薦「Diptyque聖誕限量蠟燭」，一次收藏3顆限定香氛蠟燭，搭配聖誕禮盒包裝與提袋，即日起至12月26日特價3,550元；可同時滿足大小朋友的「LEGO樂高侏儸紀世界 76956 T. rex Breakout」即日起至12月25日特價2,799元；「LOOKING錄得清DB5便攜式前後2K雙錄機車行車記錄器」適合年底換新車的親友，即日起至12月31日特價4,980元，前20名限量再贈GPS模組。

PChome網路家庭旗下「PChomeThai泰國購物」全站擁有超過5,000款泰國熱銷商品，且商品價格設定多屬中低價位，不傷荷包又體面，適合當作交換禮物，單筆訂單消費滿490泰銖即可享免運優惠，一周左右即可空運到貨，即日起推出聖誕專屬活動「泰會換」，並祭出多項優惠：全站消費滿1,499泰銖現折100泰銖、滿1,999泰銖折150泰銖，消費滿800元再贈洗面乳一瓶，站上依照不同價格分類，輕鬆挑選出合適的交換禮物，另設有創意整人專區，富有趣味設計的商品，讓你送禮送出不一樣的驚喜。

首推泰國Central World購物中心知名香氛專櫃品牌「Karmakamet香氛蠟燭禮盒－祕密花園60g X 3入」，一次入手蘇門答臘雞蛋花、北印度茉莉、摩洛哥玫瑰等3種經典香味，售價1,121元；泰國SSUP化妝品集團旗下品牌「cute press Nonstop Beauty Ombre Blush漸層腮紅5g」售價218元；「PHUTAWAN 有機枕頭噴霧」內含薰衣草、薄荷和野生洋甘菊等天然精油，營造適合入睡的氛圍，售價452元。

慶祝聖誕節除了與親朋好友交換禮物外，透過簡易佈置更能感受濃濃的節慶氛圍。PChome 24h購物根據站上銷售觀察，聖誕樹以180cm高的尺寸最受消費者喜愛，占整體聖誕樹銷量32%，其中又以含有完整配件組的商品最熱銷。「TROMSO北歐絕美聖誕樹（180cm）」附贈豪華配件組，一次擁有多樣風格的掛球及LED造型燈串，還可變小輕易收納，即日起至12月31日特價1,612元。