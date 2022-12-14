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PChome 24h購物「聖誕狂歡月」全場狂降5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物即日起至12月26日推出「聖誕狂歡月」，全場狂降5折起。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至12月26日推出「聖誕狂歡月」，全場狂降5折起。圖／PChome 24h購物提供

聖誕節即將到來，交換禮物可說是年末佳節必備活動之一，PChome 24h購物觀察站上近一周「交換禮物、聖誕禮物、聖誕樹、聖誕裝飾」等關鍵字皆躍上全站熱搜排行榜，其中「交換禮物」搜尋量更是較上周提升2倍，帶動「限量聖誕禮盒」近一周銷量大幅飆升3倍，「香水／香氛品類」則較上周增加60%。PChome 24h購物即日起至12月26日推出「聖誕狂歡月」全場狂降5折起，並祭出多檔聖誕加碼活動，12月26日前下單天天隨機贈送世界首款蘭芝超能亮睡美人晚安面膜15ml、Pocky日本柚風味棒等限量驚喜小禮。

PChome 24h購物嚴選多樣兼具實用與質感的聖誕交換禮物商品，依照不同價格帶分類，500元～1,500元以上的夢幻禮品推薦大公開，從經典不敗的美妝香氛、限定聖誕禮盒、實用3C小物，到具氛圍感的居家擺飾通通有，不論是情侶、閨蜜、辦公室同事或是家人之間的送禮都能一站買齊。

1,000元以下的交換禮物清單首推經典不踩雷的香氛，韓國知名香氛品牌「cocodor聖誕限定款擴香」為聖誕樹造型的擴香，有英國小蒼蘭、白麝香、黑櫻桃、沉麝香等多款香氛，即日起至12月25日特價269元起；「LANCOME蘭蔻2022年聖誕限量7件組」包含保濕水、超進化肌因大等7款蘭蔻人氣經典商品，外出攜帶方便，再贈化妝袋一個，即日起至12月31日特價899元；冬季熱銷年年榜上有名的「SINCO昕科智能溫感助眠熱敷眼罩 」溫感熱敷，可舒緩眼部疲勞，即日起至12月26日特價499元；便攜的「HP惠普迷你藍牙音箱」可續航12小時，且擁有IP54防水防塵等級，12月16日至12月25日特價699元。

1,000元~2,000元的質感交換禮物推薦「L’OCCITANE歐舒丹繽紛限定版7日倒數月曆」，內含經典護手霜、沐浴膠、洗髮乳等人氣商品，12月15日前限時狂降79折特價1,327元；「Jo Malone 2022 糖果造型聖誕禮物」一次擁有香水、護手霜、身體霜等3項經典商品，節慶限定包裝為生活帶來滿滿的儀式感，即日起至12月26日特價1,612元；500g輕量化設計的「FUJI日式按摩槍」四段模式可隨意調整，即日起至12月20日特價1,988元。

2,000元以上的精緻聖誕禮物推薦「Diptyque聖誕限量蠟燭」，一次收藏3顆限定香氛蠟燭，搭配聖誕禮盒包裝與提袋，即日起至12月26日特價3,550元；可同時滿足大小朋友的「LEGO樂高侏儸紀世界 76956 T. rex Breakout」即日起至12月25日特價2,799元；「LOOKING錄得清DB5便攜式前後2K雙錄機車行車記錄器」適合年底換新車的親友，即日起至12月31日特價4,980元，前20名限量再贈GPS模組。

PChome網路家庭旗下「PChomeThai泰國購物」全站擁有超過5,000款泰國熱銷商品，且商品價格設定多屬中低價位，不傷荷包又體面，適合當作交換禮物，單筆訂單消費滿490泰銖即可享免運優惠，一周左右即可空運到貨，即日起推出聖誕專屬活動「泰會換」，並祭出多項優惠：全站消費滿1,499泰銖現折100泰銖、滿1,999泰銖折150泰銖，消費滿800元再贈洗面乳一瓶，站上依照不同價格分類，輕鬆挑選出合適的交換禮物，另設有創意整人專區，富有趣味設計的商品，讓你送禮送出不一樣的驚喜。

首推泰國Central World購物中心知名香氛專櫃品牌「Karmakamet香氛蠟燭禮盒－祕密花園60g X 3入」，一次入手蘇門答臘雞蛋花、北印度茉莉、摩洛哥玫瑰等3種經典香味，售價1,121元；泰國SSUP化妝品集團旗下品牌「cute press Nonstop Beauty Ombre Blush漸層腮紅5g」售價218元；「PHUTAWAN 有機枕頭噴霧」內含薰衣草、薄荷和野生洋甘菊等天然精油，營造適合入睡的氛圍，售價452元。

慶祝聖誕節除了與親朋好友交換禮物外，透過簡易佈置更能感受濃濃的節慶氛圍。PChome 24h購物根據站上銷售觀察，聖誕樹以180cm高的尺寸最受消費者喜愛，占整體聖誕樹銷量32%，其中又以含有完整配件組的商品最熱銷。「TROMSO北歐絕美聖誕樹（180cm）」附贈豪華配件組，一次擁有多樣風格的掛球及LED造型燈串，還可變小輕易收納，即日起至12月31日特價1,612元。

裝飾燈串、壁貼、掛布等佈置小物也極受歡迎，PChome 24h購物近一周聖誕布置相關商品銷量較上周成長超過50%，主打簡單又能立即營造氛圍、適合較小居家空間擺放的商品。有8種閃爍模式可隨意切換的「LED串燈」適用於任何場景，下殺26折，即日起至12月31日特價259元；「立體金蔥亮粉聖誕雪花組窗貼」靜電貼材質可重複使用，即日起至12月31日特價3件499元；「半島良品－聖誕裝飾佈置掛布（贈燈飾）」即日起至12月31日特價2入379元，隨手一掛頓時添增溫馨氣氛。

LEGO樂高侏儸紀世界76956 T.rex Breakout，PChome 24h購物即日起至12月25日特價2,799元。圖／PChome 24h購物提供
LEGO樂高侏儸紀世界76956 T.rex Breakout，PChome 24h購物即日起至12月25日特價2,799元。圖／PChome 24h購物提供
Diptyque聖誕限量蠟燭，PChome 24h購物即日起至12月26日特價3,550元。圖／PChome 24h購物提供
Diptyque聖誕限量蠟燭，PChome 24h購物即日起至12月26日特價3,550元。圖／PChome 24h購物提供
Jo Malone 2022糖果造型聖誕禮物，PChome 24h購物即日起至12月26日特價1,612元。圖／PChome 24h購物提供
Jo Malone 2022糖果造型聖誕禮物，PChome 24h購物即日起至12月26日特價1,612元。圖／PChome 24h購物提供
半島良品－聖誕裝飾佈置掛布（贈燈飾），PChome 24h購物即日起至12月31日特價2入379元。圖／PChome 24h購物提供
半島良品－聖誕裝飾佈置掛布（贈燈飾），PChome 24h購物即日起至12月31日特價2入379元。圖／PChome 24h購物提供
LANCOME蘭蔻2022年聖誕限量7件組，PChome 24h購物即日起至12月31日特價899元。圖／PChome 24h購物提供
LANCOME蘭蔻2022年聖誕限量7件組，PChome 24h購物即日起至12月31日特價899元。圖／PChome 24h購物提供
PHUTAWAN有機枕頭噴霧，PChomeThai售價452元。圖／PChomeThai提供
PHUTAWAN有機枕頭噴霧，PChomeThai售價452元。圖／PChomeThai提供
L’OCCITANE歐舒丹繽紛限定版7日倒數月曆，PChome 24h購物即日起至12月15日特價1,327元。圖／PChome 24h購物提供
L’OCCITANE歐舒丹繽紛限定版7日倒數月曆，PChome 24h購物即日起至12月15日特價1,327元。圖／PChome 24h購物提供
TROMSO北歐絕美聖誕樹（180cm），PChome 24h購物即日起至12月31日特價1,612元。圖／PChome 24h購物提供
TROMSO北歐絕美聖誕樹（180cm），PChome 24h購物即日起至12月31日特價1,612元。圖／PChome 24h購物提供
Karmakamet香氛蠟燭禮盒－祕密花園（60g X 3入），PChomeThai特價1,121元。圖／PChomeThai提供
Karmakamet香氛蠟燭禮盒－祕密花園（60g X 3入），PChomeThai特價1,121元。圖／PChomeThai提供
LED串燈，PChome 24h購物即日起至12月31日特價259元。圖／PChome 24h購物提供
LED串燈，PChome 24h購物即日起至12月31日特價259元。圖／PChome 24h購物提供
cocodor聖誕限定款聖誕老人擴香禮盒（黑櫻桃），PChome 24h購物即日起至12月25日特價269元。圖／PChome 24h購物提供
cocodor聖誕限定款聖誕老人擴香禮盒（黑櫻桃），PChome 24h購物即日起至12月25日特價269元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「聖誕狂歡月」500元～1,500元以上的夢幻禮品推薦大公開。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「聖誕狂歡月」500元～1,500元以上的夢幻禮品推薦大公開。圖／PChome 24h購物提供
交換禮物搜尋暴增2倍，PChome 24h購物「聖誕狂歡月」即日起至12月26日開跑，全場狂降5折起。圖／PChome 24h購物提供
交換禮物搜尋暴增2倍，PChome 24h購物「聖誕狂歡月」即日起至12月26日開跑，全場狂降5折起。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「聖誕狂歡月」依據交換禮物預算，推薦不踩雷送禮清單。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「聖誕狂歡月」依據交換禮物預算，推薦不踩雷送禮清單。圖／PChome 24h購物提供

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