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真正的奢華獻禮 Berluti、Loro Piana精緻手工節日臻選

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Berluti推出經典假日系列。圖／Berluti提供
Berluti推出經典假日系列。圖／Berluti提供

年末佳節節慶是送禮的重要時刻。義大利高級男裝品牌Berluti從具代表性的經典單品中汲取靈感結合著名的皮革工藝，推出由4件新品組成的全新家居與辦公膠囊系列，例如Venezia皮革製成的新式雜誌架，就是向Un Jour致敬的設計；以訂製手工鞋楦為造型靈感的木質紙鎮，表面覆有鐫刻Scritto圖紋的Venezia皮革；胡桃木質的腕表盒頂部和側面鑲嵌Scritto圖紋Venezia皮革，以及裝飾Berluti品牌logo壓花的Venezia皮革書桌墊。

同時，品牌也為節日季打造了新的Scala皮具系列重新詮釋經典的義式Dandy風格，採用更柔軟、淺紋理 Venzia Palmelato皮革製作，配上金屬釦鉤搭配復古金底色，致敬Olga Berluti原版設計的新款E’Mio公事包、手提肩背兩用的E’Mio郵差包、寬版型的Luti 38肩背包，以及精巧的 E’Mio手機包。 Scala系列並提供兩款鞋履，以著名的Patina古法染色打造的經典聖埃米利酒紅色，與本季新推出的干邑色，將棕褐色和焦橙色巧妙融合。

同樣來自義大利的高端品牌Loro Piana，今年假日系列以剪羊毛和喀什米爾等柔軟布料包覆身體曲線，注重衣料質感、自然大地色系及散發出奢華感的雪地服飾男女裝，部分服裝更採用獨門的精緻材質Cashfur製作。全系列設計結合寶寶藍、冰雪藍及漿果藍的冷色調，以及蕎麥色、杏仁白、蜜桃色、拉花卡布奇諾和白色的暖色調，以高科技面料外套、針織披肩、緹花高領針織衫、高領毛衣、圓領毛衣和連帽圍巾，和棉質長褲或羊毛材質緊身褲堆疊穿搭。

Cashfur毛料是Loro Piana在2020年推出的全新毛料，在2022-2023秋冬系列的重點，除了一系列服飾，也運用在包款等配件上。顧名思義，Cashfur是以喀什米爾（cashmere）呈現皮草（fur）質感的素材，以精選的羊絨纖維巧妙加工成極細薄的絲帶，再用同樣細薄的絲線將一條一條絲帶連接起來、接著在圓形編織機上對如此柔軟的毛料進行加工，突顯出纖維的特質，創造出猶如皮草般的特色。不論是自用或是送禮，都是非常得體的優雅臻選。

Berluti推出經典假日系列。圖／Berluti提供
Berluti推出經典假日系列。圖／Berluti提供
Loro Piana Cashfur絨毛Extra Pocket肩背迷你小包，76,000元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Cashfur絨毛Extra Pocket肩背迷你小包，76,000元。圖／Loro Piana提供
Berluti家居與辦公膠囊系列雜誌架。圖／Berluti提供
Berluti家居與辦公膠囊系列雜誌架。圖／Berluti提供
Berluti Scala Luti 聖埃米利酒紅色公事包，15萬3,000元。圖／Berluti提供
Berluti Scala Luti 聖埃米利酒紅色公事包，15萬3,000元。圖／Berluti提供
Berluti Scala E'Mio干邑色手機包，67,500元。圖／Berluti提供
Berluti Scala E'Mio干邑色手機包，67,500元。圖／Berluti提供
Berluti推出經典假日系列。圖／Berluti提供
Berluti推出經典假日系列。圖／Berluti提供
Loro Piana 2022-2023秋冬系列Cashfur毛料服飾工藝。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2022-2023秋冬系列Cashfur毛料服飾工藝。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Sesia Happy Day絨布小牛皮小型手提包，11萬4,600元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Sesia Happy Day絨布小牛皮小型手提包，11萬4,600元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Cashfur絨毛毛帽，63,000元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Cashfur絨毛毛帽，63,000元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2022-2023秋冬系列Cashfur毛料服飾工藝。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2022-2023秋冬系列Cashfur毛料服飾工藝。圖／Loro Piana提供
Loro Piana推出2022-2023秋冬節日膠囊系列。圖／Loro Piana提供
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