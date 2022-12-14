真正的奢華獻禮 Berluti、Loro Piana精緻手工節日臻選

年末佳節節慶是送禮的重要時刻。義大利高級男裝品牌Berluti從具代表性的經典單品中汲取靈感結合著名的皮革工藝，推出由4件新品組成的全新家居與辦公膠囊系列，例如Venezia皮革製成的新式雜誌架，就是向Un Jour致敬的設計；以訂製手工鞋楦為造型靈感的木質紙鎮，表面覆有鐫刻Scritto圖紋的Venezia皮革；胡桃木質的腕表盒頂部和側面鑲嵌Scritto圖紋Venezia皮革，以及裝飾Berluti品牌logo壓花的Venezia皮革書桌墊。

同時，品牌也為節日季打造了新的Scala皮具系列重新詮釋經典的義式Dandy風格，採用更柔軟、淺紋理 Venzia Palmelato皮革製作，配上金屬釦鉤搭配復古金底色，致敬Olga Berluti原版設計的新款E’Mio公事包、手提肩背兩用的E’Mio郵差包、寬版型的Luti 38肩背包，以及精巧的 E’Mio手機包。 Scala系列並提供兩款鞋履，以著名的Patina古法染色打造的經典聖埃米利酒紅色，與本季新推出的干邑色，將棕褐色和焦橙色巧妙融合。

同樣來自義大利的高端品牌Loro Piana，今年假日系列以剪羊毛和喀什米爾等柔軟布料包覆身體曲線，注重衣料質感、自然大地色系及散發出奢華感的雪地服飾男女裝，部分服裝更採用獨門的精緻材質Cashfur製作。全系列設計結合寶寶藍、冰雪藍及漿果藍的冷色調，以及蕎麥色、杏仁白、蜜桃色、拉花卡布奇諾和白色的暖色調，以高科技面料外套、針織披肩、緹花高領針織衫、高領毛衣、圓領毛衣和連帽圍巾，和棉質長褲或羊毛材質緊身褲堆疊穿搭。