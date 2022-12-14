全聯小時達瘋世足 四強賽進球就送50元折價券

世足賽進入最終緊張時刻，最後冠軍獎落誰家即將揭曉，熬夜看球賽的生活也即將進入尾聲，全聯小時達作為球迷的最佳補給站，在球賽期間也觀察到夜間訂單數成長超越2成，其中又以泡麵、飲料、零食等宵夜不敗經典品項成為球迷必買的看球良伴。

近日進入四強賽的關鍵時刻，小時達特別加碼推出「進球我就折」活動，即日起至12月18日期間，四強賽事每進1球，比賽當天中午12點就送50元面額折價券，進2球則送100元面額折價券，最高贈出300元折價券，季軍與冠軍賽則於隔日中午12點發送，皆須於領取日當天23:59使用完畢，進球總數不分隊伍可共同累算，但12碼罰球分數不算，堪稱史上最殺的球賽應援活動，每場比賽限量1,000份，數量有限，領完為止。

另外，小時達也歡迎消費者一起預測冠軍國家，12月17日前，消費滿500元即可參加活動，只要在該筆訂單備註預測得冠軍的國家名稱（每單限預測1個），預測成功者可獲得小時達200元折價券1張，最高可獲得3張，邀請民眾一同瘋世足、搶優惠。