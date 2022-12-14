快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯小時達瘋世足 四強賽進球就送50元折價券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯小時達瘋世足，進球就送折價券。圖／全聯福利中心提供
全聯小時達瘋世足，進球就送折價券。圖／全聯福利中心提供

世足賽進入最終緊張時刻，最後冠軍獎落誰家即將揭曉，熬夜看球賽的生活也即將進入尾聲，全聯小時達作為球迷的最佳補給站，在球賽期間也觀察到夜間訂單數成長超越2成，其中又以泡麵、飲料、零食等宵夜不敗經典品項成為球迷必買的看球良伴。

近日進入四強賽的關鍵時刻，小時達特別加碼推出「進球我就折」活動，即日起至12月18日期間，四強賽事每進1球，比賽當天中午12點就送50元面額折價券，進2球則送100元面額折價券，最高贈出300元折價券，季軍與冠軍賽則於隔日中午12點發送，皆須於領取日當天23:59使用完畢，進球總數不分隊伍可共同累算，但12碼罰球分數不算，堪稱史上最殺的球賽應援活動，每場比賽限量1,000份，數量有限，領完為止。

另外，小時達也歡迎消費者一起預測冠軍國家，12月17日前，消費滿500元即可參加活動，只要在該筆訂單備註預測得冠軍的國家名稱（每單限預測1個），預測成功者可獲得小時達200元折價券1張，最高可獲得3張，邀請民眾一同瘋世足、搶優惠。

世足賽 全聯

延伸閱讀

世足賽／梅西不只自己強！ 世界盃8次助攻都不同人

她用全聯點數加價購換古早味童玩 眾人直呼「想要」：有質感

雙12超市決戰線上購 全聯滿額10％回饋 美廉社輸碼最高現折1,212元

天價！超商驚見這款泡麵379元嚇壞眾人 網紅留言分享口感

相關新聞

真正的奢華獻禮 Berluti、Loro Piana精緻手工節日臻選

年末佳節節慶是送禮的重要時刻。義大利高級男裝品牌Berluti從具代表性的經典單品中汲取靈感結合著名的皮革工藝，推出由4...

全聯小時達瘋世足 四強賽進球就送50元折價券

世足賽進入最終緊張時刻，最後冠軍獎落誰家即將揭曉，熬夜看球賽的生活也即將進入尾聲，全聯小時達作為球迷的最佳補給站，在球賽...

孫盛希成G-SHOCK WOMEN代言人 直呼「責任好重大！」

鮮少有品牌代言人的G-SHOCK為了產品轉型與市場的需求，除了專為女性量身打造全新WOMEN系列新品之外，還邀請了創作歌...

三星 X 2023臺北最High新年城跨年活動正式啟動

聖誕、跨年是與親友相聚共度溫馨時光的重要節日，今年台灣三星進駐2023臺北最High新年城，於信義街頭設立兩大快閃美拍點...

超出負荷！漢來海港自助餐廳明年2月起 桃園以南分店最高漲9%

漢來美食（1268）旗下漢來海港自助餐廳，考量人力等成本攀升，台北費用原本比中南部店貴，2023年2月1日起調整餐價，這...

張大千摩登仕女圖 領銜帝圖藝術2022年12月秋拍

全台書畫文物類第一拍賣品牌帝圖藝術拍賣會，深受國內外書畫藏家矚目的秋季現場拍賣，即將於12月25日假台北國泰金融會議廳（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。