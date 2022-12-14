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孫盛希成G-SHOCK WOMEN代言人 直呼「責任好重大！」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
首次成為鐘表品牌代言人，孫盛希看到新表款時，也表示「看起來更精巧與細緻」。圖／CASIO提供
首次成為鐘表品牌代言人，孫盛希看到新表款時，也表示「看起來更精巧與細緻」。圖／CASIO提供

鮮少有品牌代言人的G-SHOCK為了產品轉型與市場的需求，除了專為女性量身打造全新WOMEN系列新品之外，還邀請了創作歌手孫盛希擔任年度代言人。首次成為鐘表品牌代言人，孫盛希不只非常興奮，還在宣布記者會上不斷的說「責任好重大！」期許自己也能促進銷售。

CASIO旗下的G-SHOCK將在明年迎來40周年，於是搶先推出嶄新的WOMEN系列來暖身。品牌本部長吳國傑提到，G-SHOCK雖然有著陽剛的造型，深受男性消費者喜愛，但觀察到近年女性顧客的佔比也越來越高，於是總部便延續了原有經典的GM-2100和GM-110的款式，改變材質與顏色，加上縮小尺寸，呈現WOMEN系列腕表。同時，G-SHOCK為了新系列上市，還請來近年人氣直升的歌手孫盛希出任代言人，當看到新表款時，也表示「看起來更精巧與細緻」。

記者會上配戴玫瑰金配色GM-S110表款的孫盛希認為，設計很百搭，不管開會或是跑趴都能戴，特別喜歡時針與液晶的雙顯示設計，直說「這更有質感」。因此，孫盛希也會考慮在耶誕節到來時，把每個顏色都打包回家，贈送給家人跟好友，因為「我當代言人耶，應該很值得紀念一下」。GM-S110系列表款，共有4款金屬質感配色，而且表圈皆經過髮絲紋和鏡面的打磨，因此在視覺上比起舊有的GM-110表款，更加細緻與有層次。另外，GMA-2100BA款式保留了招牌的八角表殼設計，但採用櫻花粉、橄欖綠、淺藍等配色，裝飾全表外觀，更能凸顯女性魅力。

G-SHOCK WOMEN GM-S110LB-2A腕表，6,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK WOMEN GM-S110LB-2A腕表，6,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK WOMEN GM-S110PG-1A腕表，6,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK WOMEN GM-S110PG-1A腕表，6,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK WOMEN GMA-S2100BA-3A腕表，3,600元。圖／CASIO提供
G-SHOCK WOMEN GMA-S2100BA-3A腕表，3,600元。圖／CASIO提供
GMA-2100BA系列款式保留了招牌的八角表殼設計，但採用櫻花粉、橄欖綠、淺藍等配色，裝飾全表外觀，更能凸顯女性魅力。圖／CASIO提供
GMA-2100BA系列款式保留了招牌的八角表殼設計，但採用櫻花粉、橄欖綠、淺藍等配色，裝飾全表外觀，更能凸顯女性魅力。圖／CASIO提供
G-SHOCK WOMEN GMA-S2100BA-4A腕表，3,600元。圖／CASIO提供建議售價NT$3,600
G-SHOCK WOMEN GMA-S2100BA-4A腕表，3,600元。圖／CASIO提供建議售價NT$3,600

品牌 孫盛希

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