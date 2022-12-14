孫盛希成G-SHOCK WOMEN代言人 直呼「責任好重大！」

鮮少有品牌代言人的G-SHOCK為了產品轉型與市場的需求，除了專為女性量身打造全新WOMEN系列新品之外，還邀請了創作歌手孫盛希擔任年度代言人。首次成為鐘表品牌代言人，孫盛希不只非常興奮，還在宣布記者會上不斷的說「責任好重大！」期許自己也能促進銷售。

CASIO旗下的G-SHOCK將在明年迎來40周年，於是搶先推出嶄新的WOMEN系列來暖身。品牌本部長吳國傑提到，G-SHOCK雖然有著陽剛的造型，深受男性消費者喜愛，但觀察到近年女性顧客的佔比也越來越高，於是總部便延續了原有經典的GM-2100和GM-110的款式，改變材質與顏色，加上縮小尺寸，呈現WOMEN系列腕表。同時，G-SHOCK為了新系列上市，還請來近年人氣直升的歌手孫盛希出任代言人，當看到新表款時，也表示「看起來更精巧與細緻」。