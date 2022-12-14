三星 X 2023臺北最High新年城跨年活動正式啟動

聖誕、跨年是與親友相聚共度溫馨時光的重要節日，今年台灣三星進駐2023臺北最High新年城，於信義街頭設立兩大快閃美拍點「Galaxy星地標旗艦摺疊體驗屋」、「SAMSUNG紫幻聖誕樹」，打造年末好去處。現場以旗艦機熱銷色「精靈紫」為主色調，並設置三星旗艦摺疊系列拍照神器，讓參觀者體驗嶄新的拍攝角度捕捉奇蹟美照。此外，三星更預告聖誕夜人氣男團原子少年FEniX將現身開唱，邀請星粉揪團同遊信義商圈。

即日起至2023年1月1日「Galaxy星地標旗艦摺疊體驗屋」、「SAMSUNG紫幻聖誕樹」兩大美拍點於信義商圈快閃現身，不同頑美主題融合摺疊元素，不只能翻玩體驗Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4的多元視角，踩點拍照完成任務還能獲得專屬好禮。

「Galaxy星地標旗艦摺疊體驗屋」位於興雅路微風信義旁的Galaxy星地標快閃店，一踏入就能看到Galaxy Z系列產品隧道，極簡純白視覺牆文青味十足；兩旁還有摺疊風格牆面，介紹三星旗艦摺疊系列與Google合作專為摺疊設計的UI，以及串聯三星智慧手機、真無線藍牙耳機、智慧手表、平板的大型模型零件框架，展現三星行動裝置的豐富串聯性。拍照體驗區模擬時尚秀背景，搭配Galaxy Z Flip4低角度拍攝，即使一人出遊也不需他人協助，比5便能自動倒數快門，讓星粉化身長腿名模，留下超有氣勢的時尚雜誌封面照。還有紫色主題的攀岩牆，Galaxy Z Flip4位於高空俯拍，由上而下呈現攀爬懸崖峭壁的驚悚效果。

「SAMSUNG紫幻聖誕樹」延續去年好評，今年三星再度於微風南山旗艦體驗館外打造8米高幻夜紫聖誕樹，為商圈帶來一陣紫色旋風。一旁設立無限鏡體驗小屋，打破空間結界，輕鬆掌握質感藝術照，提供星粉更加新潮的攝影體驗。

活動期間於「Galaxy星地標旗艦摺疊體驗屋」和「SAMSUNG紫幻聖誕樹」拍照打卡完成任務，即可到鄰近指定門市兌換限量好禮。現場還能體驗三星生態圈眾多商品；即日起至12月31日於全台三星智慧館單筆消費滿10,000元，憑發票即可獲得ITFIT手機背帶套組，數量有限贈完為止。

為與星粉們一同歡度聖誕佳節及迎接跨年，台灣三星將在12月24日平安夜當天下午5點30分至7點30分加碼舉辦「迎星揪派對」演唱會，重磅邀請 《原子少年》火星出道的超人氣男團「FEniX」於興雅路上的Galaxy星地標熱情開唱，並與粉絲們合影互動。舞台活動結束後，將由FEniX帶領眾人一同遊行穿越信義商圈，遊行的終點位於三星微風南山門市最美紫幻聖誕樹前，為SAMSUNG紫幻聖誕樹完成點燈儀式。參與遊行者可於起點Galaxy星地標獲得抽獎券（限量300張），完成指定路線至「SAMSUNG紫幻聖誕樹」將抽獎券投入抽獎箱，就有機會抽Galaxy Buds2 Pro。

●SAMSUNG紫幻聖誕樹 日期：即日起至2023年1月1日 地點：微風南山百貨正門外 ●Galaxy星地標旗艦摺疊體驗屋 日期：即日起至2023年1月1日 地點：興雅路（微風信義旁，鄰近捷運市政府3號出口） ●臺北跨年前夜祭 迎星揪派對 日期：2022年12月24日下午5點30分至7點30分 地點：興雅路（微風信義旁，鄰近捷運市政府3號出口）

台灣三星進駐2023臺北最High新年城，於信義街頭設立兩大快閃美拍點，「Galaxy星地標旗艦摺疊體驗屋」不只能翻玩體驗三星Galaxy Z Fold4的多元視角，踩點拍照完成任務還能獲得專屬好禮。圖／三星提供

台灣三星進駐2023臺北最High新年城，於信義街頭設立兩大快閃美拍點，可體驗以三星Galaxy Z Flip4低角度拍攝，留下時尚雜誌封面照。圖／三星提供

台灣三星進駐2023臺北最High新年城，於信義街頭設立兩大快閃美拍點，位於興雅路微風信義旁的「Galaxy星地標旗艦摺疊體驗屋」極簡純白視覺牆文青味十足。圖／三星提供

台灣三星進駐2023臺北最High新年城，於信義街頭設立兩大快閃美拍點，於紫色主題的攀岩牆，三星Galaxy Z Flip4位於高空俯拍，由上而下呈現攀爬懸崖峭壁的驚悚效果。圖／三星提供

台灣三星進駐2023臺北最High新年城，於信義街頭設立兩大快閃美拍點，於紫色主題的攀岩牆，三星Galaxy Z Flip4位於高空俯拍，由上而下呈現攀爬懸崖峭壁的驚悚效果。圖／三星提供