張大千摩登仕女圖 領銜帝圖藝術2022年12月秋拍

全台書畫文物類第一拍賣品牌帝圖藝術拍賣會，深受國內外書畫藏家矚目的秋季現場拍賣，即將於12月25日假台北國泰金融會議廳（台北市信義區松仁路9號）盛大舉行，並於12月24日起同地點舉辦拍前預展。本季秋拍將由11點舉槌的「骨董珍玩」率先登場、緊接著為中午的「現代與當代藝術」及以及午後2時的「近現代及古代書畫」共三大專場，品項從中國骨董、至亞洲當代藝術、近現代及古代書畫，拍品數量多達620件。

本季備受矚目的專題，為拍品編號6001至6006的大風堂秘藏，由國之重寶、千百之一，張大千「摩登仕女」圖重量領銜，估價待詢。專題中並再次推出重要大風堂自用印。此次上拍《摩登仕女》圖為大風堂主人張大千1944年作品，是他於1940年赴敦煌臨摹歷代壁畫、並於1943年出版《大風堂臨摹敦煌壁畫》後的作品，以敦煌礦物為彩，仕女穿著打扮則為20世紀現代模樣。出版有序，故宮出版張大千作品集中均有納入。

在帝圖拍賣歷年屢創中國書畫拍賣紀錄天價成交、備受藏家肯定的大風堂系列專題，除了秘藏《摩登仕女》圖，另一焦點拍品為「金石篆刻自用印」，由治印名家張直厂為摩登七戒身所刻「千百之一」朱文印、方介堪所刻「春愁怎畫」方章等組成本次專題，藉此將金石書畫文藝收藏之風，如耶誕老人般將喜悅與佳禮，帶入寶島「美學、學美」的家庭裡。

本季秋拍賣會除了大風堂專題，另一藏家焦點為「藝苑宗師，蔚為國光-台北重要藏家」專題，徵集到1982年大千先生獲頒「中正勳章」最高榮譽同年之作。另有「揚州八怪及法書四家」、「湘鄉曾氏 萬石堂珍藏」、「丑輝英委員、羅淑琴女士珍藏溥儒書畫」、以及薈萃大風堂張大千、白雲堂黃君璧、寒玉堂溥心畬三大書畫名家的「渡海三家專區」等書畫精品專題，拍品精彩紛呈。

帝圖藝術拍賣會在台灣積極推動書畫藝術收藏風氣，並以此為藝術企業本身的社會責任自許，除了訂立推廣藝術史美稱的「渡海三家」書畫精品，將三位名家作品納入世界藏家規畫之中，緊接又將「曠代草聖于右任」書法作品加入亞洲區典藏之列，現今再增加渡海學者書家臺灣大學中文系的「傳說」臺靜農書畫作品，亦獲得諸多華人藏家青睞肯定。