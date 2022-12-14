耶誕帽、胡桃鉗、薑餅人來報到！kafeD捎來5款節慶滋味

耶誕節前夕，各家甜點、飲品紛紛添加節慶風味，德式精品咖啡「kafeD 咖啡滴」今年推出5款限定餐飲，包括高顏值耶誕甜點「耶誕帽」、「奇幻耶誕」，以及暖心飲品「薑餅人暖薑黑糖歐蕾」、「薑餅人暖薑黑糖拿鐵」與「胡桃鉗栗子柚香拿鐵」，即起於全台5間門市限時登場。

其中，被網友稱為「超高顏值」的蛋糕「Santa耶誕帽」，以耶誕老公公的帽子造型為靈感來源，kafeD香濃年輪蛋糕為基底，佐以白巧克力慕斯、草莓果醬與覆盆莓果粒，酸甜交織，甜中帶有些微莓果香氣的好滋味在舌尖譜出一首圓舞曲。另一款充滿奇幻滋味的「Fantasy Christmas奇幻耶誕」，以巧克力為基調，香濃厚實的蛋糕為基底，環繞以酥脆的達克瓦茲，配上綿密的巧克力慕斯、糖漬櫻桃點綴，像極了格林童話故事中藏有糖果小屋的黑森林。

古老童話中的好運信使胡桃鉗，也化身飲品大使，「胡桃鉗栗子柚香拿鐵」巧妙將栗子與柚香融入kafeD經典拿鐵，每一口都能品嘗到帶有柚子的清香與飽滿圓潤的堅果香。

此外，薑餅人也捎來趣味祝福，「薑餅人暖薑黑糖歐蕾」與「薑餅人暖薑黑糖拿鐵」，少了薑原有的辛辣，多了些溫潤風味，前者薑汁融合絲滑牛奶，以黑糖襯托的薑香更顯溫潤順口，最後擠上濃郁的奶油佐以一片薑餅人；後者除了原有濃郁的薑香與黑糖融合的溫順，更帶有一絲kafeD經典拿鐵的成熟口感，讓每一口的層次更加醇厚有韻味。