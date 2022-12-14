快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耶誕帽、胡桃鉗、薑餅人來報到！kafeD捎來5款節慶滋味

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
胡桃鉗栗子柚香拿鐵，200元。圖／kafeD提供
胡桃鉗栗子柚香拿鐵，200元。圖／kafeD提供

耶誕節前夕，各家甜點、飲品紛紛添加節慶風味，德式精品咖啡「kafeD 咖啡滴」今年推出5款限定餐飲，包括高顏值耶誕甜點「耶誕帽」、「奇幻耶誕」，以及暖心飲品「薑餅人暖薑黑糖歐蕾」、「薑餅人暖薑黑糖拿鐵」與「胡桃鉗栗子柚香拿鐵」，即起於全台5間門市限時登場。

其中，被網友稱為「超高顏值」的蛋糕「Santa耶誕帽」，以耶誕老公公的帽子造型為靈感來源，kafeD香濃年輪蛋糕為基底，佐以白巧克力慕斯、草莓果醬與覆盆莓果粒，酸甜交織，甜中帶有些微莓果香氣的好滋味在舌尖譜出一首圓舞曲。另一款充滿奇幻滋味的「Fantasy Christmas奇幻耶誕」，以巧克力為基調，香濃厚實的蛋糕為基底，環繞以酥脆的達克瓦茲，配上綿密的巧克力慕斯、糖漬櫻桃點綴，像極了格林童話故事中藏有糖果小屋的黑森林。

古老童話中的好運信使胡桃鉗，也化身飲品大使，「胡桃鉗栗子柚香拿鐵」巧妙將栗子與柚香融入kafeD經典拿鐵，每一口都能品嘗到帶有柚子的清香與飽滿圓潤的堅果香。

此外，薑餅人也捎來趣味祝福，「薑餅人暖薑黑糖歐蕾」與「薑餅人暖薑黑糖拿鐵」，少了薑原有的辛辣，多了些溫潤風味，前者薑汁融合絲滑牛奶，以黑糖襯托的薑香更顯溫潤順口，最後擠上濃郁的奶油佐以一片薑餅人；後者除了原有濃郁的薑香與黑糖融合的溫順，更帶有一絲kafeD經典拿鐵的成熟口感，讓每一口的層次更加醇厚有韻味。

kafeD德式精品咖啡由國家大賽評審團隊監修，從選豆、烘豆到沖煮一氣呵成，精準掌握刻度、溫度與時間，將德式精神生活的簡約、精準、舒適傾注於咖啡製作中，期望由發揚從產地到餐桌的精神、結合咖啡技藝與簡約空間美學。現有門市包括台北101、台北信義A8、新竹巨城、台中新光、台中水湳旗艦店。官網：https://www.kafed.com.tw/。

Santa耶誕帽，200元。圖／kafeD提供
Santa耶誕帽，200元。圖／kafeD提供
奇幻耶誕，1,580元。圖／kafeD提供
奇幻耶誕，1,580元。圖／kafeD提供
薑餅人暖薑黑糖歐蕾、160元，與薑餅人暖薑黑糖拿鐵、170元。圖／kafeD提供
薑餅人暖薑黑糖歐蕾、160元，與薑餅人暖薑黑糖拿鐵、170元。圖／kafeD提供

咖啡 耶誕節

延伸閱讀

把巴黎搬進信義香堤大道！Nespresso咖啡特調免費嘗

素食也超好吃！南投「素獸石窯」老麵發酵手工披薩，回訪就為「海鹽蛋沙拉」

foodpanda歲末懶人包！10間人氣連鎖速食、咖啡及手搖統統有

他花錢找「一日女友」逛耶誕城！妹子帶孩同行 他嘆：連告五人都沒聽到

相關新聞

真正的奢華獻禮 Berluti、Loro Piana精緻手工節日臻選

年末佳節節慶是送禮的重要時刻。義大利高級男裝品牌Berluti從具代表性的經典單品中汲取靈感結合著名的皮革工藝，推出由4...

全聯小時達瘋世足 四強賽進球就送50元折價券

世足賽進入最終緊張時刻，最後冠軍獎落誰家即將揭曉，熬夜看球賽的生活也即將進入尾聲，全聯小時達作為球迷的最佳補給站，在球賽...

孫盛希成G-SHOCK WOMEN代言人 直呼「責任好重大！」

鮮少有品牌代言人的G-SHOCK為了產品轉型與市場的需求，除了專為女性量身打造全新WOMEN系列新品之外，還邀請了創作歌...

三星 X 2023臺北最High新年城跨年活動正式啟動

聖誕、跨年是與親友相聚共度溫馨時光的重要節日，今年台灣三星進駐2023臺北最High新年城，於信義街頭設立兩大快閃美拍點...

超出負荷！漢來海港自助餐廳明年2月起 桃園以南分店最高漲9%

漢來美食（1268）旗下漢來海港自助餐廳，考量人力等成本攀升，台北費用原本比中南部店貴，2023年2月1日起調整餐價，這...

張大千摩登仕女圖 領銜帝圖藝術2022年12月秋拍

全台書畫文物類第一拍賣品牌帝圖藝術拍賣會，深受國內外書畫藏家矚目的秋季現場拍賣，即將於12月25日假台北國泰金融會議廳（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。