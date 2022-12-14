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把巴黎搬進信義香堤大道！Nespresso咖啡特調免費嘗

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Nespresso獨家與法國殿堂級甜點大師Pierre Hermé攜手推出聯名星耀巴黎系列咖啡，於信義香堤大道打造滿滿歐式建築風格的「Nespresso星耀巴黎限定Café」露天咖啡廳，獻上以法式甜點風味為靈感的節慶限量版咖啡特調。圖／Nespresso提供
Nespresso獨家與法國殿堂級甜點大師Pierre Hermé攜手推出聯名星耀巴黎系列咖啡，於信義香堤大道打造滿滿歐式建築風格的「Nespresso星耀巴黎限定Café」露天咖啡廳，獻上以法式甜點風味為靈感的節慶限量版咖啡特調。圖／Nespresso提供

即使解禁也還來不及出國，精品咖啡品牌Nespresso直接將法國街頭的耶誕浪漫氛圍搬進台北，同時，重磅帶來與甜點界畢卡索、法國馬卡龍知名品牌Pierre Hermé聯名的「星耀巴黎」節慶限量口味咖啡系列，讓旅人彷彿置身巴黎香榭麗舍大道的露天咖啡廳，即日起至1/2快閃信義香堤大道。

Nespresso今年獨家與世界知名甜點大師Pierre Hermé攜手，以法式甜點為靈感，推出聯名星耀巴黎系列咖啡，這也是Pierre Hermé首次以咖啡品牌聯名的方式與台灣消費者相遇。

品牌即日起在信義香堤大道打造歐式建築風格的咖啡廳，並獻上具法式甜點風味的咖啡，如同將巴黎香榭大道的露天咖啡廳搬來台北，讓消費者透過品味一杯咖啡，滿足對法式午茶的浪漫想像。

Nespresso首席咖啡品牌大使Ximena表示，除了用Nespresso的方式品飲體驗三款聯名咖啡的純粹香甜滋味外，快閃店也將獨家提供以三款聯名星耀巴黎系列咖啡為基底，融合奶香、焦糖、榛果、覆盆莓等不同食材風味調製出的創意咖啡特調。

活動時間每日11:30~21:30，地點在信義香堤大道(近新光三越A11)。只要追蹤 @nespresso.tw FB/IG官方帳號，出示予現場人員即可兌換節慶限量咖啡乙杯；至Facebook指定貼文下方上傳活動體驗照片，留言「@兩位好友，一起來Nespresso星耀巴黎限定café喝咖啡!」，可加碼抽聯名限量巧克力及精美配件。此外，現場也有消費滿額抽咖啡機、奶泡機、精美配件等，100%中獎率，人人有獎。

Nespresso首席咖啡品牌大使Ximena分享三款節慶聯名限量款膠囊風味。圖／Nespresso提供
Nespresso首席咖啡品牌大使Ximena分享三款節慶聯名限量款膠囊風味。圖／Nespresso提供

品牌 咖啡

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