把巴黎搬進信義香堤大道！Nespresso咖啡特調免費嘗

即使解禁也還來不及出國，精品咖啡品牌Nespresso直接將法國街頭的耶誕浪漫氛圍搬進台北，同時，重磅帶來與甜點界畢卡索、法國馬卡龍知名品牌Pierre Hermé聯名的「星耀巴黎」節慶限量口味咖啡系列，讓旅人彷彿置身巴黎香榭麗舍大道的露天咖啡廳，即日起至1/2快閃信義香堤大道。

Nespresso今年獨家與世界知名甜點大師Pierre Hermé攜手，以法式甜點為靈感，推出聯名星耀巴黎系列咖啡，這也是Pierre Hermé首次以咖啡品牌聯名的方式與台灣消費者相遇。

品牌即日起在信義香堤大道打造歐式建築風格的咖啡廳，並獻上具法式甜點風味的咖啡，如同將巴黎香榭大道的露天咖啡廳搬來台北，讓消費者透過品味一杯咖啡，滿足對法式午茶的浪漫想像。

Nespresso首席咖啡品牌大使Ximena表示，除了用Nespresso的方式品飲體驗三款聯名咖啡的純粹香甜滋味外，快閃店也將獨家提供以三款聯名星耀巴黎系列咖啡為基底，融合奶香、焦糖、榛果、覆盆莓等不同食材風味調製出的創意咖啡特調。