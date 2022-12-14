宋芸樺自帶「長輩」合體劉品言辣秀Longchamp春夏新品

露營勢必克難？露營也可以透過輕快的穿搭，展現不為色彩、環境拘束的自由活力。法國時尚品牌Longchamp今日邀請人氣女星劉品言、宋芸樺出席，透過奔放色彩、簡約輪廓與搶眼單品配件，展現2023春夏包含服裝、飾品的全系列新品發表。

今日出席活動時，劉品言穿上了紅色針織長洋裝、同色系厚底涼鞋並搭配Épure漸層色手提包及白色迷你斜揹袋；雖然今日頗冷、但火熱體質的劉品言大讚身上連身洋裝多處鏤空的設計正好讓她透氣，並高呼直想「包色」。除了手上的Épure漸層色手提包帶有宛如朝陽的魅力，腳上的撞色涼鞋更帶來沙灘漫步的愜意聯想。

而綁上兩條辮子、自帶「事業線」出席的宋芸樺則特別喜歡身上的碎花圖騰白色連身裙，並手提手提糖果粉色Box-Trot斜揹包，清新也甜美。全身造型中她特別推薦了碎花圖騰白色連身裙，以及繁複的花草圖案除了帶來春天的浪漫氣息，更讓她幻想一秒穿越到巴黎，感受Longchampe來自巴黎花都的法式浪漫。宋芸樺並透露自己早早就是Longchamp的愛用者，從最大尺寸的旅行包開始，到現在已有中、小、迷你、小廢包的全尺寸，堪稱Longchamp「鐵粉」。