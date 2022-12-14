快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宋芸樺自帶「長輩」合體劉品言辣秀Longchamp春夏新品

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
宋芸樺（右）對身上的碎花圖騰及地長裙格外喜歡，綁上兩條辮子的可愛造型更十足鄉村風；一身火熱的劉品言則大讚連身裙的鏤空設計，讓她可以透透氣，同時她腳上的Longchamp 2023春夏撞色涼鞋更是走跳戶外的搶眼單品。記者沈昱嘉／攝影
宋芸樺（右）對身上的碎花圖騰及地長裙格外喜歡，綁上兩條辮子的可愛造型更十足鄉村風；一身火熱的劉品言則大讚連身裙的鏤空設計，讓她可以透透氣，同時她腳上的Longchamp 2023春夏撞色涼鞋更是走跳戶外的搶眼單品。記者沈昱嘉／攝影

露營勢必克難？露營也可以透過輕快的穿搭，展現不為色彩、環境拘束的自由活力。法國時尚品牌Longchamp今日邀請人氣女星劉品言宋芸樺出席，透過奔放色彩、簡約輪廓與搶眼單品配件，展現2023春夏包含服裝、飾品的全系列新品發表。

今日出席活動時，劉品言穿上了紅色針織長洋裝、同色系厚底涼鞋並搭配Épure漸層色手提包及白色迷你斜揹袋；雖然今日頗冷、但火熱體質的劉品言大讚身上連身洋裝多處鏤空的設計正好讓她透氣，並高呼直想「包色」。除了手上的Épure漸層色手提包帶有宛如朝陽的魅力，腳上的撞色涼鞋更帶來沙灘漫步的愜意聯想。

而綁上兩條辮子、自帶「事業線」出席的宋芸樺則特別喜歡身上的碎花圖騰白色連身裙，並手提手提糖果粉色Box-Trot斜揹包，清新也甜美。全身造型中她特別推薦了碎花圖騰白色連身裙，以及繁複的花草圖案除了帶來春天的浪漫氣息，更讓她幻想一秒穿越到巴黎，感受Longchampe來自巴黎花都的法式浪漫。宋芸樺並透露自己早早就是Longchamp的愛用者，從最大尺寸的旅行包開始，到現在已有中、小、迷你、小廢包的全尺寸，堪稱Longchamp「鐵粉」。

Longchamp 2023春夏新品聚焦「奢華野營」，透過不同質料、印花和剪裁風格的疊加，展現出兼容與優雅的遊牧精神。粉紅、檸檬黃、翠綠、正紅的多種色彩，呈現在五分袖條紋衫、拂袖洋裝或運動背心，包款上則推薦了Le Pliage Re-Play的XXL尺寸手提包具有深藍、白色、黑色三色尼龍袋，搭配上沙黃包身展現了色彩的衝撞對比，訂價7,200元；另一款大容量的3D系列後背包，同樣有著鮮明的對比色彩，抽繩束口搭配彈簧卡楯開關，則讓人在野外時安心收納。鞋款除了先前早春系列釋出的拼接撞色高筒靴、白色運動鞋外，更有一雙檸檬黃色高跟鞋，並在腳踝處結合了品牌經典的奔馬Logo，搶眼、大膽，穿上她：無論城市街道、派對或戶外？都要歡樂走跳、一往無前。

2023春夏系列短裙，38,400元。圖／Longchamp提供
2023春夏系列短裙，38,400元。圖／Longchamp提供
2023春夏系列五分袖條紋衫，6,800元。圖／Longchamp提供
2023春夏系列五分袖條紋衫，6,800元。圖／Longchamp提供
2023春夏系列拂袖洋裝，33,900元。圖／Longchamp提供
2023春夏系列拂袖洋裝，33,900元。圖／Longchamp提供
即便今日氣溫陡峭，宋芸樺（左）與劉品言今日十足敬業，換上Longchamp 2023春夏時裝與包款，預演春日的浪漫出遊玩趣。記者沈昱嘉／攝影
即便今日氣溫陡峭，宋芸樺（左）與劉品言今日十足敬業，換上Longchamp 2023春夏時裝與包款，預演春日的浪漫出遊玩趣。記者沈昱嘉／攝影
2023春夏系列運動背心，13,100元。圖／Longchamp提供
2023春夏系列運動背心，13,100元。圖／Longchamp提供
擁有曼妙身材的劉品言，同時也推薦身上的白色「小廢包」，可容納除了手機以外的各種隨身小物、並兼具造型。記者沈昱嘉／攝影
擁有曼妙身材的劉品言，同時也推薦身上的白色「小廢包」，可容納除了手機以外的各種隨身小物、並兼具造型。記者沈昱嘉／攝影
Le Pliage Re-Play系列手提包，7,200元。圖／Longchamp提供
Le Pliage Re-Play系列手提包，7,200元。圖／Longchamp提供
Mailbox系列奶茶色手提包，31,600元。圖／Longchamp提供
Mailbox系列奶茶色手提包，31,600元。圖／Longchamp提供
2023 春夏系列高跟鞋，20,300元。圖／Longchamp提供
2023 春夏系列高跟鞋，20,300元。圖／Longchamp提供
透過奔放色彩、簡約輪廓與搶眼單品配件，Longchamp今日以「奢華野營」為主題，發表2023春夏服裝與飾品全系列。圖／Longchamp提供
透過奔放色彩、簡約輪廓與搶眼單品配件，Longchamp今日以「奢華野營」為主題，發表2023春夏服裝與飾品全系列。圖／Longchamp提供
2023春夏系列吊飾，4,500元。圖／Longchamp提供
2023春夏系列吊飾，4,500元。圖／Longchamp提供
3D系列後背包，20,300元。圖／Longchamp提供
3D系列後背包，20,300元。圖／Longchamp提供
另一套造型的宋芸樺則換上另一款粉紅色Longchamp Box-Trot斜背包，糖果粉色的甜美，一如她今日的浪漫鄉村風造型。記者沈昱嘉／攝影
另一套造型的宋芸樺則換上另一款粉紅色Longchamp Box-Trot斜背包，糖果粉色的甜美，一如她今日的浪漫鄉村風造型。記者沈昱嘉／攝影

品牌 劉品言 宋芸樺

延伸閱讀

謝欣穎穩交王柏傑遭催婚？她洩家人共識：好好的就好

蘇媽媽楊謹華歡慶45歲嗨翻全場 楊祐寧中空裝喧賓奪主

露營初體驗獻給實境秀 林心如說出真心話

金馬紅毯5美／八點檔女神前後開深V、宋芸樺馬甲線超狂！凍齡女神黑木瞳全身「死亡芭比粉」秀美腿

相關新聞

真正的奢華獻禮 Berluti、Loro Piana精緻手工節日臻選

年末佳節節慶是送禮的重要時刻。義大利高級男裝品牌Berluti從具代表性的經典單品中汲取靈感結合著名的皮革工藝，推出由4...

全聯小時達瘋世足 四強賽進球就送50元折價券

世足賽進入最終緊張時刻，最後冠軍獎落誰家即將揭曉，熬夜看球賽的生活也即將進入尾聲，全聯小時達作為球迷的最佳補給站，在球賽...

孫盛希成G-SHOCK WOMEN代言人 直呼「責任好重大！」

鮮少有品牌代言人的G-SHOCK為了產品轉型與市場的需求，除了專為女性量身打造全新WOMEN系列新品之外，還邀請了創作歌...

三星 X 2023臺北最High新年城跨年活動正式啟動

聖誕、跨年是與親友相聚共度溫馨時光的重要節日，今年台灣三星進駐2023臺北最High新年城，於信義街頭設立兩大快閃美拍點...

超出負荷！漢來海港自助餐廳明年2月起 桃園以南分店最高漲9%

漢來美食（1268）旗下漢來海港自助餐廳，考量人力等成本攀升，台北費用原本比中南部店貴，2023年2月1日起調整餐價，這...

張大千摩登仕女圖 領銜帝圖藝術2022年12月秋拍

全台書畫文物類第一拍賣品牌帝圖藝術拍賣會，深受國內外書畫藏家矚目的秋季現場拍賣，即將於12月25日假台北國泰金融會議廳（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。