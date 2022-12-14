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限時3天！全家便利商店推冷冬必備「火鍋、熱飲、保暖服飾」多項優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
天冷就是要吃鍋！全家便利商店12月16日至12月18日即興開鍋指定商品任選2件66折，再加送雪糕，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供
天冷就是要吃鍋！全家便利商店12月16日至12月18日即興開鍋指定商品任選2件66折，再加送雪糕，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供

氣溫急降，全家便利商店推出冷冬必備火鍋、熱飲、保暖服飾等多項限時優惠，從裡到外為大家增添暖意。

抗寒首選宅家吃鍋，全家便利商店12月16日至12月18日即興開鍋指定商品任選2件66折，再送海底撈花椒奶茶雪糕或黃亞細胡椒白醬雪糕，數量有限送完為止。火鍋配菜部分，即日起至2023年1月10日購買番茄鍋物盒或日式壽喜燒鍋菜盤，再加49元即可多一盒冷藏蛋，多樣組合隨意搭配，在家就能即興開鍋暖暖胃。

冷風襲擊，從裡到外都要保暖，全家便利商店12月16日至12月18日溫罐商品、發熱衣系列可享同系列任選2件66折，發熱衣首推FamilyMart Collection「極柔石墨烯發熱衣」，溫暖不悶熱、親膚不易靜電，每件售價699元；全家便利商店自有品牌圍巾共有黑、灰、杏、駝等4色，簡約好搭配，每條售價199元，可與發熱衣系列搭配皆享2件66折優惠。此外，暖手溫罐也是寒冬必備品，FamilyMart Collection桂圓紅棗茶、黑糖紅玉薑茶、莊園奶茶、金桔檸檬等4款經典熱飲也享任選2件66折優惠。

全家便利商店12月16日至12月18日周末限時優惠，包括Let’s Café大杯經典美式咖啡2杯55元（同品項庫存寄杯上限10杯）、熱黑糖薑茶2杯65元，還有法式深焙濾掛式咖啡及典藏風味濾掛式咖啡任選買1送1，怡漾鹼性離子水買1送1。

此外，即日起至2023年2月7日於全家便利商店實體店舖購買13款指定桂冠、義美湯圓，即享2件8折優惠，首推今冬限定Uniqlo HEATTECH聯名包裝，經典花生、芝麻湯圓百吃不膩，黑糖奶茶湯圓、流沙湯圓、草莓煉乳湯圓等特殊口味也均享優惠。實體店舖還獨家推出「嗨！營業中」經典花生芝麻湯圓，餡料爆漿不燙口。

全家便利商店實體店舖推出「嗨！營業中」經典花生芝麻湯圓，餡料爆漿不燙口。圖／全家便利商店提供
全家便利商店實體店舖推出「嗨！營業中」經典花生芝麻湯圓，餡料爆漿不燙口。圖／全家便利商店提供
即日起至2023年2月7日於全家便利商店實體店舖購買13款指定桂冠、義美湯圓，即享2件8折優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至2023年2月7日於全家便利商店實體店舖購買13款指定桂冠、義美湯圓，即享2件8折優惠。圖／全家便利商店提供
天冷就是要吃鍋！全家便利商店12月16日至12月18日即興開鍋指定商品任選2件66折，再加送雪糕，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供
天冷就是要吃鍋！全家便利商店12月16日至12月18日即興開鍋指定商品任選2件66折，再加送雪糕，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供
即日起至2023年2月7日於全家便利商店實體店舖購買13款指定桂冠、義美湯圓，即享2件8折優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至2023年2月7日於全家便利商店實體店舖購買13款指定桂冠、義美湯圓，即享2件8折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日至12月18日發熱衣、圍巾系列任選2件66折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日至12月18日發熱衣、圍巾系列任選2件66折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日至12月18日周末限時優惠、熱黑糖薑茶2杯65元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日至12月18日周末限時優惠、熱黑糖薑茶2杯65元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日至12月18日周末限時優惠、熱黑糖薑茶2杯65元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日至12月18日周末限時優惠、熱黑糖薑茶2杯65元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日至12月18日溫罐商品可享同系列任選2件66折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日至12月18日溫罐商品可享同系列任選2件66折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日至12月18日發熱衣、圍巾系列任選2件66折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日至12月18日發熱衣、圍巾系列任選2件66折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日至12月18日周末限時優惠，法式深焙濾掛式咖啡及典藏風味濾掛式咖啡任選買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日至12月18日周末限時優惠，法式深焙濾掛式咖啡及典藏風味濾掛式咖啡任選買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日至12月18日周末限時優惠，Let’s Café大杯經典美式咖啡2杯55元（同品項庫存寄杯上限10杯）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月16日至12月18日周末限時優惠，Let’s Café大杯經典美式咖啡2杯55元（同品項庫存寄杯上限10杯）。圖／全家便利商店提供

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