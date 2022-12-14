7-ELEVEN麻辣名鍋盛典、獨家限定「爆款湯圓」溫暖開吃

冷氣團接力報到，下周就是冬至，7-ELEVEN門市與預購平台齊攻冒煙商機，同步掌握「吃湯圓」與「進補」兩大暖食需求，提供個人化鍋物、自助熱食及超過10款獨家冬至必吃湯圓推薦，搭配限時優惠活動，成為消費者便利採買暖食的首選通路。

隨著氣溫逐漸下滑，7-ELEVEN今年「星級饗宴－名鍋盛典」以冬季限定微波即食的個人鍋和輕鬆調理的冷凍鍋底為主軸，主打讓單身族、小家庭便利吃鍋，火鍋相關商品整體銷售已較去年成長2成。即日起第二波活動主打「辛級饗宴－麻辣名鍋盛典」藉由火辣鍋物帶來祛寒暖胃新選擇。

7-ELEVEN與人氣名店共同開發獨家商品「太和殿麻辣鍋」、「新馬辣麻辣燙」，提供不同份量、風味的辛級享受，同步推薦使用正宗韓式辣醬特調「三元花園－韓式海鮮豆腐鍋」，還有去年推出兩周熱賣超過10萬碗的在地經典美味「林聰明－香辣炸魚鍋」，不用訂位、免辛苦排隊就能吃到名店鍋物。

7-ELEVEN熱食自助區全新複合，攜手新加坡米其林一星「了凡油雞‧燒臘‧飯‧麵」推出獨家「星級滷味」、與「新馬辣經典麻辣鍋」聯名合作「麻辣燙」皆已陸續擴大展店，現已可在200間門市品嘗，7-ELEVEN即日起更與新馬辣合作限時抽獎活動，購買指定商品、並在新馬辣經典麻辣鍋官方粉絲團貼文完成指定任務，就有機會免費嗑鍋，將抽出20名幸運消費者贈送價值最高998元的餐券。

近年冬至年輕消費者喜愛在社群平台秀出自家湯圓美照，7-ELEVEN攜手名店開發獨家創意湯圓預購商品，尤其冬至前兩周為預購銷售高峰，許多人會提前張羅預定，使得預購湯圓銷售可較平時明顯成長1成，今年預購誌的湯圓規模更甚以往，推出7款創意湯圓，讓民眾輕鬆在冬至曬照潮流中脫穎而出。

7-ELEVEN攜手民眾最愛的手搖飲、新式台菜餐廳獨家開發新品，包括OPEN小將聯手台灣芋專門家清原推出「OPEN! X 清原芋頭起司湯圓小芋圓」，以清原人氣的小芋圓搭配皮Q餡滿的芋頭起司包心湯圓，鹹甜絕妙好滋味，售價199元；「鮮芋仙湯圓四重奏」擁有芝麻、花生、芋泥3種包餡湯圓加上芋圓／番薯圓，給味蕾一場豐富饗宴，售價219元；老虎堂黑糖專売「伯爵蜜芋麻花湯圓」集結芋泥、伯爵拿鐵、花生加芝麻3種經典口味入餡，售價189元；「一手私藏彩虹珍珠湯圓（鍋煮奶茶風味）」以QQ五彩繽紛珍珠小湯圓加入一手私藏嚴選奶茶，湯底也可換成牛奶、黑糖水等多種吃法，售價158元；同步攜手叁和院推出「雨花石相思甜湯」湯圓外皮像極彩虹花紋，視覺超療癒，售價250元；春水堂監製的「春水良品功夫湯圓」以春水堂最受歡迎的功夫麵風味調配內餡，招牌風味經典重現，售價249元。即日起至2023年2月3日，預購誌指定商品還可享任選3件92折優惠。

此外，7-ELEVEN亦與知名節目《嗨！營業中》合作，以職人精神製作黃金比例的美味流沙湯圓「嗨！come in吃湯圓」，於「i划算」平台上架，消費者可於住家附近7-ELEVEN門市群組下訂。

在實體門市部分，根據7-ELEVEN往年觀察，超商就近採買便利性使得冬至當天冷凍湯圓買氣暢旺，銷量可較平時成長8倍以上，今年亦加強各住宅商圈備貨，而民眾最愛的仍是經典的芝麻、花生、鮮肉口味。今年7-ELEVEN祭出全新「雪之戀湯圓」，嚴選在地糯米、花生、芝麻等素材，內餡吃得出顆粒口感，每盒售價58元；同步提供森永牛奶糖、鮮芋仙等多款便利超商獨家餡料選擇，就算冬至當天臨時採買也可享受到創意甜品。