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蛋捲、甜點、一口烏魚子！8間「新年禮盒」送出滿心意

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
裕珍馨推出兔年春節限定禮盒。圖／裕珍馨提供
裕珍馨推出兔年春節限定禮盒。圖／裕珍馨提供

距離農曆年的時間越來越近，許多民眾也紛紛準備起年節禮盒，藉此傳達新年心意，其中討喜的餅乾、糕餅、蛋捲，甚至是一口烏魚子，也都是許多民眾的口袋名單，也讓禮盒選擇更為多元。

【Café del SOL】

來自福岡的鬆餅Café del SOL，今年共推出3款禮盒。其中「新年吉祥手工禮盒」內含紅麴莓果紅包餅乾、核桃雪球餅乾等6種點心，並且搭配上「兔年大吉、財源滾滾、美若天仙」等3種吉祥話（3擇1），以及日本風呂敷包巾、運氣籤等元素，每組1,099～1,199元。另外還有新登場的「開運招財手工禮盒」、「春御節手工禮盒」可供選擇。

【星球工坊】

星球工坊今年推出的春節禮盒，使用大紅色包裝展現新年氣息，共有4種不同的口味組合，包括「焦糖鹹蛋黃＋焦糖咖滋＋雙色地瓜」、「玉米濃湯＋焦糖咖滋＋特濃起司」、「焦糖咖滋＋玉米濃湯＋青花椒麻米菓」、「雙色地瓜米薯條＋原味鑽石＋玉米濃湯」等搭配，每盒580～680元。除此之外，還推出「發財開運包組合福袋」，包括有「發-提拉米蘇口味」、「財-岩燒海苔mix米菓口味」各3包，原價299元，加購價249元。12月1日起，凡於官網消費滿1,299元，就送紅包袋爆米花3包；另外於門市購滿指定數量，也可獲得紅包袋爆米花。

【老饕鮮生】

主打創意口味烏魚子的「老饕鮮生」，今年推出了多種年節禮盒，其中還包含使用滿天星椒、子彈椒、燈籠椒等3種不同辣椒調製而成的新口味「川麻烏辣辣」，具有麻香微辣的滋味。其中「大禮盒」內含3包經典薄鹽炙燒口味，每盒1,780元；「混搭大禮盒」則是內含川麻烏辣辣1包、經典薄鹽炙燒2包，每盒1,880元。除此之外，還有經典薄鹽炙燒原味、川麻烏辣辣、焦糖烏魚瑪奇朵等不同口味的獨享包、小禮盒，每份560元起。

【小草作】

小草作今年攜手日式伴手禮「金錦町」聯名推出「津鑽果時 年節禮盒」，內含有以台灣當季鳳梨製作而成的金箔土鳳梨酥，還有日式傳統和果子「琉璃琥珀糖」，以及小草作招牌的天然花果茶搭配。中盒禮盒內含風味花果茶6包、琉璃琥珀糖1瓶、金箔土鳳梨酥4個，每組998元；大盒禮盒則內含風味花果茶4包、琉璃琥珀糖1瓶、金箔土鳳梨酥4個、金鑽鳳梨片1罐，每組1,188元。

【大武山牧場】

「大武山牧場」今年攜手插畫家「懶散兔＆啾先生」，聯名推出「雞兔伴你過好年」系列商品。其中「蛋入蛋捲 兔年經典禮盒」內含有經典原味、紅玉紅茶、法式可可等3種口味的蛋捲，每盒850元，12月31日前還有早鳥65折起的優惠，滿額並加贈春聯。另外還有聯名雞蛋商品，現已於指定通路登場。

【青鳥旅行】

今年春節所推出的「曙光序曲」系列春節禮盒，以油畫筆觸繪製出黎明曙光、花叢與卯兔結合的主題，共有「綜合灌漿蛋捲禮盒24入」、「綜合經典蛋捲禮盒16入」、「綜合真巧蛋捲禮盒16入」等5種組合，售價自450～980元不等，1月4日前可享早鳥優惠，還有提前出貨禮、滿額禮等不同優惠。

【裕珍馨】

奶油酥餅名店「裕珍馨」今年推出多款春節限定禮盒。主打的「兔兔高升」禮盒外觀呈現兔子躍升的吉祥寓意，內含獨家「金磚沙其瑪」，共有杏仁白芝麻、南瓜子、蔓越莓等3種口味，每套660元。除此之外，還有多款迷你奶油酥餅、金賞鳳梨酥等商品的組合禮盒。1月6日前，還可享9折起的早鳥優惠。

【貓茶町】

主打台灣茶點的貓茶町，今年推出「「拾捌紅玉」蛋黃酥禮盒，標榜使用台茶18號紅玉紅茶、台灣草莓乾、紅土鴨蛋、火龍果入餡，令蛋黃酥呈現討喜的色澤與風味。每盒6入，搭配6包「韻紅紅茶輕巧茶包」，售價620元，早鳥價可享85折起優惠。同時還有內含20種不同餅乾與點心「夢灣菓禮盒」，以及加入木柵動物園動物元素的「鐵觀音曲奇餅乾」同步登場。

Café del SOL今年推出「新年吉祥手工禮盒」等3款禮盒。圖／Café del SOL提供
Café del SOL今年推出「新年吉祥手工禮盒」等3款禮盒。圖／Café del SOL提供
青鳥旅行推出一系列「曙光序曲」禮盒。圖／青鳥旅行提供
青鳥旅行推出一系列「曙光序曲」禮盒。圖／青鳥旅行提供
小草作聯名金錦町，推出「津鑽果時 年節禮盒」。圖／小草作提供
小草作聯名金錦町，推出「津鑽果時 年節禮盒」。圖／小草作提供
大武山牧場聯名懶散兔＆啾先生，打造「蛋入蛋捲 兔年經典禮盒」。圖／大武山牧場提供
大武山牧場聯名懶散兔＆啾先生，打造「蛋入蛋捲 兔年經典禮盒」。圖／大武山牧場提供
星球工坊今年以紅色系作為禮盒包裝，增添喜氣。圖／星球工坊提供
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貓茶町打造了「拾捌紅玉」禮盒。圖／貓茶町提供
貓茶町打造了「拾捌紅玉」禮盒。圖／貓茶町提供
「老饕鮮生」推出新口味「川麻烏辣辣」。圖／老饕鮮生提供
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鳳梨酥 春節 紅包

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