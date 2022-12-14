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你的數位傳情小紙條上線了！蘋果全新「無邊記」App讓線上協作更輕鬆不受限

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「無邊記」提供適用於iPhone、iPad和Mac的靈活畫布，幫助使用者將對話主題、內容和想法集中於一處。圖／蘋果提供
「無邊記」提供適用於iPhone、iPad和Mac的靈活畫布，幫助使用者將對話主題、內容和想法集中於一處。圖／蘋果提供

於今年中WWDC首度亮相的蘋果協作筆記神器「無邊記」終於正式推出了！使用者現在趕快將手邊的iPhone、iPad和Mac免費更新到iOS 16.2、iPadOS 16.2或macOS Ventura 13.1就能立即使用。

疫情之後，遠端線上協作變得格外重要，「無邊記」這款全新App有點類似「備忘錄」的進階創意版，可幫助使用者在靈活的畫布上整理並以視覺化方式呈現內容，且能在同一處進行查看、分享，以及與最多100位使用者一起合作；因為畫布可以無限延伸，所以無需擔心排版或頁面大小受到限制，還可以新增多種檔案並直接預覽，而無需離開白板。藉由專為合作而設計的「無邊記」，邀請他人一起在白板上合作變得比以往更加容易，且內容都儲存在iCloud裡，不管人在哪、使用哪個裝置都可以隨時檢視同步的資料，甚至可以在進行FaceTime通話的同時與他人合作。

「無邊記」內建手勢支援，使用者可以順暢移動至白板各處，並且提供多種筆刷樣式和顏色選項，草擬想法、添加評論、繪製圖表都可以輕鬆將腦中的想法記錄下來，使用手指或是Apple Pencil來繪製都沒問題。「無邊記」支援多種檔案，包括照片、影片、音訊、文件、PDF、網站連結和地圖位置連結、便條、形狀、圖表等。「無邊記」也具備完整的圖形庫，內含700多個選項供使用者選擇，並可更改顏色和尺寸、添加文字，甚至建立和儲存個人化圖形。使用者甚至可以用iPhone和iPad相機，將照片或掃描文件直接插入白板，靈活展現蘋果生態系的強大優勢。

使用者可以從其他App像是檔案、Finder直接將內容拖放至白板上，且透過內建的對齊指示，可輕鬆整理白板內容。藉由「快速查看」功能，使用者無需離開白板，雙擊即可預覽內容，並且可以同時播放多個影片檔案，以動態方式檢視內容。圖片和PDF等內容可以鎖定在白板上，並且直覺地在該內容上面或周圍加上註解，讓使用者與他人溝通想法時可以簡單又明確，甚至可以將白板內容輸出為PDF檔或螢幕截圖。

「無邊記」也與「訊息」、FaceTime功能完美融合，運用「訊息」中的合作新功能，使用者只需將「無邊記」白板拖放至「訊息」對話串，即可邀請其他人加入合作，並且在有人編輯內容時，將更新內容顯示於「訊息」對話串頂部。點選合作成員的頭像，還可以立即開始FaceTime通話或視訊，讓溝通方式更流暢、全面。如果不想太嚴肅，拿來當家庭成員的線上留言板、另一半的傳情小紙條其實也可以。

無論是用「隨手寫」做筆記、用繪畫工具素描，或是用蠟筆或填色工具著色，「無邊記」使用者可以將創造力提升至新境界。圖／蘋果提供
無論是用「隨手寫」做筆記、用繪畫工具素描，或是用蠟筆或填色工具著色，「無邊記」使用者可以將創造力提升至新境界。圖／蘋果提供
「無邊記」白板支援許多種檔案，使用者無需離開白板即可直接預覽，因此是為學校專案蒐集文件或計劃旅行的完美工具。圖／蘋果提供
「無邊記」白板支援許多種檔案，使用者無需離開白板即可直接預覽，因此是為學校專案蒐集文件或計劃旅行的完美工具。圖／蘋果提供
「無邊記」專為合作而設計，憑藉FaceTime和iCloud整合，使用者能比以往更容易邀請他人在白板一起工作。圖／蘋果提供
「無邊記」專為合作而設計，憑藉FaceTime和iCloud整合，使用者能比以往更容易邀請他人在白板一起工作。圖／蘋果提供

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