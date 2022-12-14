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吉兔到！Blancpain、Montblanc兔年名筆腕表 遠眺來年
再過一個月左右就要過年，也是農曆兔年的來到，不少鐘表、精品品牌也紛紛推出應景的兔年商品，以限量表款或名筆，展現對全新來年的期許和展望。
堪稱最早推出兔年限量腕表的瑞士高級鐘表品牌寶珀（Blancpain），今年再度帶來一款Villeret系列中華年曆（Traditional Chinese Calendar）表款。以鉑金為材質的表款將可顯示陰曆的12個時辰、日期、月份、閏月、12生肖，更有五行和十天干等中國傳統曆法。3638型自動上鍊機芯並搭配了刻有靈兔圖騰的自動盤，表殼並以鉑金打造、全球限量50只，訂價279萬5,000元。
以書寫工具、鋼筆起家的萬寶龍（Montblanc）則帶來一只生肖與符號系列兔年限量款512鋼筆。其筆蓋是以Ag925純銀製作，兔子旁的「桂樹」帶有事業成功的象徵，同時可愛、唯妙唯肖的白菜和蘿蔔是兔子的主要食糧、也代表豐衣足食。筆蓋圓環刻有2023的全新年份、並裝飾有珍珠母貝的MONTBLANC標誌。訂價18萬7,900元，另推出兔年系列的146筆記本與50ml墨水，成雙成套，寫下對未來的遠眺與願景。
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