吉兔到！Blancpain、Montblanc兔年名筆腕表 遠眺來年

再過一個月左右就要過年，也是農曆兔年的來到，不少鐘表、精品品牌也紛紛推出應景的兔年商品，以限量表款或名筆，展現對全新來年的期許和展望。

堪稱最早推出兔年限量腕表的瑞士高級鐘表品牌寶珀（Blancpain），今年再度帶來一款Villeret系列中華年曆（Traditional Chinese Calendar）表款。以鉑金為材質的表款將可顯示陰曆的12個時辰、日期、月份、閏月、12生肖，更有五行和十天干等中國傳統曆法。3638型自動上鍊機芯並搭配了刻有靈兔圖騰的自動盤，表殼並以鉑金打造、全球限量50只，訂價279萬5,000元。