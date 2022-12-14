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松露不只吃 還能抗老！雅詩蘭黛推黑鑽松露塑顏奇蹟霜
頂級松露不只能吃，還能抗老保養！雅詩蘭黛在2014年，推出添加松露的頂級乳霜，引發轟動與熱銷，而在2023年1月，雅詩蘭黛再推出白金級黑鑽松露塑顏奇蹟霜，蘊含頂級松露濃粹與逆齡青春科技，讓女人用臉吃松露，展現出青春美肌。
雅詩蘭黛推出旗下最頂級的乳霜：白金級黑鑽松露塑顏奇蹟霜，採用生長在法國西南部，天然生產的黑鑽松露，經由手工摘取與9道工法萃取，15公斤才能萃取出1公斤的黑鑽松露精萃，含有豐富的蛋白質、、維生素、鋅、錳、鐵等豐富營養成分，賦活肌膚修護力。
另外搭配逆齡青春科技SIRT 1、SIRT 3、SIRT 6，以及全新的逆齡青春科技SIRT 2，讓肌膚重新找回新春活力。
而肌膚保養也不忘用嗅覺療癒，白金級黑鑽松露塑顏奇蹟霜充滿草本花香，有著檸檬、葡萄柚和柑橘氣息，揉合茉莉和玫瑰的花香、雪松木與檀香的木質香氣，塑顏奇蹟霜更是容易吸收。
同系列還有白金級黑鑽松露賦活微導金萃，以輕透好吸收質地快速修護臉部肌膚，以及白金級黑鑽松露奇蹟修護亮眼精萃，搭配冰瓷循環金筆，讓雙眸重拾明亮光彩。
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