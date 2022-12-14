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致敬香港紅白藍尼龍袋？CLOT睽違多年再度聯名PORTER！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
潮牌CLOT睽違多年後，再度與日本袋包品牌聯名，針對耶誕季節推出限定系列，致敬香港本土精神和文化代表「紅白藍尼龍帆布袋」。圖／CLOT提供
潮牌CLOT睽違多年後，再度與日本袋包品牌聯名，針對耶誕季節推出限定系列，致敬香港本土精神和文化代表「紅白藍尼龍帆布袋」。圖／CLOT提供

在去年Balenciga推出紅白藍格紋交織的袋包，因為酷似香港傳統的尼龍袋形式，引起討論話題。而潮牌CLOT則在睽違多年後，再度與日本袋包品牌聯名，針對耶誕季節推出限定系列，就直接致敬香港本土精神和文化代表「紅白藍尼龍帆布袋」。另外，FENDI也正式在台上市為了慶祝Baguette包款誕生25周年，特別與PORTER合作，系列包款，同樣備受矚目。

全新的CLOT與PORTER聯名系列包含了後背包、收納包、郵差包、直型托特包、水桶包和肩背包共六個款式，袋身採用100%尼龍所製，輕盈耐用，面料經過鹽縮處理以添質感。因為是致敬了香港本土文化象徵，所以均以極具辨識度的紅、白、藍圖案呈現，而且為了聯名款，CLOT經典的Logo也換成紅、白、藍色調，延續合作精神，也是對尼龍袋的重新詮釋。系列中的大型收納包，也是最像香港街頭時常看到的紅白藍尼龍袋，訂價14,720元，考驗了潮流迷的接受度。

FENDI與PORTER合作，並第一次為男裝推出Baguette包款。圖／FENDI提供
FENDI與PORTER合作，並第一次為男裝推出Baguette包款。圖／FENDI提供

而FENDI則是繼2019秋冬男裝系列後，再度攜手PORTER，不同的是此次是藉Baguette包款推出25周年跨界，也是FENDI第一次為男裝推出Baguette包款。PORTER運用招牌的超輕耐用尼龍布料，透過創新結構設計打造常規和迷你款的Baguette包款，有著多樣化的使用方式，可以拿在手上或繫在腰間，又或者是肩背或斜背，讓包款更具運動風格及機能性。同時為了配合這系列的特色，常規款提供了黑色和土灰色，迷你款則有藍莓藍、紅色、淡粉色和芥末綠等顏色，且均裝飾了FENDI與PORTER的特別聯名標籤。

CLOT X PORTER系列後背包，14,720元。圖／CLOT提供
CLOT X PORTER系列後背包，14,720元。圖／CLOT提供

FENDI x PORTER聯名迷你款尼龍Baguette包69,000元。圖／FENDI提供
FENDI x PORTER聯名迷你款尼龍Baguette包69,000元。圖／FENDI提供

CLOT X PORTER系列肩背包，5,920元。圖／CLOT提供
CLOT X PORTER系列肩背包，5,920元。圖／CLOT提供

香港 FENDI

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