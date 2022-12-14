快訊

全家神秘買盤是國泰蔡家 全家：下午將發布重大訊息

BBC百年挑戰：英國公共廣電的危機與未來？

賴清德登記選黨主席 四點政見期盼民進黨再起

免費吃小華堡！漢堡王再送「乖乖好運箱、好眠午睡組」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王本月華堡日將於12月21日登場，購買華堡套餐可加贈小華堡，並有不同抽獎活動。圖／漢堡王提供
漢堡王本月華堡日將於12月21日登場，購買華堡套餐可加贈小華堡，並有不同抽獎活動。圖／漢堡王提供

新的一年到來，也要「乖乖」度過！「漢堡王」本次攜手國民零食「乖乖」，推出「乖乖堡庇組合」。12月17日起連續4天預定指定華堡套餐，除了可加送「小華堡」1顆，還有機會抽中「小華堡＋乖乖好運箱（奶油椰子風味）」。除此之外，還有不同時段的抽獎活動，有機會抽中「漢堡王好眠午睡組」、「乖乖口罩收納套」、「乖乖3D造型悠遊卡」等不同贈禮。

漢堡王以「華堡」為招牌明星商品，並且將每個月「第三周的星期三」定為「華堡日」，可享專屬優惠，今年12月的華堡日即為12月21日。此次漢堡王特攜手乖乖，打造一連串的聯名方案，12月14日至12月16日期間，凡於漢堡王粉絲團參與留言活動，可抽「小華堡兌換券1張＋乖乖口罩收納套」（限量6名），連續3天簽到，加碼抽漢堡王限量「好眠午睡組」1組，內含有可樂造型午睡枕、華堡造型午睡枕。

12月17日至12月20日期間，至漢堡王粉絲團參與留言活動，就送「好運御守桌布」，加碼抽「小華堡兌換券1張＋乖乖3D造型悠遊卡1個」（限量6名）。另外活動期間於官網預約指定華堡套餐，並於12月21日取餐，輸入「LOVEBK」即可獲贈免費小華堡1顆，並且再抽「小華堡兌換券1張＋乖乖好運箱1箱（內含乖乖奶油椰子風味，共6包）」，共計抽出66名。12月21日當日，凡購買指定華堡套餐，並出示粉絲頁截圖或官網輸入「LOVEBK」優惠碼，也可獲贈「小華堡」1顆。

漢堡王攜手乖乖，針對本月華堡日推出一系列活動。圖／漢堡王提供
漢堡王攜手乖乖，針對本月華堡日推出一系列活動。圖／漢堡王提供
漢堡王的限時活動中，將送出「好眠午睡組」1組。圖／漢堡王提供
漢堡王的限時活動中，將送出「好眠午睡組」1組。圖／漢堡王提供

漢堡 套餐 粉絲

延伸閱讀

口罩禁令鬆綁仍炙手可熱 男子偷成箱口罩吃官司

有片｜午睡太久會變笨？做對兩件事越睡越健康！

「雙12優惠」整理！ 13家「咖啡+速食+手搖」1212組合價、買一送一追起來

漢堡王必吃！2款期間限定「大人味茶系派」，無法拒絕的「超絕組合」

相關新聞

周末低溫探6°C以下 百貨、電商禦寒保暖商品賣翻

周末入冬首波「寒流」報到，本島平地最低氣溫將降至6度以下，百貨、電商瞄準保暖禦寒商機，推出一系列特惠活動，帶動業績成長。...

致敬香港紅白藍尼龍袋？CLOT睽違多年再度聯名PORTER！

在去年Balenciga推出紅白藍格紋交織的袋包，因為酷似香港傳統的尼龍袋形式，引起討論話題。而潮牌CLOT則在睽違多年後，再度與日本袋包品牌聯名，針對耶誕季節推出限定系列，就直接致敬香港本土精神和文化代表「紅白藍尼龍帆布袋」。另外，FENDI也正式在台上市為了慶祝Baguette包款誕生25周年，特別與PORTER合作，系列包款，同樣備受矚目。

免費吃小華堡！漢堡王再送「乖乖好運箱、好眠午睡組」

新的一年到來，也要「乖乖」度過！「漢堡王」本次攜手國民零食「乖乖」，推出「乖乖堡庇組合」。12月17日起連續4天預定指定...

耶誕只能穿醜毛衣應景？不！選對款式一樣可帥氣又亮眼

每到12月，總會有濃濃的過節氣氛，少不了的就是與家人、好友聚餐，想要挑選應景的穿搭，只有「醜毛衣」嗎？那可不！法國時尚品牌Drôle de Monsieur推出迷你限定系列，教男士們，運用紅、綠配搭，不僅呼應了耶誕節氛圍，同樣能維持帥氣有型。

藏家必需搶！路易十三「禮尊系列」套組限量13套

迎接2023年的到來，頂級法國干邑路易十三推出「禮尊系列」Faith誓語紀念套組，做為年度至尊獻禮，限量13套，即日起開...

迎兔年 蕭邦L.U.C生肖蒔繪表大師手製玉兔曝光

自2013年起，瑞士高級製表品牌蕭邦（CHOPARD）每年都會推出一款相應的L.U.C生肖時計，以L.U.C XP系列超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。