免費吃小華堡！漢堡王再送「乖乖好運箱、好眠午睡組」
新的一年到來，也要「乖乖」度過！「漢堡王」本次攜手國民零食「乖乖」，推出「乖乖堡庇組合」。12月17日起連續4天預定指定華堡套餐，除了可加送「小華堡」1顆，還有機會抽中「小華堡＋乖乖好運箱（奶油椰子風味）」。除此之外，還有不同時段的抽獎活動，有機會抽中「漢堡王好眠午睡組」、「乖乖口罩收納套」、「乖乖3D造型悠遊卡」等不同贈禮。
漢堡王以「華堡」為招牌明星商品，並且將每個月「第三周的星期三」定為「華堡日」，可享專屬優惠，今年12月的華堡日即為12月21日。此次漢堡王特攜手乖乖，打造一連串的聯名方案，12月14日至12月16日期間，凡於漢堡王粉絲團參與留言活動，可抽「小華堡兌換券1張＋乖乖口罩收納套」（限量6名），連續3天簽到，加碼抽漢堡王限量「好眠午睡組」1組，內含有可樂造型午睡枕、華堡造型午睡枕。
12月17日至12月20日期間，至漢堡王粉絲團參與留言活動，就送「好運御守桌布」，加碼抽「小華堡兌換券1張＋乖乖3D造型悠遊卡1個」（限量6名）。另外活動期間於官網預約指定華堡套餐，並於12月21日取餐，輸入「LOVEBK」即可獲贈免費小華堡1顆，並且再抽「小華堡兌換券1張＋乖乖好運箱1箱（內含乖乖奶油椰子風味，共6包）」，共計抽出66名。12月21日當日，凡購買指定華堡套餐，並出示粉絲頁截圖或官網輸入「LOVEBK」優惠碼，也可獲贈「小華堡」1顆。
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