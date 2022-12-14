免費吃小華堡！漢堡王再送「乖乖好運箱、好眠午睡組」

新的一年到來，也要「乖乖」度過！「漢堡王」本次攜手國民零食「乖乖」，推出「乖乖堡庇組合」。12月17日起連續4天預定指定華堡套餐，除了可加送「小華堡」1顆，還有機會抽中「小華堡＋乖乖好運箱（奶油椰子風味）」。除此之外，還有不同時段的抽獎活動，有機會抽中「漢堡王好眠午睡組」、「乖乖口罩收納套」、「乖乖3D造型悠遊卡」等不同贈禮。

漢堡王以「華堡」為招牌明星商品，並且將每個月「第三周的星期三」定為「華堡日」，可享專屬優惠，今年12月的華堡日即為12月21日。此次漢堡王特攜手乖乖，打造一連串的聯名方案，12月14日至12月16日期間，凡於漢堡王粉絲團參與留言活動，可抽「小華堡兌換券1張＋乖乖口罩收納套」（限量6名），連續3天簽到，加碼抽漢堡王限量「好眠午睡組」1組，內含有可樂造型午睡枕、華堡造型午睡枕。