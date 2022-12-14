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耶誕只能穿醜毛衣應景？不！選對款式一樣可帥氣又亮眼

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
法國時尚品牌Drôle de Monsieur推出迷你限定系列，教男士們，運用紅、綠配搭，不僅呼應了耶誕節的特色，同樣能維持帥氣有型。圖／ARTIFACTS提供
法國時尚品牌Drôle de Monsieur推出迷你限定系列，教男士們，運用紅、綠配搭，不僅呼應了耶誕節的特色，同樣能維持帥氣有型。圖／ARTIFACTS提供

每到12月，總會有濃濃的過節氣氛，少不了的就是與家人、好友聚餐，想要挑選應景的穿搭，只有「醜毛衣」嗎？那可不！法國時尚品牌Drôle de Monsieur推出迷你限定系列，教男士們，運用紅、綠配搭，不僅呼應了耶誕節氛圍，同樣能維持帥氣有型。

由設計師Maxime Schwab與Dany Dos Santos共同創立的法國時尚品牌Drôle de Monsieur推出了節日限定迷你系列，把擅長的復古運動風格，結合紅、綠配色重新詮釋冬季必備服裝。像是系列中的混紡開襟衫便以紅、綠兩色為主色調拼接出限定織紋，頗有90年代的復古風格，還將袖口與下擺處做出羅紋收口，保暖之餘還很有節日氣息。以初剪羊毛織成的毛帽亦不可錯過，羅紋造型搭配 Drôle布標，鮮豔的紅色，即使搭配一身黑，也能有亮點。不僅如此，其中印花長袖圓領衫，採用了禮物盒、復古風格沙發與立燈、火爐與耶誕襪和一隻杜賓犬坐在前頭的圖案，並裝飾Drôle刺繡字樣，穿上就會讓人覺得備感溫馨。

Drôle de Monsieur拼接開襟衫16,980元。圖／ARTIFACTS提供
Drôle de Monsieur拼接開襟衫16,980元。圖／ARTIFACTS提供

其次，運動配飾品牌LIFEBEAT也在這季打造Dare to be different運動襪禮盒，透過粉色和綠色交織散發著溫暖又有活力的耶誕氣息。而且LIFEBEAT還提升機能性，細節之處加入足弓彈力帶設計，為行走、運動提供更好支撐效果；襪筒則以高彈性立體織法強化包覆，即使運動時也不容易滑落。

Drôle de Monsieur印花長袖圓領衫5,980元。圖／ARTIFACTS提供
Drôle de Monsieur印花長袖圓領衫5,980元。圖／ARTIFACTS提供

Drôle de Monsieur初剪羊毛毛帽2,580元。圖／ARTIFACTS提供
Drôle de Monsieur初剪羊毛毛帽2,580元。圖／ARTIFACTS提供

LIFEBEAT Dare to be different運動襪禮盒499元。圖／LIFEBEAT提供
LIFEBEAT Dare to be different運動襪禮盒499元。圖／LIFEBEAT提供

品牌 法國

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