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藏家必需搶！路易十三「禮尊系列」套組限量13套

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
路易十三限量推出「禮尊系列」Faith誓語紀念套組。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三限量推出「禮尊系列」Faith誓語紀念套組。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

迎接2023年的到來，頂級法國干邑路易十三推出「禮尊系列」Faith誓語紀念套組，做為年度至尊獻禮，限量13套，即日起開放預購。

路易十三「禮尊系列」誓語紀念套組的專屬展示箱，特別採用手工訂製打造，細膩展現極致風華。套組包裝包括手工展示箱、路易十三1.5公升至尊瓶、由名家Christophe Pillet為品牌設計的專屬品鑑杯、訂製汲酒器、品牌特製托盤、專屬禮卡、信封與紅包袋，不但是節慶祝賀的極致奢華贈禮，也是極為稀有的限量收藏。

路易十三誕生於1874年，其名字緣起於法國國王法蘭西斯·路易十三，正是他授權干邑並將其作為生命之水中的獨立分類，也由此被後人尊稱為「干邑保護神」。每一瓶路易十三都凝聚著歷代釀酒大師的精湛技藝與悉心調配，嚴選最古老且最優質的生命之水釀造而成。路易十三代表著一場繽紛的嗅覺和味覺盛宴，散發著蜂蜜、乾燥玫瑰、李子、金銀花、雪茄盒、皮革、無花果和百香果的芬芳，是一種歷經百年光陰淬鍊後的美麗昇華。

現任首席釀酒大師巴蒂斯特．盧瓦索（Baptiste Loiseau），悉心甄選出最優質的生命之水，並將其傳承給接班人，繼續路易十三的百年陳釀之旅。路易十三只採用法國干邑地區最中心地帶大香檳區的頂級葡萄進行釀造，由多達上千種生命之水調配而成。其經典的水晶酒瓶，皆由技藝精湛的水晶匠人人工吹製，並將工藝代代相傳。路易十三臻峯品鑑專線：0800-889-813。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

路易十三嚴選最古老且最優質的生命之水釀造而成。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三嚴選最古老且最優質的生命之水釀造而成。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
每一瓶路易十三都凝聚著歷代釀酒大師的精湛技藝與悉心調配。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
每一瓶路易十三都凝聚著歷代釀酒大師的精湛技藝與悉心調配。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
每一只路易十三「禮尊系列」Faith誓語紀念套組展示箱，採用手工訂製。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
每一只路易十三「禮尊系列」Faith誓語紀念套組展示箱，採用手工訂製。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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