快訊

被爆4度結婚公務員女友　高國華怒否認「現在單身沒有結婚」　

佳德鳳梨酥當年怎竄紅？網憶「2關鍵」馬英九是推手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎兔年 蕭邦L.U.C生肖蒔繪表大師手製玉兔曝光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
L.U.C XP Urushi Year of the Rabbit兔年蒔繪腕表，39.5毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金表殼、自動上鍊機芯L.U.C 96.17-L，漆繪面盤，92萬2,000元，限量發行88只。圖／蕭邦提供
L.U.C XP Urushi Year of the Rabbit兔年蒔繪腕表，39.5毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金表殼、自動上鍊機芯L.U.C 96.17-L，漆繪面盤，92萬2,000元，限量發行88只。圖／蕭邦提供

自2013年起，瑞士高級製表品牌蕭邦（CHOPARD）每年都會推出一款相應的L.U.C生肖時計，以L.U.C XP系列超薄腕表為基礎，配備蒔繪技術表盤，透過漆繪與金粉相結合的手工技藝，呈現蘊含豐富象徵意義的畫面，每款均限量發行88只。迎接甲辰兔年，蕭邦在日本漆藝大師繪製的漆繪技術表盤上，呈現兩隻兔子在麥穗間奔跑的情景，流露出雋永與典雅特色。

L.U.C XP兔年蒔繪腕表盤出自具有百年歷史的山田平安堂工坊，由漆藝大師小泉三教繪製。 漆藝是一種古老的傳統漆藝，其名來自「漆樹」（Urushi），生漆原料是從漆樹一年一次、極少量採集的樹脂中萃取而來。樹脂採集三至五年後再經陳化及加工作業才能成為十分耐用的生漆，生漆原料備好便可逐層上漆，且每一層均極為纖薄。這要求極為嚴謹細膩的工法，散發虹彩的小顆粒賦予漆面立體感、熠熠光彩，以及細緻化的層次變化。兔年蒔繪腕表採用產自日本漆樹（Toxicodendron vernicifluum）的生漆原料製作的漆層之間灑入金箔，以熠熠生輝的星空背景襯托正在麥穗間奔跑的兔子。

L.U.C XP兔年蒔繪腕表表殼以符合倫理道德標準的18K玫瑰金製作，超薄腕表厚度僅為6.8毫米，是為亞洲人專屬訂製的尺寸，搭載L.U.C 96.17-L型蕭邦表廠超薄自製機芯，是結合蕭邦表廠工藝大師的精湛技藝與日本傳統技藝的卓越傑作。

L.U.C XP Urushi Year of the Rabbit兔年蒔繪腕表，39.5毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金表殼、自動上鍊機芯L.U.C 96.17-L，漆繪面盤，92萬2,000元，限量發行88只。圖／蕭邦提供
L.U.C XP Urushi Year of the Rabbit兔年蒔繪腕表，39.5毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金表殼、自動上鍊機芯L.U.C 96.17-L，漆繪面盤，92萬2,000元，限量發行88只。圖／蕭邦提供

腕表 日本

延伸閱讀

30位盲童出演 盲人音效大師真人故事重上大銀幕

耶誕節就是要瑪麗亞凱莉！蕭邦攜手天后打造花蝴蝶珠寶

本週「生肖+血型」財運最強TOP5！ 這生肖O型受到財神爺強烈眷顧

天才音樂家「波哥雷里奇」明年攜手蕭邦系列曲目 重磅來台

相關新聞

周末低溫探6°C以下 百貨、電商禦寒保暖商品賣翻

周末入冬首波「寒流」報到，本島平地最低氣溫將降至6度以下，百貨、電商瞄準保暖禦寒商機，推出一系列特惠活動，帶動業績成長。...

耶誕只能穿醜毛衣應景？不！選對款式一樣可帥氣又亮眼

每到12月，總會有濃濃的過節氣氛，少不了的就是與家人、好友聚餐，想要挑選應景的穿搭，只有「醜毛衣」嗎？那可不！法國時尚品牌Drôle de Monsieur推出迷你限定系列，教男士們，運用紅、綠配搭，不僅呼應了耶誕節氛圍，同樣能維持帥氣有型。

藏家必需搶！路易十三「禮尊系列」套組限量13套

迎接2023年的到來，頂級法國干邑路易十三推出「禮尊系列」Faith誓語紀念套組，做為年度至尊獻禮，限量13套，即日起開...

迎兔年 蕭邦L.U.C生肖蒔繪表大師手製玉兔曝光

自2013年起，瑞士高級製表品牌蕭邦（CHOPARD）每年都會推出一款相應的L.U.C生肖時計，以L.U.C XP系列超...

帶你遊日本 周六開講

日本國境開放，無論是大阪、京都一路北上到福井的限定美食路線，最早櫻花伊豆河津櫻與下賀茂油菜花，全球唯二植物性褐碳溫泉與面...

孩子在雪地裡用LV行李箱堆雪人 路易威登新廣告好可愛

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在12月，發布全新形象廣告「Towards A Dream」，再次由攝影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。