迎兔年 蕭邦L.U.C生肖蒔繪表大師手製玉兔曝光

自2013年起，瑞士高級製表品牌蕭邦（CHOPARD）每年都會推出一款相應的L.U.C生肖時計，以L.U.C XP系列超薄腕表為基礎，配備蒔繪技術表盤，透過漆繪與金粉相結合的手工技藝，呈現蘊含豐富象徵意義的畫面，每款均限量發行88只。迎接甲辰兔年，蕭邦在日本漆藝大師繪製的漆繪技術表盤上，呈現兩隻兔子在麥穗間奔跑的情景，流露出雋永與典雅特色。

L.U.C XP兔年蒔繪腕表盤出自具有百年歷史的山田平安堂工坊，由漆藝大師小泉三教繪製。 漆藝是一種古老的傳統漆藝，其名來自「漆樹」（Urushi），生漆原料是從漆樹一年一次、極少量採集的樹脂中萃取而來。樹脂採集三至五年後再經陳化及加工作業才能成為十分耐用的生漆，生漆原料備好便可逐層上漆，且每一層均極為纖薄。這要求極為嚴謹細膩的工法，散發虹彩的小顆粒賦予漆面立體感、熠熠光彩，以及細緻化的層次變化。兔年蒔繪腕表採用產自日本漆樹（Toxicodendron vernicifluum）的生漆原料製作的漆層之間灑入金箔，以熠熠生輝的星空背景襯托正在麥穗間奔跑的兔子。