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孩子在雪地裡用LV行李箱堆雪人 路易威登新廣告好可愛
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在12月，發布全新形象廣告「Towards A Dream」，再次由攝影師Viviane Sassen在智利普孔山區（Pucon）捕捉迷人和樂觀雀躍的景色。這趟異想天開的旅程從白雪皚皚的山峰和冬天展開，在歡愉的佳節氣氛中，透過孩子們眼睛所看見的世界，喚醒我們所有人內心的童真，充滿著樂趣的好奇心和無限的可能性。
「Towards A Dream」這組形象廣告迄今為止，橫跨冰島、希臘、約旦、法國、美國以及智利，攝影師Viviane Sassen在世界各地的風景中注入天馬行空的想像力，將路易威登的行李箱當作車輛、建築物，呈現新世代跨越地景與現實的想像之旅。
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