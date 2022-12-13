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蛋糕鋪上滿滿草莓、綠葡萄 奶油山丘享「第2件85折」
年末之際，正是準備迎新送舊的時刻。來自東京的「Aunt Stella詩特莉」攜手「Indulge Bistro 餐酒館」推出了2款焗烤餐點還有2款無酒精飲品；「奶油山丘」則是一次推出了「寶玉芝芝厚奶蛋糕」、「蜜桃芝芝厚奶蛋糕」以及「奶油草莓香緹蛋糕塔」3款新甜點，還有第2件85折的限時優惠。
主打手工餅乾的「Aunt Stella詩特莉」，自即日起攜手獲得米其林餐盤與亞洲50大酒吧肯定的「Indulge Bistro 餐酒館」，於詩特莉咖啡廳推出2款焗烤新餐，還有2款無酒精特調飲品。其中「熔岩起司波隆那肉醬寬管麵」使用寬管麵填塞入波隆那牛肉醬，並添加高達起司、帕瑪森起司帶來濃郁香氣，每份300元。「炙燒起司海鮮總匯燉飯」則是吃得到干貝、草蝦、透抽等海鮮食材，並同樣添加高達起司、帕瑪森起司增香，每份380元。
另外「玫瑰桑格莉亞」以經典雞尾酒桑格莉亞為靈感，採用紅葡萄汁為飲品基底，另搭配肉桂、月桂葉、多香果等多款辛香料調味，最終加入玫瑰花瓣、紅棗與枸杞點綴，每杯185元。「草莓可拉達」則發想自Piña Colada，嚴選大湖草莓、煉乳鮮奶取代鳳梨及椰漿，另加入苗栗傳統擂茶必備的玄米元素，每杯185元。
同樣推出新品的品牌，還有主打歐風甜點的「奶油山丘」。新品「寶玉芝芝厚奶蛋糕」在鬆軟濕潤的蛋糕體上淋上檸檬奶霜，再以無籽綠葡萄裝飾，滋味清爽不膩，每份238元。「蜜桃芝芝厚奶蛋糕」使用芒果醬奶霜，上層再以水蜜桃與祕魯藍莓點綴，兼具果香與奶香，每份189元。「奶油草莓香緹蛋糕塔」則由大湖草莓切片、法國香緹奶霜堆砌而成，並於頂層鋪上草莓，每份450元。12月15日至12月31日期間，加入粉絲團還可享第2件85折的優惠。
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