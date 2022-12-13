Reebok新聯名款融合街頭潮流與Y2K元素、PUMA跨界精品營造時髦山系穿搭

無論是「機能感」還是「山系」皆為近年的流行關鍵字，特別是在冬季來臨，能層疊穿搭造型時，最受到消費者歡迎。於是Reebok三度攜手法馬來西亞生活風格品牌Futuremade Studio（簡稱：FTMD）以黃金比例為主題，融合街頭潮流與像素風格特色，探索未來時尚及數位藝術。而PUMA也是再次與巴黎時裝品牌AMI跨界，延續「togetherness 」的概念，將戶外運動元素結合精細剪裁，翻轉運動休閒服飾的刻板印象。

Reebok和FTMD第三次聯名，此次設計融入登山戶外文化，將曠野視覺感帶入日常生活，重新詮釋城市戶外美學。於是系列中的Club C Revenge Vintage鞋款外觀，參考了登山風格與功能性，色系則是使用了山谷中常見的的苔蘚綠及米色。而且針織尼龍的鞋面不僅增加了耐磨性也較容易清潔，白色鞋帶與鞋面縫線為鞋子增添層次感，鞋舌和鞋墊採用自然山水像素化處理，呼應此次合作中的「數位藝術」精神。鞋側的Reebok招牌標誌中，也加入FTMD的Logo再次展現對此次聯名合作的重視。

PUMA AMI系列Sherpa立領外套9,780元、Slipstream Lo 2 鞋4,380 元（左）；AMI系列大衣13,580元、AMI系列長厚連帽T恤5,080元、Suede VTG鞋4,580元（右）。圖／PUMA提供

無獨有偶，PUMA也在冬季曝光了二度與巴黎時裝品牌AMI跨界系列，以營造一股「巴黎時尚與戶外運動機能相遇」美感來呼應前一次的合作。AMI 創意總監Alexandre Mattiussi就表示:「我們的目標是以豐富多樣的布料質地、設計細節， 打造趣味十足且色彩繽紛的聯名系列」。透過亮橙、淡藍、泡泡糖粉、苔蘚綠等明亮色系，搭配米色、奶油色和奶茶色調調和，推出高達20種不同風格服飾單品之外，還翻玩重製SUEDE、Rider、TRC Blaze及 Slipstream等鞋款，創造無拘無束的時尚態度。

AMI系列短袖T恤2,580元。圖／PUMA提供

PUMA TRC Blaze Mid鞋5,380元。圖／PUMA提供