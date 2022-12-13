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Ella、坤達復古變裝 潮流帶逛GUCCI板橋大遠百專門店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Ella陳嘉樺（右二）、坤達（左二）與男團Ozone的佳辰（左一）與哲言（右一），今日一同出席GUCCI板橋大遠百專賣店。記者李政龍／攝影
Ella陳嘉樺（右二）、坤達（左二）與男團Ozone的佳辰（左一）與哲言（右一），今日一同出席GUCCI板橋大遠百專賣店。記者李政龍／攝影

來到一年的尾聲，除舊佈新、重新出發的氣氛也反映在精品品牌的頻頻拓點或翻新。古馳（GUCCI）為板橋大遠百專門店全新開幕，全店佔地約122坪，以氣派裝潢結合義式古典奢華風格，並邀請Ella陳嘉樺、坤達，以及由「原子少年」獨立成團Ozone的成員佳辰與哲言搶先帶逛，成為新北耶誕城周邊的超人氣熱點。

Ella陳嘉樺今日自評全身「很節慶」，因為有大面積的紅色，坤達則表示特別喜歡身上的手袋印花斜紋真絲方巾，保暖亦很有造型；同時Ella並提醒現場粉絲下周變天要保重身體，暖心表示「如果有空就進店裡買件背心、犒賞一下自己。」自稱很怕冷的哲言則大讚身上的燈芯絨雙面外套「很厲害」，因為外面是燈芯絨、內面又有不同材質，覺得穿上後「很感動」。Ozone同團的佳辰則大方方想了家人的傳統：每年都會一起重看「小鬼當家」，因為可從電影裡感受到聖誕氛圍、百看不厭。

坤達今日造型選擇了「紅黃配」：紅色西裝外套與GG及臭鼬圖案提花羊毛針織開襟外套、黑色亮漆皮鞋的組合，在顏色上展現浮誇、時髦的GUCCI Style；Ella陳嘉樺則展現十足帥氣：附肩墊羊毛外套與紅色長紗裙的對比，又帥又甜美，尤其手上再提有一只Gucci馬銜扣1955迷你手提包，宛如行走在佛羅倫斯或米蘭的時髦女子。新生代偶像Ozone成員的佳辰則選擇了仿舊的印花棉質針織布T恤搭配深色鉚釘西裝外套、淺藍色單寧牛仔褲，宛如散發1970年的老靈魂；同為Ozone團員的哲言則以GG尼龍帆布及燈芯絨雙面外套搭配藍色開襟毛衣和男士GG壓印運動鞋，將工裝、文青、復古元素巧妙融合。

根據品牌表示，專賣原本已在板橋大遠百開設，本次則是為原店裝重新翻修並擴大面積。主要特色包含男裝的品項變得更為齊全，並納入特色系列例如與adidas聯名的男裝帽款、運動鞋。由於板橋大遠百堪稱新北市信義區，加上三鐵共構的交通優勢，連帶也讓客群涵蓋在地客群與高鐵的通勤旅客。

堪稱新北市信義區的板橋大遠百，GUCCI的專門店今日改裝正式營業。圖／GUCCI提供
堪稱新北市信義區的板橋大遠百，GUCCI的專門店今日改裝正式營業。圖／GUCCI提供

木製家具、天鵝絨扶手椅、釘釦沙發與地毯，營造出古典但不失現代的明快義式風格。圖／GUCCI提供
木製家具、天鵝絨扶手椅、釘釦沙發與地毯，營造出古典但不失現代的明快義式風格。圖／GUCCI提供

全新GUCCI板橋大遠百專門店品項涵蓋了男女時裝、包款、鞋履與配件。首波開幕主打為Gucci Horsebit 1955系列包款。包款首次問世於1955年，其設計從19937年創作出結合雙馬蹬與馬銜的樂福鞋得到啟發，從此奠定GUCCI馬銜扣的經典元素，例如近日品牌官方LINE帳號中便有多個插畫人物使用了Gucci Horsebit 1955系列包款。同時GUCCI並推薦了品牌經典的「老花」風潮：將Interlocking G圖案「披掛」上身的Gucci Blondie肩背袋等各式配件。例如GG Retro中型手提袋以方形的輪廓搭配提把、肩帶，適合成為公事包每日配戴；此外GUCCI板橋大遠百專門店上亦帶來豐富的飾品配件，例如擁有GG Logo與蜜蜂圖騰的雕刻手環展現了男子氣概；女孩則可選擇Icon心形18K玫瑰金手鍊或Interlocking G單邊扇形耳環，以小物開運、閃耀過冬日。

坤達與Ella陳嘉樺除了宛如化身復古風CP，現場更大談悄悄話、展現絕佳默契。記者李政龍／攝影
坤達與Ella陳嘉樺除了宛如化身復古風CP，現場更大談悄悄話、展現絕佳默契。記者李政龍／攝影
GG Logo Retro中型黑色公事包，63,700元。圖／GUCCI提供
GG Logo Retro中型黑色公事包，63,700元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955中型黑色皮革手提肩背包，10萬800元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955中型黑色皮革手提肩背包，10萬800元。圖／GUCCI提供
Interlocking G單邊扇形耳環，13,200元。圖／GUCCI提供
Interlocking G單邊扇形耳環，13,200元。圖／GUCCI提供
GG Logo混搭蜜蜂雕刻手鍊，19,800元。圖／GUCCI提供
GG Logo混搭蜜蜂雕刻手鍊，19,800元。圖／GUCCI提供
馬銜釦1955迷你包，96,600元。圖／GUCCI提供
馬銜釦1955迷你包，96,600元。圖／GUCCI提供
Icon心形墜飾18K玫瑰金手鍊，80,300元。圖／GUCCI提供
Icon心形墜飾18K玫瑰金手鍊，80,300元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955棕色拼接手提包，94,700元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1955棕色拼接手提包，94,700元。圖／GUCCI提供
GUCCI板橋大遠百專門店中，將帶來男女時裝、包款、手表、鞋履與飾品的全系列商品。圖／GUCCI提供
GUCCI板橋大遠百專門店中，將帶來男女時裝、包款、手表、鞋履與飾品的全系列商品。圖／GUCCI提供
Ella陳嘉樺（右二）、坤達（左二）與男團Ozone的佳辰（左一）與哲言（右一），今日一同出席GUCCI板橋大遠百專賣店。記者李政龍／攝影
Ella陳嘉樺（右二）、坤達（左二）與男團Ozone的佳辰（左一）與哲言（右一），今日一同出席GUCCI板橋大遠百專賣店。記者李政龍／攝影

品牌 Gucci 原子少年 坤達 Ella

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