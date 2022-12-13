Ella、坤達復古變裝 潮流帶逛GUCCI板橋大遠百專門店

來到一年的尾聲，除舊佈新、重新出發的氣氛也反映在精品品牌的頻頻拓點或翻新。古馳（GUCCI）為板橋大遠百專門店全新開幕，全店佔地約122坪，以氣派裝潢結合義式古典奢華風格，並邀請Ella陳嘉樺、坤達，以及由「原子少年」獨立成團Ozone的成員佳辰與哲言搶先帶逛，成為新北耶誕城周邊的超人氣熱點。

Ella陳嘉樺今日自評全身「很節慶」，因為有大面積的紅色，坤達則表示特別喜歡身上的手袋印花斜紋真絲方巾，保暖亦很有造型；同時Ella並提醒現場粉絲下周變天要保重身體，暖心表示「如果有空就進店裡買件背心、犒賞一下自己。」自稱很怕冷的哲言則大讚身上的燈芯絨雙面外套「很厲害」，因為外面是燈芯絨、內面又有不同材質，覺得穿上後「很感動」。Ozone同團的佳辰則大方方想了家人的傳統：每年都會一起重看「小鬼當家」，因為可從電影裡感受到聖誕氛圍、百看不厭。

坤達今日造型選擇了「紅黃配」：紅色西裝外套與GG及臭鼬圖案提花羊毛針織開襟外套、黑色亮漆皮鞋的組合，在顏色上展現浮誇、時髦的GUCCI Style；Ella陳嘉樺則展現十足帥氣：附肩墊羊毛外套與紅色長紗裙的對比，又帥又甜美，尤其手上再提有一只Gucci馬銜扣1955迷你手提包，宛如行走在佛羅倫斯或米蘭的時髦女子。新生代偶像Ozone成員的佳辰則選擇了仿舊的印花棉質針織布T恤搭配深色鉚釘西裝外套、淺藍色單寧牛仔褲，宛如散發1970年的老靈魂；同為Ozone團員的哲言則以GG尼龍帆布及燈芯絨雙面外套搭配藍色開襟毛衣和男士GG壓印運動鞋，將工裝、文青、復古元素巧妙融合。

根據品牌表示，專賣原本已在板橋大遠百開設，本次則是為原店裝重新翻修並擴大面積。主要特色包含男裝的品項變得更為齊全，並納入特色系列例如與adidas聯名的男裝帽款、運動鞋。由於板橋大遠百堪稱新北市信義區，加上三鐵共構的交通優勢，連帶也讓客群涵蓋在地客群與高鐵的通勤旅客。

堪稱新北市信義區的板橋大遠百，GUCCI的專門店今日改裝正式營業。圖／GUCCI提供

木製家具、天鵝絨扶手椅、釘釦沙發與地毯，營造出古典但不失現代的明快義式風格。圖／GUCCI提供