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「王冠」女星凡妮莎寇比加入卡地亞 代言美洲豹新香水

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞宣布女星凡妮莎寇比擔任美洲豹系列最新形象大使。圖／卡地亞提供
卡地亞宣布女星凡妮莎寇比擔任美洲豹系列最新形象大使。圖／卡地亞提供

法國精品品牌卡地亞（CARTIER）宣布英國女演員凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）加入卡地亞Panthère美洲豹大家族，和台灣男星張震、韓國天團BLACKPINK成員Jisoo一起擔任品牌形象大使。凡妮莎寇比優雅高貴、性感迷人、獨立自主的氣質猶如美洲豹，她將自2023年起擔任珠寶、腕表及香水的形象大使，並演繹充滿顛覆魅力的全新La Panthère美洲豹香水廣告

凡妮莎寇比是少數從劇場出身、如今縱橫全球大小螢幕、演技備受稱譽的英國女演員，而她散發一股渾然天成的優雅氣質，真實不造作且自由無拘。最早她以演出美國劇作家亞瑟米勒（Arthur Miller）的舞台劇「吾子吾弟」（All My Sons）在劇場舞台上出道，隨後在NETFLIX影集「王冠」（The Crown）中飾演瑪格麗特公主（Princess Margaret）打開全球知名度。近年於「女人碎片」（Pieces of a Woman）中的傑出表現更為她贏得奧斯卡金像獎、英國影藝學院電影獎、艾美獎與金球獎提名的肯定。她在出席各大獎項的頒獎典禮紅毯上，也都演繹過不同設計的卡地亞珠寶，展現當代女性的獨特力量。

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