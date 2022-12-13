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最佳劇情助攻Tiffany藍盒再登螢幕 與當紅女星同台飆戲

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛情喜劇片「蒂芙尼的禮物」電影劇照。圖／Tiffany提供
愛情喜劇片「蒂芙尼的禮物」電影劇照。圖／Tiffany提供

從1950年代的好萊塢經典「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany’s）到近期由「神力女超人」蓋兒加朵主演的「尼羅河謀殺案」（Death on the Nile），美國珠寶品牌Tiffany & Co.可以說是好萊塢最鍾愛的珠寶演員。最新一部由Tiffany參與演出的愛情喜劇片「蒂芙尼的禮物」（Something From Tiffany’s）自即日起於Prime Video全球同步上映。

片中部分場景於Tiffany專門店拍攝，而品牌最著名的Tiffany Setting鉑金六爪婚戒貫穿整部電影，再次成為推動劇情發展的重要元素。除了經典的Tiffany珠寶和藍盒子，電影還匯聚了當紅美國女星柔伊德區（Zoey Deutch）、肯德瑞克山姆普森（Kendrick Sampson）與賈維希雅萊絲莉（Javicia Leslie）等。電影講述柔伊德區飾演的女主角瑞秋的平淡生活因一枚本應送給別人的訂婚戒指而被顛覆，她突然意識到與男友的感情並非心之所向，進而透過這枚戒指引導，逐步找尋到屬於自己的靈魂伴侶。電影改編自暢銷作家梅麗莎希爾的小說，由好萊塢女星瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）與Lauren Neustadter共同製作。

Tiffany Setting著名的鉑金六爪鑲嵌鑽戒誕生於1886年，是全世界第一只將鑽石托高於戒台之上的鑽戒，使光線得以完全進入，造就出無可比擬的極致璀璨，從此奠定了訂情戒鑲嵌的國際標準。130多年以來，Tiffany Setting從未改變過設計，這款經典已成為情侶間愛與承諾的經典象徵。電影中除了珠寶作品外，Tiffany經典藍盒同樣於電影中穿插，小藍盒再次改變了主角的命運。整部電影洋溢著濃濃的佳節氛圍，讓人感受到聖誕佳節的溫馨浪漫。

愛情喜劇片「蒂芙尼的禮物」電影劇照。圖／Tiffany提供
愛情喜劇片「蒂芙尼的禮物」電影劇照。圖／Tiffany提供
Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指，價格隨鑽石而定。圖／Tiffany提供
Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指，價格隨鑽石而定。圖／Tiffany提供
Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指，價格隨鑽石而定。圖／Tiffany提供
Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指，價格隨鑽石而定。圖／Tiffany提供
Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指，價格隨鑽石而定。圖／Tiffany提供
Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指，價格隨鑽石而定。圖／Tiffany提供
Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指，價格隨鑽石而定。圖／Tiffany提供
Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指，價格隨鑽石而定。圖／Tiffany提供

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