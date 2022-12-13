快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」推3款CUPPING冠軍咖啡系列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍。圖／7-ELEVEN提供

根據經濟部資料顯示，本土咖啡館展店快速，已較10年前成長1.6倍，近年黑金商機持續發酵，而民眾針對咖啡的品鑑力也持續提升。7-ELEVEN瞄準頂級黑金市場，以歡慶4周年的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」率通路之先自12月14日起首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍，耗時超過半年共同研發「CUPPING冠軍美式」、「CUPPING冠軍拿鐵」、「CUPPING冠軍典藏咖啡豆」共3款Cupping冠軍咖啡系列，12月14日至2023年1月10日活動期間購買任2杯冠軍品項，加價20元即可獲得GODIVA 72%黑巧克力盒。

「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」目前已有19家門市，以頂級精品咖啡館為經營理念，有專屬吧台與座位區，主打精品手沖咖啡及產區限定風味咖啡。自12月14日起首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍顏麗姝與黃琮瑜，獨家推出3款CUPPING冠軍咖啡系列，精選哥倫比亞沿安地斯火山脈種植的高品質咖啡，良好的種植環境，造就其果實酸甜適中，啜飲咖啡前味帶有些微花香，尾韻則清甜順口，再與衣索比亞藝伎的瑰美香氣相輔相成，帶出完美平衡的獨家精品風味，透過咖啡杯測冠軍對於咖啡敏銳的感官能力，導入全新結構、完美調配出咖啡的最適比例，預計帶動新一波精品咖啡鐵粉話題討論。

為與大家分享CUPPING冠軍咖啡帶來的質感升級，7-ELEVEN邀請WCE咖啡杯測賽冠軍顏麗姝與黃琮瑜兩位講師，12月16起於亞萬門市、超全門市、千藝門市舉辦3場「CUPPING冠軍典藏咖啡分享會」，現場將與民眾分享冠軍豆的故事，還有互動式咖啡杯測體驗示範與分享冠軍杯測賽的心路歷程等，即日起於此3家門市開放現場及電話開放報名，報名費用200元，每場次限15人，額滿為止。

7-ELEVEN深耕CITY系列品牌近20年，自2018年起擴展「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」全新品牌主打精品咖啡，今年8月更推出單杯售價500元的「阿里山特富野－豆御香藝伎莊園咖啡」，約3周即完銷，顯示近年消費者更重視咖啡豆產地、精品風味提升。今年12月歡慶4周年，自12月14日起舉辦「千杯冠軍美式邀請體驗」活動，12月14日至12月31日購買任1杯不可思議咖啡，即贈中杯冠軍美式1杯兌換券。

「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」推出CUPPING冠軍美式咖啡，中杯售價70元、大杯售價80元。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」推出CUPPING冠軍美式咖啡，中杯售價70元、大杯售價80元。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍，12月14日至2023年1月10日活動期間購買任2杯冠軍品項，加價20元即可獲得GODIVA 72%黑巧克力盒。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍，12月14日至2023年1月10日活動期間購買任2杯冠軍品項，加價20元即可獲得GODIVA 72%黑巧克力盒。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍，12月14日至2023年1月10日活動期間購買任2杯冠軍品項，加價20元即可獲得GODIVA 72%黑巧克力盒。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍，12月14日至2023年1月10日活動期間購買任2杯冠軍品項，加價20元即可獲得GODIVA 72%黑巧克力盒。圖／7-ELEVEN提供
12月23日至2023年1月3日購買「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」任一杯飲品，即贈幸福拉花免費體驗一次。圖／7-ELEVEN提供
12月23日至2023年1月3日購買「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」任一杯飲品，即贈幸福拉花免費體驗一次。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」率通路之先自12月14日起首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」率通路之先自12月14日起首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」推出Cupping冠軍拿鐵，中杯售價85元、大杯售價95元。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」推出Cupping冠軍拿鐵，中杯售價85元、大杯售價95元。圖／7-ELEVEN提供

咖啡館 品牌 阿里山

延伸閱讀

茶改場研發除草機器人、聰明肥 種茶、咖啡減碳也省工

甩不掉黃牙？原來這些日常飲料食物是潔白牙齒的大敵！

台中后里動物之家辦公益音樂會 騷貓合唱團獻唱送佳節祝福

統一超營收 寫最強11月

相關新聞

疫後日本旅遊團費最高漲50% 業者估首波「回穩潮」在這時候

國境解封迎來疫後出國潮，旅行業者指出，明年1月預訂的出國團數已恢復至疫情前70%，但平均價格較疫前貴上2至3成，其中又以...

跨年煙火第一排 「新葡苑四十六」近賞101無邊光影

位於微風南山46樓的頂級滬粵餐廳「SHIN PU YUAN新葡苑四十六」是唯一近距離觀看台北101並設有恆溫酒庫及專業侍酒師服務的景觀中餐廳，規劃了可容納48人的座位區和分別可招待10至16人的4間獨立包廂，其中最靠北的包廂還可遠眺美麗華摩天輪，跨年夜可一次坐擁台北雙煙火盛會！

高雄出發限定！台虎日本航線1999元起 今天上午10時開賣

台灣虎航高雄出發的日本航線，包括東京、大阪、名古屋、福岡單程未稅1999元起優惠價機票，今天上午10時開賣。

全球首間！OSIM電競按摩概念館落腳三創 電競天王椅特仕版應援世足

瞄準肯投資裝備、追求頂級享受的電競玩家族群，OSIM率先在2020年就將獨家按摩科技融入電競座椅設計，陸續打造「OSIM...

孩子在雪地裡用LV行李箱堆雪人 路易威登新廣告好可愛

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在12月，發布全新形象廣告「Towards A Dream」，再次由攝影...

蛋糕鋪上滿滿草莓、綠葡萄 奶油山丘享「第2件85折」

年末之際，正是準備迎新送舊的時刻。來自東京的「Aunt Stella詩特莉」攜手「Indulge Bistro 餐酒館」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。