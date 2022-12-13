7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」推3款CUPPING冠軍咖啡系列

根據經濟部資料顯示，本土咖啡館展店快速，已較10年前成長1.6倍，近年黑金商機持續發酵，而民眾針對咖啡的品鑑力也持續提升。7-ELEVEN瞄準頂級黑金市場，以歡慶4周年的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」率通路之先自12月14日起首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍，耗時超過半年共同研發「CUPPING冠軍美式」、「CUPPING冠軍拿鐵」、「CUPPING冠軍典藏咖啡豆」共3款Cupping冠軍咖啡系列，12月14日至2023年1月10日活動期間購買任2杯冠軍品項，加價20元即可獲得GODIVA 72%黑巧克力盒。

「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」目前已有19家門市，以頂級精品咖啡館為經營理念，有專屬吧台與座位區，主打精品手沖咖啡及產區限定風味咖啡。自12月14日起首度跨界合作WCE咖啡杯測賽冠軍顏麗姝與黃琮瑜，獨家推出3款CUPPING冠軍咖啡系列，精選哥倫比亞沿安地斯火山脈種植的高品質咖啡，良好的種植環境，造就其果實酸甜適中，啜飲咖啡前味帶有些微花香，尾韻則清甜順口，再與衣索比亞藝伎的瑰美香氣相輔相成，帶出完美平衡的獨家精品風味，透過咖啡杯測冠軍對於咖啡敏銳的感官能力，導入全新結構、完美調配出咖啡的最適比例，預計帶動新一波精品咖啡鐵粉話題討論。

為與大家分享CUPPING冠軍咖啡帶來的質感升級，7-ELEVEN邀請WCE咖啡杯測賽冠軍顏麗姝與黃琮瑜兩位講師，12月16起於亞萬門市、超全門市、千藝門市舉辦3場「CUPPING冠軍典藏咖啡分享會」，現場將與民眾分享冠軍豆的故事，還有互動式咖啡杯測體驗示範與分享冠軍杯測賽的心路歷程等，即日起於此3家門市開放現場及電話開放報名，報名費用200元，每場次限15人，額滿為止。