快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

必勝客買1送2、大比薩199！ Subway首推「多人派對盒」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客推出8種口味的大比薩外帶優惠，最低199元起。圖／必勝客提供
必勝客推出8種口味的大比薩外帶優惠，最低199元起。圖／必勝客提供

年末時光，總是有許多朋友相聚的場合。「SUBWAY」今年首度推出「Party Combo歡聚隨享盒」，一次集結潛艇堡、副餐與餅乾，滿足多人相聚的需求。另外「必勝客」則是有「買1個大比薩送1個大比薩＋1瓶可樂」、「外帶大比薩199元起」等多款優惠方案，現也進入倒數時刻，民眾可把握機會。

SUBWAY首次推出的「Party Combo歡聚隨享盒」，有別於以往6吋、12吋的尺寸，盒内共有6個「4吋潛艇堡」，包含有義大利經典、火腿、百味俱樂部、哈燒起司總匯、鮪魚等口味可供選擇（擇2）。另外還搭配有義大利牛肉丸、迷你沙拉等2種自選附餐，並且搭配6片現烤餅乾，適合4～6人共同分享，每盒售價799元。

同樣針對年末歡聚時光，必勝客至12月16日前，天天推出「買大比薩再送1個大比薩、1.25L可樂」的限時「買1送2」優惠方案。不論是經典口味，或是限定的白蘭地牛排干貝比薩、雙濃起司炸魚薯條比薩等口味均可選擇。另外活動期間，平日還有「外帶大比薩199緣起、小比薩149元起」的優惠，口味囊括熱帶鳳梨鮮蝦、和風章魚燒、夏威夷等8種選擇。

另外在12月29日前，平日使用PK雙饗卡APP點購「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」或「粉紅醬海鮮起司紙包飯」，即可免費加送「夏威夷獨享比薩」1份，現省85元。

SUBWAY推出「Party Combo 歡聚隨享盒」，每盒799元。圖／SUBWAY提供
SUBWAY推出「Party Combo 歡聚隨享盒」，每盒799元。圖／SUBWAY提供

必勝客

延伸閱讀

IKEA「豆乾霜淇淋」？「焦糖肉桂聖代、起司熱狗」鹹甜都有，限定品項1次收

健康瘦身好夥伴 網熱議「這些」美味優格口味！

蹦出兒時新滋味！她創蘋果麵包「熱壓」吃法：加起司更美味

限時3天！ 全家「霜淇淋買1送1」口味任選　週末咖啡小確幸3大好康快追

相關新聞

疫後日本旅遊團費最高漲50% 業者估首波「回穩潮」在這時候

國境解封迎來疫後出國潮，旅行業者指出，明年1月預訂的出國團數已恢復至疫情前70%，但平均價格較疫前貴上2至3成，其中又以...

跨年煙火第一排 「新葡苑四十六」近賞101無邊光影

位於微風南山46樓的頂級滬粵餐廳「SHIN PU YUAN新葡苑四十六」是唯一近距離觀看台北101並設有恆溫酒庫及專業侍酒師服務的景觀中餐廳，規劃了可容納48人的座位區和分別可招待10至16人的4間獨立包廂，其中最靠北的包廂還可遠眺美麗華摩天輪，跨年夜可一次坐擁台北雙煙火盛會！

高雄出發限定！台虎日本航線1999元起 今天上午10時開賣

台灣虎航高雄出發的日本航線，包括東京、大阪、名古屋、福岡單程未稅1999元起優惠價機票，今天上午10時開賣。

全球首間！OSIM電競按摩概念館落腳三創 電競天王椅特仕版應援世足

瞄準肯投資裝備、追求頂級享受的電競玩家族群，OSIM率先在2020年就將獨家按摩科技融入電競座椅設計，陸續打造「OSIM...

孩子在雪地裡用LV行李箱堆雪人 路易威登新廣告好可愛

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在12月，發布全新形象廣告「Towards A Dream」，再次由攝影...

蛋糕鋪上滿滿草莓、綠葡萄 奶油山丘享「第2件85折」

年末之際，正是準備迎新送舊的時刻。來自東京的「Aunt Stella詩特莉」攜手「Indulge Bistro 餐酒館」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。