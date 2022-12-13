必勝客買1送2、大比薩199！ Subway首推「多人派對盒」

年末時光，總是有許多朋友相聚的場合。「SUBWAY」今年首度推出「Party Combo歡聚隨享盒」，一次集結潛艇堡、副餐與餅乾，滿足多人相聚的需求。另外「必勝客」則是有「買1個大比薩送1個大比薩＋1瓶可樂」、「外帶大比薩199元起」等多款優惠方案，現也進入倒數時刻，民眾可把握機會。

SUBWAY首次推出的「Party Combo歡聚隨享盒」，有別於以往6吋、12吋的尺寸，盒内共有6個「4吋潛艇堡」，包含有義大利經典、火腿、百味俱樂部、哈燒起司總匯、鮪魚等口味可供選擇（擇2）。另外還搭配有義大利牛肉丸、迷你沙拉等2種自選附餐，並且搭配6片現烤餅乾，適合4～6人共同分享，每盒售價799元。

同樣針對年末歡聚時光，必勝客至12月16日前，天天推出「買大比薩再送1個大比薩、1.25L可樂」的限時「買1送2」優惠方案。不論是經典口味，或是限定的白蘭地牛排干貝比薩、雙濃起司炸魚薯條比薩等口味均可選擇。另外活動期間，平日還有「外帶大比薩199緣起、小比薩149元起」的優惠，口味囊括熱帶鳳梨鮮蝦、和風章魚燒、夏威夷等8種選擇。