首波寒流來襲！7-ELEVEN祭出「熱食、暖飲、織品」3大抗寒天王

首波寒流報到！中央氣象局預估入冬以來最強冷空氣將在本周五南下，周末低溫下探6度。瞄準低溫商機，7-ELEVEN祭出「熱食」、「暖飲」、「織品」3大抗寒天王，首推12月14日起於熱食自助區「蒸食機」首度引進現蒸小點，端出「芋頭排骨酥湯」、「麻油米血」、「筒仔米糕」3款在地街町美味；而CITY PRIMA則首度跨界聯名國際精品烈酒品牌「軒尼詩（HENNESSY）」，獨家限量推出「精品微醺酒香拿鐵組合」微醺組合價199元。

根據7-ELEVEN觀察，氣溫下降至15度以下，湯品銷售業績可較平時成長2成。除了提供多款單人獨享的碗裝微波湯品滿足搭餐需求，看好熱食冒煙商機持續發燒，7-ELEVEN自12月14日起開發全新商品，於熱食自助區「蒸食機」首度引進現蒸小點，端出「筒仔米糕」、「芋頭排骨酥湯」、「麻油米血」3款在地街町美味，其中米糕及排骨酥湯更是南部知名店家「銘記」招牌商品，12月14日至12月27日活動期間享任選2件85折、3件79折優惠。首波於台北地區超過250間門市販售。

7-ELEVEN預購誌同步推出禦寒攻略，看準消費者天氣愈冷愈愛開鍋，自12月15日至12月18日限時4天推出2款鍋物優惠。包括寒冬進補必吃的「土羊哥無皮羊肉團聚套組」優惠價539元（原價599元），以及民眾冬天最愛吃的「這一鍋麻辣鍋鍋物套餐」優惠價999元（原價1,099元）。此外，預購誌另提供超過20家鍋物、生鮮等周邊，可便利組合搭配，即日起至2023年2月3日指定商品還可享任選3件92折優惠。

暖飲爆棚話題款新登場！7-ELEVEN以精品聯名、風味聯姻為主題，CITY PRIMA首度跨界聯名國際精品烈酒品牌「軒尼詩（HENNESSY）」，自12月14日起獨家推出「精品微醺酒香拿鐵組合」微醺組合價199元，含軒尼詩V.S.O.P迷你酒（50ml）一瓶與CITY PRIMA熱精品拿鐵一杯，可依喜好客製化自行調配加入的容量，軒尼詩V.S.O.P迷你酒瓶身等比例迷你版呈現，活動限量3萬組、於超過600間精品咖啡門市販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN觀察到氣溫每下降4度，熱罐銷售即翻倍成長，尤其門市冬季限定的「熱罐機」首推乳含量達60%的「台東初鹿拿鐵」，除了去年熱銷的巧克力拿鐵外，今年加碼推出黑糖拿鐵新口味，包裝新升級且容量加大；喜歡嘗鮮打卡的別錯過「蜜蜂工坊蜂蜜栗子牛奶」，可愛奇奇蒂蒂躍上瓶身，蜜香與栗香交織多層次美味，加熱後美味更升級，即日起至12月27日嚐鮮價單件35元、2件68元。