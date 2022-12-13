疫後日本旅遊團費最高漲50% 業者估首波「回穩潮」在這時候

國境解封迎來疫後出國潮，旅行業者指出，明年1月預訂的出國團數已恢復至疫情前70%，但平均價格較疫前貴上2至3成，其中又以日本團農曆春節期間上漲50%最多，主要受當地基本工資、通膨影響，預估農曆年後價格可望些微下滑，但短期內要完全降回疫情前水準有難度。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，日本基本工資、物價在疫情期間上漲約20%，適逢跨年、農曆春節旺季，旅館價格平均也上漲30%，以該公司為例，農曆春節期間日本團價格就較疫情前同期上漲50%，5天行程約為6萬至7萬元，且已全數額滿。

李奇嶽指出，現在各國都處於疫後復甦階段，許多運量、供給量還未回升，旅遊成本易波動，且普遍高過疫情前，預估農曆年及寒假後可望有一波下跌，但短期內價格要恢復至疫情前仍有難度。他也說，價格反應在產品內容，雖然不能與疫情前相比，但可把握日幣下跌時機，彌平上漲費用。

電商旅遊平台Klook則說，以自由行來看，一日遊、景點票券、交通商品、租車價格相當平穩，旅客熱搜商品類別主要仍落在經典的樂園景點程；其次則為交通票券，時間點為12月聖誕跨年檔期和明年農曆春節。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，今年10月國境逐漸解封，民眾提前規劃出遊行程，導致解封出現一波出國潮，但以日本為例，機票、飯店都較疫情前上漲，飯店價格更是翻倍賣，加上通膨等因素，整體旅遊成本提升。他也說，除了短程航線外，長途的歐美、紐澳團費也持續成長，今年農曆春節澳洲團更較疫前同期漲1.3倍。

蕭博仁指出，雖然多數國家旅遊團費上漲，但南韓團因為航線增加，民眾選擇性多，價格有下降趨勢。他認為，明年3月隨著航空公司復飛穩定，各國供給足以因應來客量，價格可望逐步回穩。