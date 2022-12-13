揮別疫情陰霾 耶誕、跨年催出節慶商機

疫情趨緩，耶誕、跨年節慶氣氛升溫，高雄多家飯店紛紛推出專案要搶節慶商機。市府將愛河灣化身全台最大耶誕光影展演舞台，高雄漢來大飯店位於港景第一排，得天獨厚地理位置被視為賞景首選。高雄福華飯店推出熱紅酒體驗、住房打卡優惠等，要吸引客人上門，衝刺疫後經濟。

耶誕節、跨年將至，12月9日起，愛河灣每晚6點半至10點有光影展演，持續到112年1月2日，每半點和整點都可以欣賞到絢麗光雕搭配浪漫樂曲。

高雄漢來大飯店面對愛河灣，有賞景優勢，業者即日起至12月30日推出FUN閃聖誕住房專案6600起，入住者升等港景房，在房內即可直接欣賞聖誕光影秀，專案提供雙人自助式早餐，精選紅酒與美果，並享有三溫暖、健身房等禮遇。即日起至12月25日在大廳商品舖也推出聖誕福袋6折起。

漢來大飯店45樓層高，居高臨下可俯瞰大高雄全景，包含高雄港、旗津、駁二特區、西子灣、壽山自然公園等景觀。業者表示，近來高雄大力在愛河灣區的高雄流行音樂中心推展光影美學活動，該區與飯店串連相望，從飯店步行到光影展演現場約10分鐘路程，漫步港灣、搭乘遊艇環港正夯。

高雄福華大飯店今年度耶誕、跨年檔期也是活動連環發，業者表示，耶誕節、跨年假期已有9成左右住房率，12月23日晚上在一樓網美咖啡廳Hovii Cafe舉行「香料熱紅酒體驗活動」，源自於北歐的香料紅酒，是耶誕不可或缺的必備品，熬煮時散發濃濃香料及柑橘香氣，氣味豐富香甜。現場還能品嘗經典肉桂捲、燉飯等，還能DIY糖霜餅乾，費用每人800元，兩人以上同行優惠價750元。

福華大飯店12月24日至2023年1月2日也推「暖心耶誕指定折扣碼活動」，活動期間在111年公益單位捐款收據拍照上傳飯店粉絲團，即可獲得訂房優惠折扣碼，該優惠碼可適用入住2023年1至6月官網訂房折抵房價200元。另，耶誕節周末12月24日、25日，在高雄福華大飯店各餐廳消費打卡，即可獲得福華LOGO帆布環保提袋，數量有限，贈完為止。

高雄帕可麗酒店2樓艾可廚坊主打「閃耀聖誕 冬日饗宴」限定義法饗宴，以義法風味料理為主軸，結合各國料理手法，選用宜蘭櫻桃鴨、盤克夏豬排、板腱牛排等頂級食材，呈現精湛廚藝，每套1800元起。

「煎烤特製板腱牛排」選用油花少、蛋白質含量高的板腱牛，肉質緊實又有彈性，主菜另有「炭烤盤克夏豬排」可選擇，選用頂級盤克夏豬，肉質細緻鮮甜、軟嫩多汁，口感Q脆彈牙，以炭烤方式保留食材原汁原味，搭配主廚特調醬汁，風味一絕。甜點「黑醋栗草莓夾心慕斯」，鮮紅外觀呼應耶誕喜樂氣氛，帶有馥麗莓果近似玫瑰香氣的黑醋栗與草莓，滋味酸甜、不膩口。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康