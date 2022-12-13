快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

Yahoo奇摩購物「泡麵熱銷榜」出爐！前5名全是MIT

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩購物推出2022瘋足球活動，集結許多足球限定周邊及觀賽商品一應俱全。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物推出2022瘋足球活動，集結許多足球限定周邊及觀賽商品一應俱全。圖／Yahoo奇摩購物提供

2022世足賽話題十足，明天凌晨關鍵四強賽即將開踢，隨著今年首位「帽子戲法」球星出現，激烈賽事掀高潮，而全球矚目的四強名單熱騰騰出爐，梅西、魔笛將對決爭奪冠軍賽門票。Yahoo奇摩觀察到隨四強爭奪賽將近，Yahoo奇摩購物「世界盃」、「球衣」關鍵字熱搜量再增長，短短一周上升超過4成。卡達與台灣時差5個小時，很多賽事都剛好在上班族下班後開打，配美食觀賽最過癮，Yahoo奇摩購物統計發現泡麵零食、飲料銷量在世足賽期間大增，其中加熱即食Pizza成長翻倍、泡麵成長超過8成、可樂則成長超過5成。

近期各大品牌、飯店推出2022足球限定泡麵、零食與特餐讓球迷解饞，Yahoo奇摩購物也觀察到站上最熱賣泡麵排行由「MIT」全面霸榜，前五名風味都是台灣人從小吃到大的蔥燒、肉燥等口味。排行榜冠軍由深夜良伴、超人氣的「統一肉燥麵」拿下；隨世足賽況愈演愈烈，近一周「來一客牛肉蔬菜風味」總銷量攀升超過4成，增幅最大。Yahoo奇摩購物泡麵熱銷榜Top5依序為統一肉燥麵、來一客鮮蝦魚板泡麵、統一維力炸醬麵、統一蔥燒牛肉泡麵、來一客牛肉蔬菜泡麵。

此外，台式特色零食也是近期Yahoo奇摩購物平台上的熱銷品，像是長年不敗的唰嘴零食北海鱈魚香絲、義美小泡芙等。

即日起至12月18日Yahoo奇摩購物推出2022瘋足球活動，集結許多足球限定周邊及觀賽商品，隨著賽事進入最激烈的四強爭奪賽，足球賽期間限定的應援經典球衣、帽子、國家隊外套與球卡買氣旺，也紛紛躍上近期Yahoo奇摩購物熱銷榜，其中最受歡迎的球衣隊伍則由「最後一舞」梅西所率領的藍白軍團阿根廷拿下，成為人氣夯品。

義美泡芙享樂夾鏈包（香草牛奶＋特濃巧克力），Yahoo奇摩購物中心特價169元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
義美泡芙享樂夾鏈包（香草牛奶＋特濃巧克力），Yahoo奇摩購物中心特價169元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
應援足球賽球衣近期躍上Yahoo奇摩購物熱銷榜，其中以阿根廷球衣最熱賣。圖／Yahoo奇摩購物提供
應援足球賽球衣近期躍上Yahoo奇摩購物熱銷榜，其中以阿根廷球衣最熱賣。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物泡麵熱銷榜Top5第五名：來一客牛肉蔬菜泡麵。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物泡麵熱銷榜Top5第五名：來一客牛肉蔬菜泡麵。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物泡麵熱銷榜Top5第三名：統一維力炸醬麵。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物泡麵熱銷榜Top5第三名：統一維力炸醬麵。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物泡麵熱銷榜Top5第一名：統一肉燥麵。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物泡麵熱銷榜Top5第一名：統一肉燥麵。圖／Yahoo奇摩購物提供
滿漢大餐任選4袋組，Yahoo奇摩購物中心任選4袋特價636元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
滿漢大餐任選4袋組，Yahoo奇摩購物中心任選4袋特價636元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物泡麵熱銷榜Top5第四名：統一蔥燒牛肉泡麵。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物泡麵熱銷榜Top5第四名：統一蔥燒牛肉泡麵。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物泡麵熱銷榜Top5第二名：來一客鮮蝦魚板泡麵。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物泡麵熱銷榜Top5第二名：來一客鮮蝦魚板泡麵。圖／Yahoo奇摩購物提供

泡麵 零食

延伸閱讀

世足賽／賽事進入尾聲 瑞典球星看好梅西率隊奪冠

世足賽／率阿根廷踢進4強 功臣梅西可望獨霸3隊史紀錄

世足賽／阿根廷瞄準冠軍盃 梅西有機會成3冠王

世足賽／羅納度盼梅西摘冠 不認同外界質疑巴西PK排點

相關新聞

疫後日本旅遊團費最高漲50% 業者估首波「回穩潮」在這時候

國境解封迎來疫後出國潮，旅行業者指出，明年1月預訂的出國團數已恢復至疫情前70%，但平均價格較疫前貴上2至3成，其中又以...

跨年煙火第一排 「新葡苑四十六」近賞101無邊光影

位於微風南山46樓的頂級滬粵餐廳「SHIN PU YUAN新葡苑四十六」是唯一近距離觀看台北101並設有恆溫酒庫及專業侍酒師服務的景觀中餐廳，規劃了可容納48人的座位區和分別可招待10至16人的4間獨立包廂，其中最靠北的包廂還可遠眺美麗華摩天輪，跨年夜可一次坐擁台北雙煙火盛會！

高雄出發限定！台虎日本航線1999元起 今天上午10時開賣

台灣虎航高雄出發的日本航線，包括東京、大阪、名古屋、福岡單程未稅1999元起優惠價機票，今天上午10時開賣。

全球首間！OSIM電競按摩概念館落腳三創 電競天王椅特仕版應援世足

瞄準肯投資裝備、追求頂級享受的電競玩家族群，OSIM率先在2020年就將獨家按摩科技融入電競座椅設計，陸續打造「OSIM...

孩子在雪地裡用LV行李箱堆雪人 路易威登新廣告好可愛

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在12月，發布全新形象廣告「Towards A Dream」，再次由攝影...

蛋糕鋪上滿滿草莓、綠葡萄 奶油山丘享「第2件85折」

年末之際，正是準備迎新送舊的時刻。來自東京的「Aunt Stella詩特莉」攜手「Indulge Bistro 餐酒館」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。