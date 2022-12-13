Yahoo奇摩購物「泡麵熱銷榜」出爐！前5名全是MIT

2022世足賽話題十足，明天凌晨關鍵四強賽即將開踢，隨著今年首位「帽子戲法」球星出現，激烈賽事掀高潮，而全球矚目的四強名單熱騰騰出爐，梅西、魔笛將對決爭奪冠軍賽門票。Yahoo奇摩觀察到隨四強爭奪賽將近，Yahoo奇摩購物「世界盃」、「球衣」關鍵字熱搜量再增長，短短一周上升超過4成。卡達與台灣時差5個小時，很多賽事都剛好在上班族下班後開打，配美食觀賽最過癮，Yahoo奇摩購物統計發現泡麵、零食、飲料銷量在世足賽期間大增，其中加熱即食Pizza成長翻倍、泡麵成長超過8成、可樂則成長超過5成。

近期各大品牌、飯店推出2022足球限定泡麵、零食與特餐讓球迷解饞，Yahoo奇摩購物也觀察到站上最熱賣泡麵排行由「MIT」全面霸榜，前五名風味都是台灣人從小吃到大的蔥燒、肉燥等口味。排行榜冠軍由深夜良伴、超人氣的「統一肉燥麵」拿下；隨世足賽況愈演愈烈，近一周「來一客牛肉蔬菜風味」總銷量攀升超過4成，增幅最大。Yahoo奇摩購物泡麵熱銷榜Top5依序為統一肉燥麵、來一客鮮蝦魚板泡麵、統一維力炸醬麵、統一蔥燒牛肉泡麵、來一客牛肉蔬菜泡麵。

此外，台式特色零食也是近期Yahoo奇摩購物平台上的熱銷品，像是長年不敗的唰嘴零食北海鱈魚香絲、義美小泡芙等。