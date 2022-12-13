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環保節慶風！無印良品打造再生木製聖誕樹 只在限定3店

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導

耶誕節即將到來，許多人都會買耶誕樹來增添氛圍，但多數的耶誕樹都是塑膠製，也會成為難以回收的大型廢棄物，若是野生樹種的耶誕樹，卻也是破壞生態。MUJI無印良品也準備迎接耶誕節，特別攜手「木匠的家關懷協會」，利用100%回收木材，在全台限定3店，打造高度逾200公分的3座「再生木製聖誕樹」，即日起至12月25日，分別在在台北美麗華門市、高雄岡山門市以及台東門市等限定門市展出。

耶誕節也能過得很環保，無印良品以身作則，打造出來的再生木製聖誕樹，仍然充滿節慶氛圍，而在三間限定門市中，也推出回收服務，只要將家中，曾在無印良品購買，但不再穿著使用的丹寧衣物，可前往台北美麗華門市、高雄岡山門市與台東門市將這些曾於MUJI無印良品購買的丹寧衣物捐出，同樣將由「木匠的家關懷協會」，將回收丹寧衣物透過職人的巧思與設計，再製為嶄新商品。

另外，即日起至12月18日，在MUJI無印良品官方IG置頂貼文下方留言並標記一位好友，即有機會獲得「木匠的家關懷協會」以二手丹寧再製的實用小物贈禮。活動期間，前往3間限定門市，拍攝與「再生木製聖誕樹」的合照，將照片上傳至個人IG動態，設定公開並標記 「@muji_taiwan」，還有機會獲得二手丹寧再製的精美小禮。

「木匠的家關懷協會」使用回收丹寧布料，再製實用小物，實踐零廢棄行動。圖／MUJI無印良品提供
「木匠的家關懷協會」使用回收丹寧布料，再製實用小物，實踐零廢棄行動。圖／MUJI無印良品提供
「木匠的家關懷協會」使用回收丹寧布料，再製實用小物，實踐零廢棄行動。圖／MUJI無印良品提供
「木匠的家關懷協會」使用回收丹寧布料，再製實用小物，實踐零廢棄行動。圖／MUJI無印良品提供
無印良品攜手「木匠的家關懷協會」，利用100%回收木材，打造高度逾200公分的「再生木製聖誕樹」。圖／MUJI無印良品提供
無印良品攜手「木匠的家關懷協會」，利用100%回收木材，打造高度逾200公分的「再生木製聖誕樹」。圖／MUJI無印良品提供
「木匠的家關懷協會」使用回收丹寧布料，再製實用小物，實踐零廢棄行動。圖／MUJI無印良品提供
「木匠的家關懷協會」使用回收丹寧布料，再製實用小物，實踐零廢棄行動。圖／MUJI無印良品提供

無印良品 耶誕節 岡山

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