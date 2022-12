耶誕節就是要瑪麗亞凱莉！蕭邦攜手天后打造花蝴蝶珠寶

對經歷過90年代的人而言,耶誕節就是要聽樂壇巨星瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)以高八度海豚音唱的「All I Want for Christmas is You」才算有過節的氣氛。今年,瑞士精品品牌蕭邦(Chopard)的品牌聯合總裁卡羅琳舍費爾(Caroline Scheufele)與這位絕世歌姬攜手合作,推出以瑪麗亞凱莉成名曲「花蝴蝶」為靈感的高級珠寶作品;在今年底,瑪麗亞凱莉以全新方式演繹蕭邦經典設計,更創新一系列作品之造型比例,結合符合倫理道德標準的貴金屬、鑽石、以及充滿耶誕佳節氣息的紅玉髓,推出更為輕易能融入一般人日常生活配戴的新作Happy Butterfly X Mariah Carey系列,以象徵蛻變的蝴蝶迎接全新2024年的到來。

系列珠寶緣起亦是耶誕節。2020年12月,這位美國樂壇天后收到了來自卡羅琳舍費爾的耶誕禮物,恰逢其經典熱門單曲「All I Want for Christmas is You」榮獲鑽石唱片認證,瑪麗亞凱莉立即想到以蕭邦璀璨迷人的珠寶來慶賀紀念這個別具意義的里程碑時刻,並極為認同品牌遵循倫理道德標準的價值理念。因此自然而然地向卡羅琳舍費爾提出合作建議,設計她首個個人珠寶系列。