快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耶誕節就是要瑪麗亞凱莉！蕭邦攜手天后打造花蝴蝶珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦Happy Butterfly X Mariah Carey全新系列形象圖。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Butterfly X Mariah Carey全新系列形象圖。圖／蕭邦提供

對經歷過90年代的人而言，耶誕節就是要聽樂壇巨星瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）以高八度海豚音唱的「All I Want for Christmas is You」才算有過節的氣氛。今年，瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）的品牌聯合總裁卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）與這位絕世歌姬攜手合作，推出以瑪麗亞凱莉成名曲「花蝴蝶」為靈感的高級珠寶作品；在今年底，瑪麗亞凱莉以全新方式演繹蕭邦經典設計，更創新一系列作品之造型比例，結合符合倫理道德標準的貴金屬、鑽石、以及充滿耶誕佳節氣息的紅玉髓，推出更為輕易能融入一般人日常生活配戴的新作Happy Butterfly X Mariah Carey系列，以象徵蛻變的蝴蝶迎接全新2024年的到來。

系列珠寶緣起亦是耶誕節。2020年12月，這位美國樂壇天后收到了來自卡羅琳舍費爾的耶誕禮物，恰逢其經典熱門單曲「All I Want for Christmas is You」榮獲鑽石唱片認證，瑪麗亞凱莉立即想到以蕭邦璀璨迷人的珠寶來慶賀紀念這個別具意義的里程碑時刻，並極為認同品牌遵循倫理道德標準的價值理念。因此自然而然地向卡羅琳舍費爾提出合作建議，設計她首個個人珠寶系列。

Happy Butterfly X Mariah Carey系列結合蕭邦最富盛名的Happy Diamonds系列滑動鑽石技術，以及象徵瑪麗亞凱莉的「花蝴蝶」圖騰。滑動鑽石是在兩層藍寶石水晶之間放入一顆倒置活動鑽石，鑽石能隨配戴者的活動而翩翩旋轉滑動。瑪麗亞凱莉在1997年推出的音樂專輯「Butterfly」不僅是是音樂史這位暢銷女歌手上從R&B走向嘻哈風格風格里程碑，同時也見證她在事業上蝴蝶般破繭而出、重獲新生。因此，系列珠寶採用蝴蝶翩然輕舞的造型，不對稱展開的四扇蝶翼飾以鑽石或紅玉髓裝飾，成為停駐於吊墜、手鍊、手鐲、戒指或耳環上的蝴蝶護身符。

Happy Butterfly系列項鍊，符合倫理道德標準18K玫瑰金項鍊鑲嵌鑽石與單顆滑動鑽石，43萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列項鍊，符合倫理道德標準18K玫瑰金項鍊鑲嵌鑽石與單顆滑動鑽石，43萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列耳環，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌紅玉瓍及兩顆滑動鑽石，34萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列耳環，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌紅玉瓍及兩顆滑動鑽石，34萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列項鍊，符合倫理道德標準18K玫瑰金項鍊鑲嵌鑽石與單顆滑動鑽石，43萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列項鍊，符合倫理道德標準18K玫瑰金項鍊鑲嵌鑽石與單顆滑動鑽石，43萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列耳環，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌鑽石及兩顆滑動鑽石，77萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列耳環，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌鑽石及兩顆滑動鑽石，77萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列項鍊，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌鑽石與單顆滑動鑽石，43萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列項鍊，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌鑽石與單顆滑動鑽石，43萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列手環，符合倫理道德標準18K金鑲嵌鑽石與兩顆滑動鑽石，各45萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列手環，符合倫理道德標準18K金鑲嵌鑽石與兩顆滑動鑽石，各45萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列項鍊，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌紅玉瓍與單顆滑動鑽石，21萬元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列項鍊，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌紅玉瓍與單顆滑動鑽石，21萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Butterfly X Mariah Carey全新系列形象圖。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Butterfly X Mariah Carey全新系列形象圖。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列手環，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌鑽石與兩顆滑動鑽石，45萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列手環，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌鑽石與兩顆滑動鑽石，45萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列耳環，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌鑽石及兩顆滑動鑽石，77萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列耳環，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌鑽石及兩顆滑動鑽石，77萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列手環，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌鑽石與兩顆滑動鑽石，45萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列手環，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌鑽石與兩顆滑動鑽石，45萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列戒指，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌紅玉瓍與單顆滑動鑽石，20萬9,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列戒指，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌紅玉瓍與單顆滑動鑽石，20萬9,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列手環，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌紅玉瓍與兩顆滑動鑽石，31萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列手環，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌紅玉瓍與兩顆滑動鑽石，31萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列耳環，符合倫理道德標準18K金鑲嵌鑽石及兩顆滑動鑽石，一對，77萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列耳環，符合倫理道德標準18K金鑲嵌鑽石及兩顆滑動鑽石，一對，77萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列戒指，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌鑽石與單顆滑動鑽石，39萬2,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列戒指，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌鑽石與單顆滑動鑽石，39萬2,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列戒指，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌鑽石與單顆滑動鑽石，39萬2,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列戒指，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌鑽石與單顆滑動鑽石，39萬2,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列戒指，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌鑽石與單顆滑動鑽石，39萬2,000元。圖／蕭邦提供
Happy Butterfly系列戒指，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌鑽石與單顆滑動鑽石，39萬2,000元。圖／蕭邦提供

鑽石 珠寶 品牌

延伸閱讀

更年輕活潑的義大利風！DAMIANI時尚店落腳微風復興

Valentino創意總監摘年度英國時尚大獎 黑珍珠紅毯搶鏡

天才音樂家「波哥雷里奇」明年攜手蕭邦系列曲目 重磅來台

瑪麗亞凱莉感恩節演出陷對嘴疑雲 網驚：完全不掩飾！

相關新聞

疫後日本旅遊團費最高漲50% 業者估首波「回穩潮」在這時候

國境解封迎來疫後出國潮，旅行業者指出，明年1月預訂的出國團數已恢復至疫情前70%，但平均價格較疫前貴上2至3成，其中又以...

跨年煙火第一排 「新葡苑四十六」近賞101無邊光影

位於微風南山46樓的頂級滬粵餐廳「SHIN PU YUAN新葡苑四十六」是唯一近距離觀看台北101並設有恆溫酒庫及專業侍酒師服務的景觀中餐廳，規劃了可容納48人的座位區和分別可招待10至16人的4間獨立包廂，其中最靠北的包廂還可遠眺美麗華摩天輪，跨年夜可一次坐擁台北雙煙火盛會！

高雄出發限定！台虎日本航線1999元起 今天上午10時開賣

台灣虎航高雄出發的日本航線，包括東京、大阪、名古屋、福岡單程未稅1999元起優惠價機票，今天上午10時開賣。

全球首間！OSIM電競按摩概念館落腳三創 電競天王椅特仕版應援世足

瞄準肯投資裝備、追求頂級享受的電競玩家族群，OSIM率先在2020年就將獨家按摩科技融入電競座椅設計，陸續打造「OSIM...

孩子在雪地裡用LV行李箱堆雪人 路易威登新廣告好可愛

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在12月，發布全新形象廣告「Towards A Dream」，再次由攝影...

蛋糕鋪上滿滿草莓、綠葡萄 奶油山丘享「第2件85折」

年末之際，正是準備迎新送舊的時刻。來自東京的「Aunt Stella詩特莉」攜手「Indulge Bistro 餐酒館」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。