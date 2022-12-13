K-POP女團ITZY首次世界巡演！台灣大哥大、MyMusic精選會員專享限量保留席次

被譽為K-POP四代女團王者的「ITZY」，預計於2023年2月26日在林口體育館舉行「ITZY THE 1ST WORLD TOUR＜CHECKMATE＞TAIPEI」演唱會，台灣大哥大精選用戶及MyMusic指定用戶，可分別於12月13日、12月15日取得保留席次的購票序號，購買5,800元票價用戶更享有SOUNDCHECK PARTY抽獎之專屬福利，有機會提早進場觀看「ITZY」彩排。此外，MyMusic持續為會員推出獨家購票方案，日前推出「2022華語年度排行榜」，並將於12月15日推出「2022個人年度歌單」，會員參加遊戲任務就有機會抽中iPhone 14、AirPods 3或Google Pixel Buds Pro 。

ITZY由韓國知名演藝公司JYP娛樂一手打造，正式出道才9天即奪下音樂節目第一冠，締造韓國女團最快奪冠紀錄；出道曲《DALLA DALLA》推出24小時、Youtube點閱次數超過14億次、MyMusic單曲日榜亞軍連續霸榜41天。新歌《CHESHIRE》11月底發表，短短5天空降MyMusic日榜亞軍。

憑著14億點擊而成為2022年度韓流最hit女團，ITZY在發行第二張專輯《CHECKMATE》後，2022年8月起從韓國首爾展開「ITZY THE 1ST WORLD TOUR 」世界巡演，在結束美洲、東南亞與日本巡演後，即將於2023年2月26日在林口體育館舉行「ITZY 2023台北演唱會」。

台灣大哥大與旗下音樂串流平台 MyMusic，攜手全球最大演唱會娛樂公司Live Nation Taiwan，推出獨立購票專區。台灣大哥大精選用戶可於12月13日至台灣大客服App優惠專區索取專區購票序號；MyMusic指定用戶可於12月15日至MyMusic會員中心領取，數量有限領完為止。若擁有雙重貴賓身分，兩天均可領取專屬購票序號優惠。台灣大哥大與MyMusic加碼回饋用戶，2023年2月19日前購買5,800元票價並付款成功者，還可獲得 SOUNDCHECK PARTY專屬抽獎福利，全場限量1千名幸運兒，可提早於演唱會前進場觀看偶像彩排，近距離一睹ITZY風采。