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菲力牛排佐活龍蝦再現！茹絲葵歲末套餐 期間限定登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
主菜選項以饕客必點美國菲力牛排與半份新鮮龍蝦，作為雙重領銜饗宴。圖／茹絲葵經典牛排館提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
主菜選項以饕客必點美國菲力牛排與半份新鮮龍蝦，作為雙重領銜饗宴。圖／茹絲葵經典牛排館提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

榮獲全球最大旅遊網站TripAdvisor評選第一名的茹絲葵經典牛排館，將推出歲末菜單，深受廣大饕客喜愛的美國菲力牛排佐半份新鮮活龍蝦再度登場；此外，更推出期間限定款銀鱈魚，運用風乾番茄及羅勒奶油細緻調味。茹絲葵歲末套餐自12月16日至2023年2月9日限定供應，共推出四款套餐組合，可依個人喜好選擇菲力、肋眼牛排、紐約及限定款頂級銀鱈魚，套餐價格為每套2,990元＋10%至3,890元＋10%。

茹絲葵經典牛排館以純正美國紐奧良獨特風格聞名至今，特選頂級U.S.D.A. Prime牛肉，以21天至28天濕式熟成，醞釀出柔和風味，僅使用鹽與胡椒調味後，運用特製烤爐烤至完美熟度，以攝氏約260度的高溫陶瓷盤放置奶油後，滋滋聲響成為茹絲葵迷人的招牌特色。

歲末節慶套餐皆包含一杯頂級義大利氣泡酒，做為餐前開胃酒；前菜以運用藍蟹肉製成人氣品項蟹肉糕、煙燻鮭魚凱薩沙拉與龍蝦湯可供選擇。

主菜選項以饕客必點美國菲力牛排與半份新鮮龍蝦的雙重饗宴領銜，使用頂級松露的美國菲力牛排佐香酥松露及鮮蝦組合，同時提供經典的頂級肋眼或紐約牛排。海鮮主餐則推出限定款銀鱈魚佐風乾番茄及羅勒奶油，源自深海銀鱈魚口感紮實Q彈、肉質飽滿鮮美，每口都能品嚐到羅勒香氣溢散於口中。

甜點則承襲美國獨家食譜，甜點雙重奏採用頂級巧克力融合綜合堅果製成巧克力脆片搭配綿密起司慕斯蛋糕，濃郁起司香氣巧搭巧克力散發甜蜜滋味，為一日美好劃下完美句點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歲末節慶套餐皆包含一杯頂級義大利氣泡酒，做為餐前開胃酒。圖／茹絲葵經典牛排館提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
歲末節慶套餐皆包含一杯頂級義大利氣泡酒，做為餐前開胃酒。圖／茹絲葵經典牛排館提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
經典頂級肋眼牛排，擁有豐富均勻油花及軟嫩多汁口感，也是人氣之選。圖／茹絲葵經典牛排館提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
經典頂級肋眼牛排，擁有豐富均勻油花及軟嫩多汁口感，也是人氣之選。圖／茹絲葵經典牛排館提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海鮮主餐則推出限定款銀鱈魚佐風乾番茄及羅勒奶油。圖／茹絲葵經典牛排館提供。
海鮮主餐則推出限定款銀鱈魚佐風乾番茄及羅勒奶油。圖／茹絲葵經典牛排館提供。

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