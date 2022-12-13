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喬治傑生把生活變彩色了 多彩水壺、保溫瓶精品迎新年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
HENNING KOPPEL系列塗漆不銹鋼1.2L水壺嫩粉紫，7,500元。圖／喬治傑生提供
HENNING KOPPEL系列塗漆不銹鋼1.2L水壺嫩粉紫，7,500元。圖／喬治傑生提供

丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）傳承百年工藝，以北歐現代簡約風格為基調，一系列精緻簡約的家居生活物件深受歡迎。2022年歲末，品牌展開全新繽紛的篇章：全新KOPPEL彩色水壺，以4款馬卡龍色彩翻玩丹麥傳奇設計師漢寧古柏（Henning Koppel）的原創設計作品；BERNADOTTE居家精品系列，也延伸出三款全新彩色保溫壺、白瓷茶具組、以及清透的水晶玻璃酒杯，以新潮又優雅的現代摩登風格，為年末歡聚時刻化作一份精緻又講究的溫暖獻禮，傳遞滿載心意。

融合優雅外型與實用機能的KOPPEL水壺，設計靈感取自喬治傑生檔案室中由漢寧古柏親繪的水彩素描手稿，該原創設計曾於1955年以925純銀材質打造，纖細壺頸結合圓潤的壺身充滿雕塑感，結構上一直難以大量生產，直到2008年設計團隊進行比例上的微幅調整才成功製作出如今風靡全球的不銹鋼版本。2022秋冬的彩色版本，沿用原創水壺造型，以不銹鋼材質搭配馬卡龍般的霧面啞光塗漆色彩，提供雅緞藍、嫩 粉紫、微笑綠、經典藍等四款1200ml容量（中型尺寸）的新色，內層採用鏡面拋光不銹鋼材質結構，一體成形的優美壺身可單手取握，宛如藝術品般的摩登外型亦可單獨做為陳設藝品。

融合精美外觀與實用功能的BERNADOTTE保溫壺，靈感取自1938年瑞典王子西瓦德伯納多 （SIGVARD BERNADOTTE）所設計的銀器水壺，圓潤飽滿的壺身飾裝飾精細雕琢的凹痕線條，展現兼具古典優雅氣韻與現代簡約風格的造型。新作以更加輕盈的塑料材質揉合典雅知性的色彩，延伸出沉穩細膩的紗霧質感午夜黑、暮色藍、暖磚紅三款全新色彩，結合不銹鋼內層結構，提供長達6小時的保溫功能，還能讓盛裝於內的溫熱水維持在80度的恆溫狀態，是沖泡台灣茶的完美溫度。

今年家居精品系列持續3倍業績成長的喬治傑生也透露，在2023年，品牌也將持續秉持打造「生活即藝術」的美學精神，藉由色彩創意的突破運用，賦予經典設計煥然一新的風格詮釋。

BERNADOTTE系列居家精品推出白瓷茶具組、以及水晶玻璃酒杯。圖／喬治傑生提供
BERNADOTTE系列居家精品推出白瓷茶具組、以及水晶玻璃酒杯。圖／喬治傑生提供
HENNING KOPPEL系列塗漆不銹鋼1.2L水壺推出全新塗漆彩色款價格比原本鏡面拋光不鏽鋼款更為平易近人。圖／喬治傑生提供
HENNING KOPPEL系列塗漆不銹鋼1.2L水壺推出全新塗漆彩色款價格比原本鏡面拋光不鏽鋼款更為平易近人。圖／喬治傑生提供
BERNADOTTE系列保溫壺暖磚紅，4,000元。圖／喬治傑生提供
BERNADOTTE系列保溫壺暖磚紅，4,000元。圖／喬治傑生提供
HENNING KOPPEL系列塗漆不銹鋼1.2L水壺經典藍，7,500元。圖／喬治傑生提供
HENNING KOPPEL系列塗漆不銹鋼1.2L水壺經典藍，7,500元。圖／喬治傑生提供

BERNADOTTE系列居家精品推出三款全新彩色保溫壺、白瓷茶具組、以及水晶玻璃酒杯。圖／喬治傑生提供
BERNADOTTE系列居家精品推出三款全新彩色保溫壺、白瓷茶具組、以及水晶玻璃酒杯。圖／喬治傑生提供
HENNING KOPPEL系列塗漆不銹鋼1.2L水壺微笑綠，7,500元。圖／喬治傑生提供
HENNING KOPPEL系列塗漆不銹鋼1.2L水壺微笑綠，7,500元。圖／喬治傑生提供
HENNING KOPPEL系列塗漆不銹鋼1.2L水壺雅緞藍，7,500元。圖／喬治傑生提供
HENNING KOPPEL系列塗漆不銹鋼1.2L水壺雅緞藍，7,500元。圖／喬治傑生提供
BERNADOTTE系列保溫壺午夜黑，4,000元。圖／喬治傑生提供
BERNADOTTE系列保溫壺午夜黑，4,000元。圖／喬治傑生提供
BERNADOTTE系列居家精品推出白瓷茶具組、以及水晶玻璃酒杯。圖／喬治傑生提供
BERNADOTTE系列居家精品推出白瓷茶具組、以及水晶玻璃酒杯。圖／喬治傑生提供
HENNING KOPPEL系列塗漆不銹鋼1.2L水壺推出全新塗漆彩色款價格比原本鏡面拋光不鏽鋼款更為平易近人。圖／喬治傑生提供
HENNING KOPPEL系列塗漆不銹鋼1.2L水壺推出全新塗漆彩色款價格比原本鏡面拋光不鏽鋼款更為平易近人。圖／喬治傑生提供
BERNADOTTE系列保溫壺暮色藍，4,000元。圖／喬治傑生提供
BERNADOTTE系列保溫壺暮色藍，4,000元。圖／喬治傑生提供
BERNADOTTE系列居家精品推出三款全新彩色保溫壺、白瓷茶具組、以及水晶玻璃酒杯。圖／喬治傑生提供
BERNADOTTE系列居家精品推出三款全新彩色保溫壺、白瓷茶具組、以及水晶玻璃酒杯。圖／喬治傑生提供

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