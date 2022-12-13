麗晶精品推「耶誕購物禮讚」 滿額贈香檳烏龍享舌尖輕奢

隨著進入一年12個月的最後一個月份，購物、分享的氣氛已然邁向新高峰。位於晶華酒店內的麗晶精品將自12月15日（四）起推出「耶誕購物禮讚」活動，除集結50多間國際精品獨賣商品，當日消費25,000元起即享有滿額禮，並推出期間限定的Gourmet Boutique、魚子醬快閃吧Caviar Bar，更有8間銀行信用卡配合，享禮券與積分倍數回饋。

獨家奢華珠寶獨賣商品包含法國頂級品牌寶詩龍（Boucheron）的Serpent Bohème Solarité系列項鍊與耳環，從靈蛇、水珠為靈感，化為冬日暖陽般的正能量華麗盛放；有「鑽石之王」美名的海瑞溫斯頓（Harry Winston）則有一款Ultimate Emerald Signature珠寶腕表，可拆卸成為絕美胸針或完整的珠寶腕表配戴，並以貴重寶石祖母綠為設計發想。

時尚選品則有Brunello Cucinelli推出手工亮片針織外套，金銀雙色亮片並以傳統棒針手工打造營造出漸層效果。日本設計師品牌ISSEY MIYAKE則推薦了2022秋冬系列，融入品牌經典皺摺特色在時裝與包款上，不容錯過的還有麗晶獨家品牌、義大利製鞋世家Gianvito Rossi的Dylan Cuissard長靴，保暖、修飾身形，兼具造型和實用機能。

同時麗晶精品再推出多款耶誕禮盒，同時消費滿25,000元起至50萬元，各有Tsubaki Salon經典鬆餅兌換券、晶華玫瑰凍頂香檳烏龍、Lady M經典千層蛋糕（9吋）兌換券或寶格麗奢秀玉寶石女性淡香精等滿額禮，活動並與台新、花旗、滙豐、聯邦、國泰世華、合作金庫進行合作具有滿額禮券回饋，活動將自12月15日起、直至1月2日（一）為止。