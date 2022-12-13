A5和牛享54折！3大「火鍋燒肉年菜組」 年夜飯爽吃肉

兔年的腳步將近，許多人也開始規劃熱鬧的新年團聚菜餚。針對喜愛吃肉的民眾，「乾杯超市」推出2款A5和牛春節禮盒，可享54折起折扣，還有加碼早鳥優惠。「問鼎」則是推出3款外帶分享鍋物，集結多種肉品、海鮮，現享79折。另外「麻葉餐飲」則是推出5款冷凍禮盒，包括燒肉組、火鍋組，讓民眾在年節期間，也能與親友們享受大口吃肉的樂趣。

【乾杯超市】

乾杯旗下的「乾杯超市」，即日起至1月29日期間，推出2款大份量、全選用A5日本和牛的「春節限定禮盒」。其中「老乾杯 春節饗宴 特選A5和牛菲力沙朗燒肉禮盒」內含特選日本A5和牛菲力牛排、特選牛排、沙朗牛排、特選肋眼涮涮燒、上等燒烤片、特選燒烤片共6款日本A5和牛，搭配乾杯燒肉醬、乾杯椒鹽、檸檬汁2款佐料，原價12,424元，優惠價6,888元。另一款「春節雙饗 黑毛屋本家特選日本A5和牛沙朗肋眼 鍋物禮盒」內容含有特選日本A5和牛沙朗火鍋片、特選日本A5和牛肋眼涮涮燒、火烤兩用後腹肉、鱈寶，再搭配涮涮湯、烏龍麵及壽喜燒醬，原價12,837元，優惠價6,888元。另有超值箱4,299元起等更多商品。

12月25日前，購買任一春節禮盒，即可用1元加購價值790元的「西班牙Bellota伊比利豬」；消費即送滿額現金折扣券、免運券，折抵價值達1,900元；凡達成不同消費門檻，享滿額贈日本A5和牛菲力牛排、和牛牛排、保冷袋等各式贈禮，最高可獲價值3,317元好禮。

【問鼎】

主打浮誇風格火鍋的「問鼎」，今年推出3款「福兔開運年菜」外帶分享餐。其中「福兔進寶！雙和牛海陸分享餐」包含湯底6選1，還有M8-9+純血冠軍黑毛和牛、美國SRF極黑和牛背肩、美國Choice頂級牛胸腹等肉品，以及北海道生食級大干貝、阿根廷天使大紅蝦、金目鱸魚和九孔鮑魚等海味，以及多種火鍋料、蔬菜，共計品項近30款，並且附贈養心蔬菜湯底1份，原價5,038元，優惠價3,980元。

另外問鼎還推出「福兔迎祥！豪華海陸餐」，原價2,506元，優惠價1,980元，還有「福兔開春！精選海陸餐」，原價1,747元，優惠價1,380元，就算只有2個人也能享用團圓飯。1月18日前完成訂購，單筆消費滿2000元，即贈「品牌保冷袋」1只；滿2,500再贈「美國Prime厚切神仙牛／A級松阪豬」1份，滿5,000元就各送兩份，以此類推。

【麻葉餐飲】

麻葉餐飲本次集結旗下的「一頭牛日式燒肉清酒」、「八豆食府精緻鍋物」推出5款年菜組合。其中「躍有餘和牛燒肉組」內含美國極黑和牛小排、美國極黑和牛角切、澳洲M9和牛肋條、美國PRIME雪紋牛等肉品，還有香料雞腿排、梅花豬小排、孜然厚切雪紋豬等食材，並有5種不同風味的沾醬搭配，每套原價4,240元，優惠價3,489元。

八豆食府則推出「饗好運豚肉火鍋組」、「慶豐年全牛火鍋組」、「御兔迎春澎湃火鍋組」等不同方案，原價1289～2,978元，優惠價989～1,898元，最高享66折。針對想要火烤兩吃的民眾，另外還有「鴻兔大展鍋烤精品組」，原價5,929元，優惠價3,989元。12月31日前訂購，加贈價值239元的火鍋料組合，還有價值549元的八豆食府崇德店海味盛合兌換券1張。單筆消費滿3,000，可享宅配或超取免運。